คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 26/8/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ ซีรีส์ #สตรีหาญฉางเกอ #长歌行 [ฉางเกอสิง] แชมป์คำค้นหาบน เวยป๋อ ครึ่งปีแรก | สำหรับ 10 อันดับ ซีรีส์และภาพยนตร์ ที่ถูกค้นหามากที่สุดบน เวยป๋อ (weibo) ครึ่งปีแรก 2021 มี ซีรีส์ 9 เรื่อง และ ภาพยนตร์อีก 1 เรื่อง ดังนี้@ อันดับ 1 ซีรีส์จีน #สตรีหาญฉางเกอ #LongBallad นำแสดงโดย #ตี๋ลี่เร่อปา #อู่เหล่ย #หลิวอวี่หนิง #จ้าวลู่ซือ@ อันดับ 2 ซีรีส์จีน #ตํานานจอมยุทธ์ภูตถังซาน #DouluoContinent นำแสดงโดย #เซียวจ้าน #อู๋เซวียนอี๋@ อันดับ 3 ซีรีส์จีน #ครึ่งปีศาจซือเถิง #SiTeng นำแสดงโดย #จิ่งเถียน #จางปินปิน@ อันดับ 4 ซีรีส์เกาหลี PentHousse : War of life นำแสดงโดย #อีจีอา #อึมกีจุน #คิมโซยอน #ยูจีน@ อันดับ 5 ซีรีส์จีน #MyBestFriendsStory นำแสดงโดย #หลิวซือซือ #หนีหนี่@ อันดับ 6 ภาพยนตร์จีน #HiMom@ อันดับ 7 ซีรีส์จีน #ร้อยรักปักดวงใจ #TheSwordandtheBrocade นำแสดงโดย #จงฮั่นเหลียง #ถานซงอวิ้น@ อันดับ 8 ซีรีส์จีน #TheRebelPrincess นำแสดงโดย #จางจื่ออี้ #โจวอีเหวย@ อันดับ 9 ซีรีส์จีน #สามีข้าคือฮีโร่ #MyHeroicHusband นำแสดงโดย #กัวฉีหลิน #ซงอี้ #เกาสู่กวง@ อันดับ10 ซีรีส์จีน #คุณคือป้อมปราการของฉัน #YouAreMyHero นำแสดงโดย #หม่าซือฉุน #ไป๋จิงถิง@ มาลุ้นอีกที ตอนต้นปี 2022 ว่า ซีรีส์เรื่องไหนจะครองแชมป์บนเวยป๋อ ช่วงครึ่งปีหลังcr : weibo.com@ “ชินมินอา” เปลี่ยนความกดดันเป็นพลังในการทำงาน | ชินมินอา, คิมซอนโฮ และอีซังอี และผู้กำกับ ยูเจวอน ร่วมเปิดตัวซีรีส์โรแมนติก “Hometown Cha Cha Cha – โฮมทาวน์ชะชะช่า” ทางออนไลน์เมื่อวานนี้ (24 ส.ค.) พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์ที่เตรียมลงจอ วันสาร์ที่ 28 สิงหาคม นี้ ทางช่อง tvN ซับไทยวันเดียวกับเกาหลีทาง Netflix@ โฮมทาวน์ชะชะช่า รีเมกจากภาพยนตร์เรื่อง Mr. Hong เรื่องราวของ ยุนฮเยจิน ทันตแพทย์สาวสวยสุดเพอร์เฟ็กต์ที่ย้ายจากโซลมาเปิดคลินิกยังหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเล จนได้พบกับ ฮงดูชิก หนุ่มว่างงานแสนดีความหวังของหมู่บ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแปลกๆ ที่คอยช่วยทุกคนรอบเมือง และ จีซองฮยอน โปรดิวเซอร์รายการวาไรตี้สุดฮอต นำเสนอเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแสนอบอุ่นของผู้คน@ ชินมินอา กล่าวว่าตนรู้ตัวดีว่าการทำงานกับคิมซอนโฮ คนดูมีความคาดหวังสูงมาก แต่แทนที่จะเอามากดดันตัวเอง เธอเปลี่ยนมันเป็นพลังในการทำงาน “คิมซอนโฮมีบุคลิกโดดเด่น เป็นคนที่ทำงานด้วยแล้ว คุณรู้สึกสบายใจ...ฉันคิดว่าเราเข้ากันได้ดี”@ ด้านคิมซอนโฮเสริมว่า “ผมกับอีซังอีเห็นตรงกันว่า ชินมินอาเป็นคนที่เปิดกว้างยอมรับฟังทุกอย่าง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกช่วงเวลาในการทำงาน จึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เธอมักจะมากองถ่ายพร้อมกับไอเดียเจ๋งๆ และเมื่อนำไปแสดง มันสนุกมาก และเราหัวเราะกันหนักมาก”@ เตรียมพบเคมีของสองนักแสดงนำที่ถูกแฟนๆ อวยยศให้เป็น #คู่รักลักยิ้ม 28 สิงหาคมนี้ #HometownChaChaCha #โฮมทาวน์ชะชะช่า #NetflixTH #tvN #tvNDrama@ ชม Lost ซับไทยพร้อมเกาหลี ทาง iQIYI 4 ก.