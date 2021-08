Scoop : วิเคราะห์คีย์ความสำเร็จ “The Devil Judge” ผู้พิพากษาปีศาจ! ที่สร้างกระแสวิจารณ์ไปทั่วโลก

โดย Glinda the Witch

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

นี่อาจเป็นซีรีส์ที่เปิดตัวได้ถูกจังหวะเลยก็ว่าได้ แม้จะเป็นเรื่องราวสมมติในโลกดิสโทเปีย (Dystopia) ยุควิกฤตการเมืองและการคอรัปชั่น ส่งผลให้เศรษฐกิจของเกาหลีตกต่ำอย่างมาก จนเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม คนรวยพ้นผิด-คนจนติดคุก กระแสยุยงปลุกปั่นให้ผู้คนเกลียดชังกันเองในโลกโซเชียลฯ และคนส่วนใหญ่หมดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ถึงเวลาแล้วที่ใครบางคนจะลุกขึ้นมาทวงคืนความเป็นธรรมด้วยวิธีที่แปลกใหม่ในแบบ Reality Show เขาคนนั้นคือ “ผู้พิพากษาปีศาจ” ที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องอย่างไม่แคร์เวิลด์!The Devil Judge เป็นซีรีส์ที่ได้รับความสนใจตั้งแต่ประกาศรายชื่อนักแสดงนำ อาทิ จีซอง คิมมินจอง พัคจินยอง (Got7) และพัคกยูยอง โดยจีซองสลัดภาพคุณหมอจากซีรีส์ Dr.John มารับบทเป็น ‘คังโยฮัน’ (ผู้พิพากษาปีศาจ) ชายผู้สร้างมิติใหม่ของการพิจารณาคดี ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศเป็นคณะลูกขุน ผ่านการพิจารณาคดีสด (Reality Show) ในศาลจำลองที่ดุเด็ดเผ็ดมันถึงขั้นเน้นความสะใจ เพราะเขาจะลงโทษคนชั่วอย่างสาสม ไม่สนว่าจะรวยล้นฟ้าหรือมีอิทธิพลมากแค่ไหน แต่ลึกๆ แล้วใครจะรู้เขาอาจเป็นปีศาจร้ายในคราบผู้พิพากษาก็เป็นได้เมื่อมีปีศาจก็ต้องมีคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้ออย่าง ซองจองอา (รับบทโดย คิมมินจอง) สาวสวยฉลาดลึก ที่ฉากหน้าเป็นประธานองค์กรเพื่อสังคมแนว CSR แต่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับเหล่าคนในแวดวงการเมืองและนักธุรกิจของเกาหลี เธอมีอำนาจล้นเหลือไม่แพ้ใครในประเทศด้วยเพราะคอนเนคชั่นนี่แหละนอกจากนี้เรายังได้เห็นความมุ่งมั่นของคิมกาอน (รับบทโดย จินยอง) ชายหนุ่มผู้ฝ่าฟันอย่างหนักจนได้เป็นผู้พิพากษามือใหม่ และแน่นอนย่อมมีคนอยากรู้เบื้องหลังของผู้พิพากษาปีศาจเลยต้องมี ยูนซูฮยิน (รับบทโดย พัคกยูยอง) นักสืบสาวที่คอยตามสืบเบื้องลึกเบื้องหลังของผู้พิพากษาโยฮันอย่างลับ ๆข้าราชการทุกคนใน The Devil Judge ล้วนทุจริตอย่างมาก กระทั่งประธานาธิบดีซึ่งโพสต์วิดีโอโฆษณาชวนเชื่อบนโซเชียลมีเดียเป็นประจำ แล้วยังมีนิสัยไม่ดี ตะโกนใส่ทุกคนอย่างบ้าคลั่ง แม้แต่การกล่าวสุนทรพจน์ในที่สาธารณะ ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่กระหายอำนาจและวางเป้าหมายสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป แน่นอนเธอย่อมถูกกีดกันและสกัดดาวรุ่งอยู่บ่อยๆ รวมถึงอีกหลายตัวละครที่สะท้อนให้เห็นอำนาจ ความทะเยอทะยาน และความละโมบโลภมากจนน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งมันอาจสมควรแล้วที่พวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างสาสมจากผู้พิพากษาปีศาจ” บทวิจารณ์ของ Bryan Tan จาก Yahoo! Lifeซีรีส์ 16 ตอนเป็นผลงานของนักเขียนบทที่มีประสบการณ์ตรงสุดๆ ในแวดวงยุติธรรมของเกาหลีใต้อย่าง ‘มุนยูซุก’ อดีตผู้พิพากษาตัวจริง เจ้าของผลงานนิยายและเขียนบทเรื่อง ‘Ms. Hammurabi’ ดราม่าเกี่ยวกับแวดวงกฎหมายที่กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในชั่วข้ามคืนในปี 2018กลับมาปีนี้ (2021) มุนยูซก สร้างแรงกระเพื่อมให้แวดวงกฎหมายของเกาหลีอีกครั้ง (จนเราอดคิดไม่ได้ว่าเขาแอบอัดอั้นตันใจบางอย่าง) ด้วยซีรีส์ที่สมมติโลกยุคดิสโทเปียขึ้นมา