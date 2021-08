“MONOMAX” รวมลิสต์! ผลงานแอ็คชั่นโคตรมันส์ ของ ผกก.“ปีเตอร์-นพชัย”

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยเห็นผลงานการแสดงที่โดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับของคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้ว สำหรับ หนุ่มมาดเซอร์ “ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม” เจ้าของบทบาท "บุญทิ้ง" หรือ "ออกญาพระราชมนู" จากมหากาพย์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนั้นยังมี รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเวทีสุพรรณหงส์ปี 2555 จาก ภาพยนตร์เรื่อง “ฝนตกขึ้นฟ้า” เป็นเครื่องการันตีความสามารถ แต่เชื่อหรือไม่? นอกจากผลงานการแสดงแล้ว ยังมีผลงานการทำงานเบื้องหลัง ผ่านประสบการณ์ด้านโปรดักชั่นมาอย่างโชกโชน หลังเปิดบริษัท กลมกล่อม โปรดักชั่น โดยมี "ผู้พันเบิร์ด-พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี", "ตั๊ก-นภัสรัญชน์ และ ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์" ร่วมเป็นหุ้นส่วน เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานให้กับ “โมโน ออริจินอลส์ (MONO ORIGINALS)” ทั้งผลงาน ซีรีส์ และ ภาพยนตร์แนวแอ็คชั่น หลากหลายเรื่อง จะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างวันนี้ “โมโนแมกซ์ (MONOMAX)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) รวมลิสต์ผลงานแอ็คชั่นโคตรมันส์ ของ “ปีเตอร์-นพชัย” ที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง…1. ซีรีส์ “ตี๋ใหญ่ ดับ ดาว โจร (The Legendary outlaw)”ผลงานการกำกับการแสดงเรื่องแรก ในฐานะผู้กำกับ ดึงนักแสดงรุ่นเก๋า อย่าง “เต๋า-สมชาย เข็มกลัด” รับบท “ตี๋ใหญ่” ประกบนักแสดง กัน-รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์,กิ๊ก-กรกมล เจริญชัย, แมน-ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, ปู-อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์ ฯลฯ กระแสตอบรับของซีรีส์เรื่องนี้กวาดคำชื่นชอบของเหล่าแฟนคลับคอหนังแอ็คชั่นไปอย่างท่วมท้นตี๋ใหญ่ ดับ ดาว โจร : เรื่องราวชะตากรรมที่พลิกผันของคนสองคน “ไซเรน” ว่าที่นายร้อยตํารวจ ที่ถูกโชคชะตาเล่นตลก นําไปสู่จุดต่ำที่สุดสูญเสียทั้งครอบครัว ต้องติดคุก และ “ตี๋ใหญ่” สภาพไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายไปแล้ว ใช้ชีวิตอยู่กับความแค้นและความเจ็บปวดในอดีต เส้นทางการล้างแค้นทำให้ทั้งคู่ต้องมาเจอกัน เมื่อยิ่งค้นลึกลงไป กลับมีปมลึกลับซ่อนเงื่อนอยู่มากมาย และ “ตี๋ใหญ่” ก็คือเหยื่อคนหนึ่งที่มองเห็นถึงชะตากรรมของ “ไซเรน” ไม่ต่างอะไรกับเห็นภาพตัวเองในอดีต2.ซีรีส์ ตี๋ใหญ่ 2 ดับ เครื่อง ชน (The Legendary Outlaw 2)หลังจากประสบความสำเร็จในภาคแรก ครั้งนี้ผู้กำกับปีเตอร์ จัดหนักจัดเต็ม ทั้งโปรดักชั่นให้สมจริงมากกว่าเดิม พร้อม ดึง นักร้องนักแสดง “โมทย์-ปราโมทย์ แสงศร” กลับมาปะทะบทบาทอีกครั้งกับ “เต๋า-สมชาย เข็มกลัด” เพิ่มความมันส์ระห่ำจอแบบคูณสอง แอ็คชั่นจริง เจ็บจริง ไม่พึ่งตัวแสดงแทนตี๋ใหญ่ 2 ดับ เครื่อง ชน : การใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่ไร่ของ “ตี๋ใหญ่” คนรัก และน้องชายออทิสติก กลับต้องสะดุดหยุดลง และถูกดึงเข้าสู่โลกแห่งอาชญากรรมอีกครั้ง หลังสูญเสียคนรัก จากถูกลูกหลงในการปะทะกันระหว่าง ตำรวจและกลุ่มค้ายาเสพติด ตี๋ใหญ่ยอมร่วมมือกับรองฯ เผด็จ เพื่อตามกำจัดทุกคนที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งสืบสาวไปถึงตัว “แรม” เจ้าของบาร์ Last Day หนึ่งในแก๊งค้ายาตัวพ่อ ผู้ใช้ชีวิตด้วยตรรกะสุดโต่ง การรับมือกับ “แรม” จึงไม่ใช่เรื่องง่าย3.