Review : "จ้าวโย่วถิง" ส่งพลังดาเมจประกบตัวแม่ "ซุนลี่" ในซีรีส์ "เมืองในอุดมคติ" (The Ideal City 2021)

“การเป็นวิศวกรที่ดี สร้างอาคารสูงระฟ้า ต้องมีการคำนวณมากมาย แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ คำนวณจิตใจของคนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง” คือแง่คิดส่วนหนึ่งที่ได้จากซีรีส์จีนน้ำดีดราม่าแนวอาชีพร่วมสมัยเรื่อง ‘เมืองในอุดมคติ' (The Ideal City 2021) ที่ได้นักแสดงมากฝีมือแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนอย่าง ‘จ้าวโย่วถิง’ และ 'ซุนลี่' มาประชันฝีมือกันสำหรับคอซีรีส์ชาวไทยต้องเคยโดนฝีไม้ลายมือของสองนักแสดงป้ายยามาแล้ว จากบท ‘ไทจื่อเยี่ยหัว’ ในซีรีส์หมื่นล้านวิวอย่าง ‘สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่’ (Eternal Love (2017) และ ‘ซุนลี่’ นางเอกเจ้าของฉายา ‘ราชินีจอแก้ว’ จากซีรีส์แห่งเอเชียอย่าง ‘เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน’ (Empreses in the Palace 2011) และ ‘หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร’ (Legend of MiYue 2015)หลังกวาดเรตติ้งจนกลายเป็นตำนานประดับวงการ ทั้งสองก็ห่างงานซีรีส์ไปพอสมควร เพราะไปทำหน้าที่คุณพ่อลูกอ่อนและคุณแม่ลูกสอง แต่ละปีรับงานแทบนับเรื่อง จนล่าสุดโคจรมาประชันบทบาทกันในซีรีส์เรื่องนี้‘เมืองในอุดมคติ' (The Ideal City 2021) บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของลูกผู้หญิงที่อยู่ท่ามกลางอุตสาหกรรมก่อสร้างและวิศวกรรมที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและมีชายเป็นใหญ่ จนมาถึงช่วงสูงสุดในอาชีพการงานเธอได้มาพบรักกับชายที่อยู่บนเส้นอาชีพเดียวกัน ผ่านตัวละคร ซูเสี่ยว (รับบทโดย ซุนลี่) วิศวกรประมาณราคา ที่กลายเป็นแพะรับบาป ถูกไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจอย่างไม่เป็นธรรมจากนั้นจึงเข้าสู่องค์กรเอกชนในบริษัทลูกของเจิ้นหัวกรุ๊ป ด้วยความสามารถโดดเด่นและสู้ไม่ถอย ซูเสี่ยวได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท และเข้าไปเกี่ยวข้องกับเกมการเมืองที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จนค่อยๆ ไต่อันดับขึ้นเป็นประธานของเจิ้นหัวกรุ๊ป โดยมีเซี่ยหมิง (รับบทโดย จ้าวโย่วถิง) นักเศรษฐศาสตร์ หลานชายเจ้าของบริษัทก่อสร้างในเครือเดียวกันให้คำแนะนำและช่วยเหลือ‘เมืองในอุดมคติ' (The Ideal City 2021) นับเป็นซีรีส์แนวอาชีพที่น่าจับตามองเรื่องหนึ่ง เพราะนอกจากหยิบยกสายอาชีพที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไรนักในซีรีส์จีน