ที่ที่ความยุติธรรมเป็นเรื่องของคนมีอำนาจและความจนเป็นเรื่องที่ไม่มีคนสนใจ สุดท้ายผู้คนจึงลุกขึ้นมาสร้างความวุ่นวายจนโลกไร้ระเบียบ คนจนพิพากษาคนรวย (ในเรื่องคนรวยกลายเป็นชนชั้นน่ารังเกียจ) และการปล้นสะดมเป็นสิ่งที่กระทำได้เมื่อคนว่างงานล้นเมืองซีรีส์ยังชวนให้เราตั้งคำถามด้วยว่า หากไม่มีคนอย่างผู้พิพากษาปีศาจที่ลุกขึ้นมาสร้างความยุติธรรมให้เห็นกันแบบถึงลูกถึงคน ถึงพริกถึงขิง บางทีสังคมอาจพังพินาศมากกว่านี้ก็เป็นได้ดูเหมือนปีนี้ซีรีส์เกาหลีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมจะขายดีอย่าบอกใคร ทั้ง Law School, Vincenzo และ The Devil Judge แต่เราอยากให้คุณลืมบรรยากาศเคร่งขรึมตึงเครียดในห้องพิจารณาคดีไปเสียก่อน (ยกเว้นวินเซนโซ่ที่ออกแนวตลกเกินจริงด้วยซ้ำ) เพราะฉากในศาลจำลองของซีรีส์เรื่องนี้ มันทั้งสนุก ดุเดือด และเร้าใจให้ความรู้สึกเหมือนเวทีจะลุกเป็นไฟ!Joan MacDonald คอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร Forbes พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ว่า “บางคนมองว่า โยฮันเป็นเหมือนแม่ทัพในสงครามครูเสดเพื่อทวงคืนความยุติธรรม ขณะที่คนอื่นๆ มั่นใจว่าเขาเป็นปีศาจ ไม่ใช่เรื่องง่ายในการเผชิญหน้ากับคนที่มีอำนาจและยากเกินจะคาดเดา”“แต่ในช่วงต้นของซีรีส์กาอนกล้าที่จะถามถึงวิธีการและคำพิพากษาของโยฮัน มันชวนให้ผู้ชมร่วมไขความลับของโยฮันไปพร้อมกับกาอนและนักสืบสาว ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้น่าติดตามสำหรับฉัน”สอดคล้องกับมุมมองของ Maritess Garcia Reyes ผู้เขียนบทความลงเว็บไซต์ tatlerasia กล่าวชื่นชมบทประพันธ์ว่า “เป็นเรื่องที่เขียนโดยอดีตผู้พิพากษา ‘มุนยูซุก’ ที่ไม่เหมือนใคร น่าติดตาม และชวนให้เราอยากรู้จักเบื้องลึกของโยฮันมากขึ้นเรื่อยๆ มีการแสดงสัญลักษณ์ และรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ช่วยเพิ่มความลึกให้กับเรื่องราวอย่างมาก”ส่วนตอนจบที่สร้างสถิติเรตติ้งสูงสุดนับตั้งแต่ออนแอร์ (เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 7.5 ขึ้นอันดับหนึ่งของช่องเคเบิลทุกช่อง และสร้างสถิติใหม่ให้กับทีมนักแสดง ) ทำให้ The Devil Judge กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียล ฯ ในชั่วข้ามคืน พร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบจากเหล่านักวิจารณ์ทั่วโลก หนึ่งในบทวิจารณ์ของ Jazmine K. ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ jazminemedia กล่าวว่า“The Devil Judge ตอนที่ 16 สนุกมาก และเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ฉันชอบที่สุดในปี 2021 สิ่งที่ฉันชอบโดยส่วนตัวเกี่ยวกับตอนจบคือ ฉากที่กาอนพูดว่า 'ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง' แม้ว่าผู้เขียนบทจะมีข้อบกพร่องอย่างเห็นได้ชัดสำหรับฉัน แต่เขาก็ยังเน้นความสมจริงที่ว่า สิ่งต่างๆ ไม่สามารถสรุปได้อย่างมีความสุขเสมอไป เหมือนที่หลายคนคุ้นเคยกับตอนจบของซีรีส์เกาหลีทั่วไป เพราะบางครั้งผู้คนมักใช้วิธีง่ายๆ อย่างการฆ่าตัวตาย แม้ตอนจบของเรื่องอาจไม่สมเหตุสมผลสำหรับบางคน แต่ฉันมีความสุขมากที่มันจบลงแบบนี้ เพราะบางครั้งชีวิตก็ไม่มีข้อสรุปที่เหมาะสม นี่คือความจริง”แม้จะปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อย แต่ซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในกระทู้และเพจต่างๆ ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งคุณไปพิสูจน์และรับชมคำพิพากษาของปีศาจ ‘The Devil Judge’ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านทาง iQiyi และ Viu Thailandmydramalist.com