คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 29/8/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ "ละครออนไลน์" ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ ความลับที่ซ่อนอยู่ใต้หุบเขาแห่งยูนนานคืออะไรกัน? | ทีมผู้ผลิตส่งภาพซีจีออกมายั่วๆ แฟนๆ จะได้เห็นเต็มตาใน ซีรีส์แอ็คชั่น ผจญภัย แฟนตาซี "Candle In The Tomb : The Worm Valley – คนขุดสุสานหุบเขาลับแห่งยูนนาน" นำแสดงโดย #พานเยว่หมิง, #จางอวี้ซี และ #เจียงเฉา อลังการงานสร้างจริงๆ@ ห้ามพลาด ดูซับไทยพร้อมจีน ได้ที่ WeTV เท่านั้น! เริ่ม 30 สิงหาคมนี้!@ https://bit.ly/CandleintheTombTheWormValley#WeTVth #WeTV #CandleIntheTombTheWormValley #PanYueming #ZhangYuqi #JiangChaocr : ทวิตเตอร์ CdramaBase , WeTVth@ ภาพนิ่งแรกจาก "Dal Ri and Gamjatang" | เป็นภาพ 3 นักแสดงหลัก #คิมมินแจ #พัคกยูยอง และ #ควอนยูล ซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ "Dal Ri and Gamjatang" (달리와 감자탕) ออนแอร์ 22 กันยายน นี้ ทางช่อง KBS เฉพาะพระนางกลิ่นความฮารุนแรงมากๆ #ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตน@ ทายาทหนุ่มร้านซุปกระดูกหมู (คัมจาทัง) ต้องการฮุบพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จากลูกสาวตระกูลไฮโซที่กำลังล้มละลาย แต่เขาดันตกหลุมรักเธอโดยไม่รู้ตัว #달리와감자탕 #DalriAndGamjatang #KimMinJae #ParkGyuYoung #KwonYul #KBSDRAMAcr : naver.me/FxL61Tsc , KBSDrama@ "ชเวมินโฮ" รับเชิญหล่อๆ ใน Yumi's Cells | tvN เผยเซอร์ไพรส์แรก เป็นไอดอลสุดหล่อ ชเวมินโฮ SHINee ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน ในฐานะนักแสดงรับเชิญ ในบทบาทหนุ่มออฟฟิศเพื่อนร่วมงานของ "คิมโกอึน" ในซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี สร้างจากเว็บตูน Yumi's Cells (유미의 세포들) แต่จะมาแบบไหน 17 ก.ย. นี้ รับชมทาง tvN และสตรีม TVING ซับไทยรับชม ทาง iQIYI และ iQ.com@ เรื่องราวของ "ยูมิ" สาวออฟฟิศ ที่มีเหล่าเซลล์สมองตัวน้อยคอยทำหน้าที่ดูแลความรู้สึกนึกคิดของเธอ #YumisCells #iQIYI #kimgoeun #choiminhocr : tvNDrama , naver.me/GmFE2Oei@ ทหารรรร!!! สั่งการลงไป ปิดประกาศให้รู้ทั่วใต้หล้า #DreamofChangAn #ลํานํารักเคียงบัลลังก์ ทะลุผ่าน 1,500 ล้านวิว ในเวลา 20 วัน (8 ส.ค. - 27 ส.