เมื่อนำมาสร้างเป็นเรื่องราวก็ผูกเนื้อเรื่องกลเกมธุรกิจวงการก่อสร้างยักษ์ใหญ่ได้อย่างถึงพริกถึงขิง ลุ้นกันแทบทุก Ep โดยสอดแทรกความสัมพันธ์ความรักของพระนาง จากคู่แข่งกลายเป็นคู่รักไว้ได้อย่างลงตัวออกตัวเลยว่าสายแบ๊วหรือสายตะมุตะมิเรื่องนี้อาจไม่ใช่ทาง เพราะ ‘เมืองในอุดมคติ' (The Ideal City 2021) เน้นเล่าเรื่องค่อนข้างเรียลลิสติก สะท้อนชีวิตคนทำงานในเมืองใหญ่ที่ต้องดิ้นรนกับค่าครองชีพและการแข่งขันในหน้าที่การงานของสังคมจีนยุคใหม่ที่มีความหนักหน่วง ไม่ได้ดีไซน์มุมกล้องอลังการ ไม่ได้มีเสื้อผ้าสวยหรูเว่อร์วัง หรือฉากหวือหวาแต่เสน่ห์ที่ตรึงให้ใครที่คลิกเรื่องนี้แล้วหยุดไม่ได้ อยู่ที่ ‘ความแข็งแกร่งของบท’ และ ‘เนื้อเรื่องที่มีการแก้เกมแบบคาดเดาไม่ได้’ และการต่อสู้ของลูกผู้หญิงซูเสี่ยวที่ถูกเจ้านายเอาเปรียบอย่างไม่ยุติธรรม เรียกว่าน้องๆ ซีรีส์โบราณแนวชิงไหวชิงพริบแก้กลศึกก็ไม่ปานเพียงแต่ความพีคอยู่ที่มันเป็นแบ็คกราวน์ยุคปัจจุบัน บนสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง กับตัวละครที่มีการสร้างคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับคนจริงๆ ไม่มีใครเลวขั้นสุดหรือดีบริสุทธ์ เพียงแค่ต้องเอาตัวรอดจากการถูกบีบบังคับทางการเงินหรือต้องการไต่เต้าไปยังจุดที่ดีกว่า อยู่ที่ว่า ‘ใคร’ จะเลือกวิธีการไหน จะผิดมากหรือผิดน้อย จนอดคิดไม่ได้ว่าในประสบการณ์จริงของใครหลายๆ คนคงประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาบ้างไม่มากก็น้อยไม่แปลกใจหากผู้ชมเริ่มอินจะเอาตัวเองไปเปรียบกับตัวละครบางตัว หรือบางสถานการณ์ในซีรีส์กับชีวิตจริงของตัวเอง ชนิดว่าอยากกระโดดเข้าไปตบตัวละครปากว่าตาขยิบ (คนนั้น) ที่กลั่นแกล้งนางเอกของเรา ไปพร้อมกับลุ้นเอาใจช่วยนางเอกว่าจะจัดการด่านนี้ไปได้อย่างไร? หรือพระเอกของเราจะช่วยประคองสถานการณ์นี้ให้พบทางออกไปอย่างไร? หรือตัวร้ายจะโดนเอาคืนอย่างไร?ยิ่งได้พลังการแสดงดาเมจขั้นเทพจากจ้าวโหย่วถิงและซุนลี่ เรียกว่าไม่มีผิดหวัง เพราะทั้งสองต่างเคยผ่านสมรภูมิการแสดงมาหลากหลาย รวมถึงบทแนวคนทำงานอย่าง ‘จ้าวโหย่วถิง’ เคยรับบทผู้จัดการด้านการลงทุนที่เจอวิกฤตอาชีพวัยกลางคน จากซีรีส์ ‘The Ordinary Glory 2020’ เช่นเดียวกับ ‘ซุนลี่’ ซึ่งเคยรับบทนายหน้าขายบ้าน จากซีรีส์ ‘ยอดนักขายมือทอง’ (I Will Find You a Better Home 2020) มาแล้วความที่ดำเนินเรื่องเร็ว ฉับไว แค่ 2-3 Ep แรก ผู้ชมจะเข้าสถานการณ์และได้เห็นคาแรคเตอร์ของตัวละครทันที อย่าง ‘ซุนลี่’ ที่มารับบทเป็น ‘ซูเสี่ยว’ วิศวกรประมาณราคาจอมฮึดขาลุย เปิดฉากจะได้เห็นเธอบนรถไฟฟ้าในสภาพเหนื่อยอ่อน เมื่อมาถึงบริษัทก็มาเคลียร์งานช้าง