ภาพยนตร์ “พราก (STILL MISSING)”หนังเรื่องแรก “ปีเตอร์-นพชัย” ที่ถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถกับการควบสองตำแหน่ง ทั้งแสดงเองและกำกับเอง ปะทะบทบาทกับนักแสดงหลักระดับแถวหน้าของประเทศไทย อาทิ ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ , จั๊ก-ชวิน จิตรสมบูรณ์ , ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร , เอ๋- มณีรัตน์ คำอ้วน มาฟาดฟันอารมณ์แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน อีกทั้งฉากแอ็คชั่นของ “ป๊อก-ปิยธิดา” ที่รับรองได้ว่าไม่เคยได้เห็นภาพแบบนี้ที่ไหนมาก่อนพราก (STILL MISSING) : เรื่องราวการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของลูกสาว และด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่ “พิจ” เชื่อมั่นว่าลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่ จึงทุ่มเททุกอย่าง เพื่อตามหาลูกทุกวิถีทาง ทั้งเเจ้งความ, ออกรายการโทรทัศน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า, แจ้งมูลนิธิคนหาย และจ้างนักสืบ ที่แม้ว่าจะได้เบาะแสมาเพียงน้อยนิด แต่เธอก็ไม่ลดละยังคงมุ่งมั่นออกตามหาต่อ และพบความลับสุดอันตราย อย่างที่เธอก็ไม่คาดคิด4.ภาพยนตร์ “บุษบา (The Secret Weapon )”ผลงานชิ้นล่าสุด ในปีนี้ที่เตรียมออกอากาศ ทางแอพพลิเคชั่น “โมโนแมกซ์ (MONOMAX)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) ในวันศุกร์ที่ 27 ส.ค.2564 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป การกลับมาปะทะบทบาทกันอีกครั้งของสามนักแสดงรุ่นใหญ่ ตั๊ก-นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ , ผู้พันเบิร์ด- พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี, เกรซ มหาดํารงค์กุล นักแสดงรุ่นใหม่ มุก-พิชานา อยู่สุข , ตูมตาม-ยุทธนา เปื้องกลาง , ธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์ จัดเน้นทั้งโปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่ กับเรื่องราวของมือสังหารหญิงในโปรเจกต์ “บุษบา” ที่สองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ “นักรบ” และ “แผ่นดิน” เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น เพื่อฝึกสาวสวยเซ็กซี่ ให้มาเป็นมือสังหารรับใช้ชาติ ถึงอย่างนั้นในการปฏิบัติภารกิจหนึ่งของทั้งคู่กลับมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน “แผ่นดิน” ก็ถูกลอบสังหาร ข้อความสุดท้ายที่พ่อส่งถึงลูกสาว ให้ “จอย” ตัดสินใจเข้าร่วม โครงการบุษบา เพื่อการค้นหาความจริงว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการตายของพ่อเธอ และเดินหน้าเอาคืนอย่างสาสมคอแอคชั่นสามารถรับชมผลงานการกำกับของ “ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม” ได้ทั้งหมด ผ่านทาง “โมโนแมกซ์ (MONOMAX)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONONEXT) www.monomax.me หรือ โทรสอบถามที่ 02-100-700