ย. นี้ | ผลงาน 2 ผู้กำกับสายภาพยนตร์ ฮอจินโฮ และ พัคฮงซู ที่เคยมีผลงานกำกับร่วม ภ. Forbidden Dream ปี 2018 แท็กทีมกำกับร่วมกันใน ซีรีส์แนวดราม่า “Lost” (인간실격) ทาง ช่อง jTBC นำแสดง จอนโดยอน และ รยูจุนยอล ยูซูบิน และ พัคบยองอึน ออนแอร์ตอนแรก 4 กันยายน นี้ ประเดิมเวลาใหม่ของช่อง ในคืนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.30 น. (ตามเกาหลี) #ซับไทยพร้อมเกาหลี ทาง iQIYI และ iQ.com@ เรื่องราวของ นักเขียนเงาหญิงในวัย 40 ที่สูญเสียตัวตนและเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ไม่เหลือ กับหนุ่มแน่นวัย 27 ที่อยากร่ำรวย แต่หวาดกลัวว่าชีวิตของตนจะล้มเหลว #Lost #jtbcdrama #iQIYIOriginalcr : jTBCDrama , iQIYI@ สตรีมแล้ว "Love Under The FulI Moon – จันทราลิขิตรัก" (满月之下请相爱) ซีรีส์แนวโรแมนติก แฟนตาซี ดราม่า ร่วมสมัย นำแสดงโดย #จวีจิงอี้, #เจิ้งเย่เฉิง , #เจิ้งฝานซิง , #หมี่เร่อ , #เอมี่ซุน และ #เฉินเหยา ซีรีส์ในโปรเจ็กต์ Sweet On ผลงาน 2 ผู้กำกับ Haishu Li และ Yanwei Huang เริ่มสตรีมวันนี้ (26 สิงหาคม) เป็นตอนแรก ซับไทยที่เดียวทาง iQIYI และ iQ.com อัปเดตตอนใหม่ ทุกวันพฤหัสบดี - วันเสาร์ เวลา 19:00 วันละ 2 ตอน สมาชิก VIP ดูล่วงหน้า 6 ตอน@ จากปรากฏการณ์ซูเปอร์ฟูลมูน ทำให้จักรวาลเกิดความเปลี่ยนแปลงกระทบต่อคลื่นแรงโน้มถ่วงของโลก และทำให้ เธอ "เหลยจูเซียะ" (รับบทโดย จวีจิงอี้) จากปี 2011 ได้เดินทางข้ามเวลามาโผล่และตกอยู่ในอ้อมแขนของเขา หนุ่มนักออกแบบเกมยอดอัจริยะ "สวี่เสี่ยวตง" (รับบทโดย เจิ้งเย่เฉิง) ในอีก 3 ปีต่อมา จนก่อเกิดเป็นความรัก โดยมี ประธานเว่ยเซวียนเหอ (รับบทโดย หมี่เร่อ) แห่ง ไซเบอร์เทค ชายหนุ่มผู้เย็นชา คอยจ้องเสียบกลางระหว่างเขาและเธอ@ ในระหว่างที่ความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กของทั้งสองกำลังดำเนินไปอย่างแสนหวาน พวกเขาก็ค่อยๆ ค้นพบกับความจริงอันน่าตกใจ ที่ไปเชื่อมโยงกันเมื่อสิบปีก่อน และได้รู้ว่าแท้จริงแล้ว นี่เป็นการพบกันเนื่องเพราะภูติวิญญาณ แต่ทั้งสองต่างร่วมใจต่อสู้เอาชนะอุปสรรคไปด้วยกัน จนท้ายที่สุดก็ได้พบกับความสุข@ แต่กว่าจะพบความสุขนี่ ต้องดูถึง 24 ตอนจบ เหลืออีกหลายสิบตอน รบกวน @iQIYI_Thailand ปรับปรุงซับไทย เป็นการด่วนเด้อ นี่มัน #ซับนรก ชัดๆ เหมือนใช้เครื่องแปลอัตโนมัติยังไงยังงั้น ร้องห้ายยย#LoveUnderTheFulIMoon #จันทราลิขิตรัก #满月之下请相爱 #JuJingYi #ZhengYeCheng #ZhengFanXing #MiRe #AmySun #ShenYaocr : iQIYI , m.weibo.cn/7340838256/4672232254604516 , mydramalist.com@ อีหนู #คิมชีอา ถ่ายแบบ (น่าจะประกอบบทสัมภาษณ์) ให้ Vogue Korea ฉบับเดือนกันยายน (หน้าปกเป็น ซงฮเยคโย) สวย ออร่ากระเจิดกระเจิงกระจาย มากลู้กกกก ไหน? หนูอายุเท่าไหร่จ๊ะ อ๋อ 14 ขวบ@ คิมชีอา เพิ่งมีผลงานล่าสุดในบทบาท อาชิน วัยเด็ก บทที่เติบโตขึ้นมาสวยฉ่ำเป็น "จอนจีฮยอน" ในซีรีส์ภาคแยกตอนเดียวจบ Kingdom: Ashin of the North ลุงป้าแถวนี้ไม่มีอะไรจะอวยหนูมาก ลูกเอ๊ย เอาปูนแดงป้ายหน้าฝากไว้ก่อน นี่ไง ว่าที่ นางเอกและนักแสดงหญิงแถวหน้าบันเทิงเกาหลี อยากรู้ฝีไม้ลายมือแวะไปที่ #NetflixTH รับชม #KingdomAshinOfTheNorth #KimSiAcr : naver.me/FhAOwBdU