เมื่อเจอคนงานมาประท้วงขอค่าแรงอยู่หน้าบริษัทจังเจี้ยนกรุ๊ปจำกัด ที่ซึ่งเธอทำงานอยู่ จนเธอต้องรีบโทรหาหวงหลี่หลิน ผู้จัดการใหญ่เทียนเคอคอนสทรัคชั่น บริษัทที่ค้างค่าแรงคนงานให้มาจัดการเรื่องนี้โดยด่วน เพราะเป็นส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบแต่เขากลับเล่นแง่ อยากถ่วงเวลาให้บริษัทจังเจี้ยนกรุ๊ปสำรองเงินจ่ายไปก่อน จนต่อมาเซี่ยหมิง (จ้าวโย่วถิง) หลานชายของเขาเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้เองแบบหมดจดและมองประโยชน์ที่ไกลกว่าโดยไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ ก่อนเนื้อเรื่องจะพาไปสู่อุปสรรคที่ใหญ่กว่าจากสถานการณ์ทำให้เห็นว่า ‘ซูเสี่ยว’ เป็นคนฉลาดมีไหวพริบ มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค กล้าเผชิญหน้า รักความยุติธรรม แต่เพราะเถรตรงเกินไปจึงกลายเป็นจุดอ่อนของเธอ ขณะที่ ‘เซี่ยหมิง’ เป็นคนเก่งและฉลาดมีไหวพริบเช่นกัน แต่เขาเป็นคนสุขุม มองคนขาด และมองการณ์ไกลกว่า ทำให้เขาคิดและลงมือได้เร็วกว่าคนอื่นหนึ่งก้าวเสมอในวงการก่อสร้างเขาจึงเป็นที่จับตามอง ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ประเมินราคาที่สามารถชนะการประมูลราคาโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ ให้กับบริษัทเทียนเคอคอนสทรัคชั่นของลุงเขาอยู่เสมอ ซึ่งเซี่ยหมิงก็แอบชื่นชมฝีมือและความเป็นซื่อตรงของซูเสี่ยวอยู่ไม่น้อย และก็รู้สึกว่าความตรงไปตรงมาของเธอทำให้เธอตกที่นั่งลำบาก จึงอยากช่วยลับคมความคิดที่จะผลักดันความสามารถให้เธอไปไกลกว่านี้เส้นเรื่องจะโฟกัสไปที่การฟันฝ่าเส้นทางอาชีพวิศวกรประมาณราคาของ ‘ซูเสี่ยว’ มากกว่า แต่ด้วยสไตล์การแสดงของจ้าวโย่วถิง จึงทำให้บทเซี่ยหมิงที่มีบุคลิกสุขุม ไม่ได้ดูน่าเบื่อ แต่มีความยียวน ซ่อนความเป็นตัวแสบอยู่ในที เพราะความเป็นคนเจ้าแผนการที่มีชั้นเชิง เรียกว่าเล่นน้อยแต่มากจริงๆนี่ยังไม่ได้พูดถึงเหล่านักแสดงสมบทรุ่นเก๋าแต่เล่นใหญ่ไฟกระพริบ ใส่พลังการแสดงได้สมบทบาท ช่วยเสริมบรรยากาศออกมาได้ชวนตื่นเต้นเข้มข้น และชวนหมั่นไส้ส่วนจะสะใจถูกใจผู้ชมแค่ไหน ต้องไปชมกันเองแต่ที่แน่ๆ สำหรับใครที่อยากสัมผัสเบื้องหลังของอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือไม่เคยรู้ธุรกิจสายงานนี้มาก่อน แนะนำให้มาดูได้ในซีรีส์เรื่องนี้ เพราะไม่เพียงจะได้เปิดโลกอีกด้านของวงการก่อสร้าง ยังได้แรงฮึดจากการต่อสู้ของลูกผู้หญิงผ่านตัวละคร ‘ซูเสี่ยว’ อีกด้วย โดย ‘เมืองในอุดมคติ' (The Ideal City 2021) ออนแอร์มาได้เกินครึ่งทางแล้วทาง iqiyi (ทั้งหมด 40 ตอนจบ)https://mydramalist.comhttps://www.iq.com/