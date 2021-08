ช่อง 3 จูงมือ “เป้-ฟาง” ป่วนรักลงจอ

ถึงเวลาส่งความป่วนขึ้นจอเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม เมื่อช่อง 3 ร่วมกับ บริษัท เซนจูรี่ ยูยู (Century UU) ผู้จัดหน้าใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของ Li Fude (หลี่ ฝูเต๋อ) นำซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เบาสมอง เรื่อง “Me always You รักวุ่นวาย ยัยตัวป่วน” มาเรียกเสียงฮาและจะทำให้คุณนั่งอมยิ้มไปกับรักอลหม่านของเหล่าหนุ่มสาววัยทำงานที่สลับสับเปลี่ยนตัวกันวุ่นวาย โดยมียายลูกเป็ดขี้เหร่ รับบทโดย “ฟาง ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์” เป็นตัวเดินเรื่อง กำกับการแสดงโดย “เสือ ยรรยง คุรุอังกูร” ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ร่วมด้วย “ดรีม ฐานิกา เจนเจษฎา” ผู้กำกับหญิงไฟแรงและทีม Production ที่รวมเอาเหล่ามืออาชีพมาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน“Me always You รักวุ่นวาย ยัยตัวป่วน” จัดเป็นซีรีส์โรแมนติคคอมเมดี้สัญชาติไทยเรื่องแรกที่ถูกนำไปออกอากาศพร้อมกันกับประเทศจีนทางช่อง Anhui TV ทีวียักษ์ใหญ่ที่มีผู้ชมกว่า 100 ล้านคน และยังได้ขึ้นสตรีมมิ่งบน Migu Video แพลตฟอร์มรายใหญ่ที่มีความนิยมสูงในประเทศจีนและประเทศไทย ถือเป็นการโกอินเตอร์เต็มตัวแบบไม่ต้องยั้งของซีรีส์น่ารักเรื่องนี้ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นตอนแรกสำหรับเรื่องราวความรักป่วน ๆ ของยายลูกเป็ดขี้เหร่ได้เกิดขึ้นจากความผูกพันของสองหนุ่มสาวซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทและรักแรกในวัยเด็ก จนทั้งคู่ได้แยกย้ายไปมีชีวิตที่พลิกผันท่ามกลางรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไป“พลอยไพลิน" อดีตคุณหนูบ้านรวยสวยน่า รักเมื่อโตขึ้นได้กลายร่างเป็นยายลูกเป็ดขี้เหร่สาวโก๊ะผมฟูสู้ชีวิต นำแสดงโดยนักร้องนักแสดงขวัญใจชาวไทย “ฟาง ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์” ประกบคู่พระเอกมาดเซอร์ “เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ” ในบท “กวินทร์” อดีตเด็กชายอ้วนเตี้ยขาดความภาคภูมิใจจนเกิดเป็นปมด้อยให้ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองกลับมาดูดีและเก่งขึ้นเมื่อทั้งคู่ได้มาพบกันอีกครั้ง!! แต่ว่า…เจ้าเด็กอ้วนซึ่งเป็นรักแรกดันจำเธอไม่ได้ แถมยังโตมาหล่อราวกับเทพบุตรและเป็นนักเรียนนอกไปอีก ขณะที่คุณหนูพลอยไพลินชีวิตที่พลิกผันแถมดูไม่จืด งานนี้ต้องถึงมือเพื่อนสนิท “รัญดา" สาวสวยหุ่นดีดีกรีเริ่ด นำแสดงโดย “มะลิ มาลินี แอดเดอเลด โคทส์” เข้ามาช่วยสวมรอยเป็นตัวแทน แต่เหตุการณ์ไม่ได้จบลงอย่างง่ายดายเพราะชายในฝันกลายเป็นเจ้านายในที่ทำงานใหม่ ส่วนเจ้าเพื่อนตัวดีก็ดันเกิดไปหลงรักชายคนเดียวกันเข้าให้ซะนี่…แล้วคุณหนูพลอยไพลินตัวจริงจะปกปิดตัวเองท่ามกลางความใกล้ชิดที่มีมากขึ้นทุกวันได้อย่างไร รับรองว่าคนดูมีลุ้นเพราะกลัวนางเอกจะหลุดโก๊ะจนโป๊ะแตกกันอย่างแน่นอน ส่วนพระเอกของเราก็แอบร้ายเจ้าอารมณ์นิด ๆ ตามประสาคนเคยมีปมในวัยเยาว์ และในความโกลาหลที่เกิดขึ้นก็ยังมีความน่ารักเข้ามาเบรคให้มุ้งมิ้ง โดย “นัท ณัฏฐ์ กิจจริต” ในบท “ตุลา” ผู้ชายหลายเลเยอร์ที่พร้อมจะทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้นร่วมด้วยเหล่านักแสดงช่วยป่วนอีกหลายท่าน อาทิ อัพ ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง, ไอซ์ ภาวิดา ภาควิวรรธ, กีวี่ รัชนี เพียรวิกรัยโสภณ, สองฝาแฝด บ๋อม วรรณภา และแบ๋ม ผกามาศ ภูมิจันดา, ภัทราภรณ์ เลิศศิริมิตร, เม้ง ภูมิพัฒน์ ชาติสุริยเกียรติ และเจเน็ตเขียว กัญญ์ชัญญ์ เธียรวิชญ์เรื่องราวในซีรีส์นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระเอกนางเอกแล้ว ยังมีมุมที่ทำให้เห็นถึงความผูกพันของเพื่อนรักสองคนที่โดดเด่นพอ ๆ กับบทพระ-นางเลยทีเดียว ช่อง 3 การันตีความสนุกน่ารัก ตลก ซึ้ง ครบรส เพื่อคอซีรีส์ไทยและแฟนคลับ “ฟาง ธนันต์ธรญ์” และ “เป้ อารักษ์” ทุกคนติดตาม “ Me always You รักวุ่นวาย ยัยตัวป่วน” ซีรีส์โรแมนติคคอมเมดี้เบาสมอง ทุกวันศุกร์ เวลา 23.00-24.00 น. และวันเสาร์ เวลา 22.55-23.55 น. ทางช่อง 3 กด 33 เสนอเป็นตอนแรกวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ออกอากาศพร้อมกับสถานนีโทรทัศน์ Anhui TV และสตรีมมิ่งบน Migu Video แพลตฟอร์มรายใหญ่ประเทศจีน