ค.) ออกอากาศ 31 ตอน (จาก 49 ตอน) วีไอพี ดูมากกว่า เสี่ยวเอ้อร์ 5 ตอน@ ซีรีส์พีเรียด โรแมนติก อิงประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องราวช่วงปลายราชวงศ์ถัง ตระกูลอัครเสนาบดีวั่งหยา ถูกฆ่ายกครัว พี่สาวกับน้องสาวสองคนหนีตายออกมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้น และได้กลับมาพบกันหลังจากผ่านไปหลายปี ด้วยฐานะที่ไม่เหมือนเดิม พวกนางช่วยให้ หลี่เหยียน กษัตริย์องค์ใหม่ ฟื้นฟูราชวงศ์ถังให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง@ นำแสดงโดย #เฉิงอี้ #จางอวี้ซี #เซวียนลู่ #หานต้ง #เหอเซิ่งหมิง และ #หยางซีจื่อ ออนแอร์ทาง หูหนานทีวี (Hunan TV) และ แมงโก้ทีวี (Mango TV) ซับไทยรับชมพร้อมจีนทุกวันเวลา 19.00 น. ทาง WeTV#DreamofChangAn #ลำนำรักเคียงบัลลังก์ #YuJunGe #与君歌 #ChengYi #ZhangYuxi #WeTVth #WeTVซีรีส์จีนcr : CdramaBase , WeTVth@ การเจอกันสองครั้งในวันเดียวของสองคนแปลกหน้า ก็มีเรื่องวุ่นวายให้เข้าใจกันผิดตามระเบียบ ฮเยจิน (ชินมินอา) ตัดสินใจขอยืมเงิน 4,000 วอน จาก หัวหน้าฮง-ฮงดูชิก (คิมซอนโฮ) ไปจ่ายค่ากาแฟ เพราะร้านรูดบัตรเครดิตไม่ได้ ไปที่ธนาคารก็กดเงินไม่ได้ หัวหน้าฮง พาเธอเดินตระเวนรอบๆ หมู่บ้านกงจิน เพื่อแจ้งข่าวแก่ชาวบ้านว่า เกิดเหตุไฟไหม้ ทำให้สัญญาณต่างๆ ขัดข้อง ก่อนจะมอบพากันเปื้อนสีชมพูให้เธอไปควักไส้ปลาหมึกหาเงินเอง อย่างฮา ที่สำคัญ #ชินมินอา สวยมาก #คิมซอนโฮ ก็หล่อเกิ๊น@ คำเย้ยหยันของ ผอ. เจ้าของคลินิกทันตกรรม อดีตเจ้านาย ดันโทร.มาเยาะเย้ย และบอกว่าทางเดียวที่หมอยุนจะมีอาชีพต่อไปคือ ให้เข้ามาคุกเข่าขอโทษ ทำให้ยุนฮเยจินฟิวส์ขาด ขับรถกลับไปหมู่บ้านกงจิน เพื่อไปเช่าตึกเปิดคลินิกทำฟันของตัวเอง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า นายหน้าที่ดูแลการเช่าตึกนี้คือ หัวหน้าฮง ของเราคนนี้ นี่เอง@ ไม่เท่านั้น ฮงดูชิก ยังเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างอีกด้วย จนยุนฮเยจิน อดสงสัยไม่ได้ว่าอีตาคนนี้ ทำไมถึงมีความสามารถสารพัดสารพันยาวเป็นหางว่าวขนาดนี้#HometownChaChaChaEP2 #โฮมทาวน์ชะชะช่า 3 ทุ่ม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง tvN ซับไทยวันเดียวกับเกาหลีทาง Netflix@ สตรีมแล้ว "The Ferryman Legends of Nanyang - ปลดพันธนาการ ตำนานแห่งหนานหยาง" ซีรีส์แนวลึกลับ ตื่นเต้น สยองขวัญ ออกอากาศ มาพร้อม พากย์ไทย ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ทาง iQIYI และ iQ.com เริ่มตั้งแต่ 24 สิงหาคม@ เรื่องราวของ เซี่ยตงชิง (ลอเรนซ์ หว่อง) ชายหนุ่มที่สามารถมองเห็นวิญญาณผ่าน ดวงตาแห่งหยินหยาง ของเขา กับ เพื่อนๆ จ้าวลี่ (ฉีหยู่หวู) และ เซียวหยา (เคท คินนีย์) ที่สามารถสื่อสารและคอยช่วยเหลือวิญญาณหลงทาง ที่ยังวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์ เพราะพันธนาการบางอย่าง ความปรารถนาที่ยังทำไม่สำเร็จ ความลับเรื่อง ดวงตาหยินหยาง ได้นำความยากลำบากมาให้เซี่ยตงชิงไม่น้อยเลย#TheFerrymanLegendsofNanyang #ปลดพันธนาการตำนานแห่งหนานหยาง #iQIYI