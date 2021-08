คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 24/8/64

@ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ ซีรีส์ทริลเลอร์ สืบสวนสอบสวน “Hometown” (홈타운) นำแสดงโดย #ยูแจมยอง #ฮันเยริ และ #อึมแทกู เล่าเรื่องราวในปี 1999 นักสืบผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาชญากรรม สอบสวนคดีฆาตกรรมซึ่งไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังตามหาหลานสาวของเธอ และเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อ 10 ปี ก่อน@ ฝีมือ “พัคฮยอนซอก” ผู้กำกับ Stranger 2 ประกาศวันออนแอร์ 22 กันยายน นี้ ซับไทยดูได้ที่ iQIYI และ iQ.com #Hometown #tvN #tvNDrama #YooJaeMyung #HanYeRi #UhmTaeGoocr : tvNDrama , naver.me/FXZCmahf@ ผู้คนที่พ่ายแพ้ในเกมชีวิต 456 คน ตัดสินใจร่วมลงแข่งขันในเกมเซอร์ไววัลลึกลับ ที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน และเงินรางวัลสูงกว่า 45,600 ล้านวอน รอผู้ชนะหนึ่งเดียวอยู่ ในซีรีส์ แอ็คชั่น ดราม่า ระทึกขวัญ “Squid Game – เล่นลุ้นตาย“ (오징어 게임) นำแสดงโดย #อีจองแจ #พัคแฮซู@ ผลงานกำกับและเขียนบทโดย “ฮวังดงฮยอก” (Hwang Dong-hyuk) ผู้กำกับสายภาพยนตร์ เจ้าของผลงาน ภ. Collectors ปี 2020 และ ภ. The Fortress ในปี 2017 ซับไทย ทาง Netflix ออนแอร์ 17 ก.ย.นี้ #SquidGame #เล่นลุ้นตาย #NetflixTHcr : naver.me/FFv50C77 , NetflixKR@ นักแสดงหนุ่ม “จางกียง” โพสต์ซึ้งอำลาแฟนๆ เข้ากรมทหาร ผ่านไอจีส่วนตัว @juanxkui โดยเป็นภาพเขาตัดผมสั้นทรงทหาร พร้อมฝากข้อความซึ้งๆ ถึงแฟนๆ ด้วยลายมือของเจ้าตัว ก่อนรายงานตัวเข้ากรมรับใช้ชาติวันนี้ (23 สิงหาคม) โดยมีรายงานว่าเขาจะเป็นทหารประจำการปกติ@ สวัสดีครับ ผมกียงนะครับผมสามารถใช้ช่วงวัย 20 ปีของผมอย่างมีความสุขได้ ด้วยความรักที่ทุกคนมอบให้และให้การสนับสนุน ผมขอขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจเลยนะครับผมจะกลับมาอย่างองอาจสง่าผ่าเผย สำหรับช่วงวัย 30 ที่ยอดเยี่ยม ขอบคุณ และรักทุกคนนะครับ..23.08.2021@ สำหรับผลงานที่กียงทิ้งไว้ให้รอติดตามชมต่างหน้า คือซีรีส์โรแมนติกเรื่อง Now, We're Breaking Up ที่แสดงร่วมกับขุ่นแม่ ซงฮเยคโย ทางช่อง SBS ซึ่งเพิ่งถ่ายทำเสร็จ ซับไทยทาง #Viu #จางกียง #장기용 #JangKiyongcr : ig @juanxkui , tvNDrama@ 15 วันคนดูทะลุ 2 พันล้านวิว | สถิติมีไว้ทุบๆๆ ซีรีส์ แนว แอ็คชั่น ตำรวจ อาชญากรรม สืบสวนสอบสวน “Crime Crackdown - ล่าฝ่าอำนาจมืด” ฟาดจัดแรงจริง ยอดเข้าชมออนไลน์ ทะลุ 2 พันล้านวิวแล้ววันนี้ (24 สิงหาคม) หลังออนแอร์ไปเมื่อ 9 สิงหาคม และเราท่าน จะได้ชมความระห่ำกันวันนี้เป็นตอนแรก ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทาง WeTV เท่านั้น@ ผลงาน ผู้กำกับ "อู๋ไป่" นำแสดงโดย ซุนหงเหลย , เลย์จาง (จางอี้ซิง) , หลิวอี้จวิน , อู๋เยว่ย , หวังจื้อเฟย , หลิวจือปิง , อู๋เสี่ยวเลี่ยง และ เจียงซูอิ่ง“อำนาจที่ไม่ได้มาด้วยความชอบธรรม...ถึงเวลาต้องถอนรากถอนโคนอำนาจมืดให้หมดสิ้น!”@ เรื่องราวของ หลี่เฉิงหยาง (ซุนหงเหลย) นายตำรวจอาชญากรรมน้ำดีขาลุย ฝีมือชั้นแนวหน้าแห่งสำนักสันติบาลมณฑลจงเจียง เขามีชีวิตอยู่ในวงล้อมของบรรดาคนชั่ว ที่คอยโจมตีใส่ร้ายเขาอย่างต่อเนื่อง จากการทำหน้าที่ปกป้องความยุติธรรม แม้แต่หัวหน้าของเขาเอง หัวหน้าสำนักสันติบาลและคนอื่นๆ ก็รวมหัวใส่ร้ายเขา เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเขาสอบสวน จนสุดท้ายทำให้เขาต้องติดคุก@ แต่ในที่สุด เขาก็ได้รับอิสรภาพ ภายใต้การบังคับบัญชาและการนำของผู้บังคับการตำรวจการเมือง ต่อมาเขาได้ร่วมกับตำรวจมือดีในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจ 1 ในนั้นคือ หลินเฮ่า (เลย์จาง) นายตำรวจหนุ่มไฟแรง ช่วยกันปราบปรามสองขั้วอำนาจใหญ่ที่คุกคามครอบครองเมืองจงเจียงมาหลายสิบปี นำผู้ที่คอยปกป้องความชั่วและข้าราชการที่ทุจริต มาดำเนินคดี คืนความยุติธรรม คืนความโปร่งใสให้กับการเมือง และคืนสภาพสังคมที่ดีให้กับประชาชนเมืองจงเจียงhttps://bit.ly/CRimeCrackdown#CrimeCrackdown #ล่าฝ่าอำนาจมืด #SunHongLei #LayZhang #LiuYiJun #WeTVth #WeTVซีรีส์จีนcr : weibo.com , wetv_th@ โปสเตอร์ตัวละครทั้ง 4 คาแรคเตอร์หลัก คิมยูจอง ในบท ฮงชอนจี, อันฮโยซอบ ในบท ฮารัม , กงมยอง ในบท องค์ชายอันพยอง และ ควักชียัง รับบท องค์ชายซูยาง ใน Lovers of the Red Sky หรือ Red Sky (홍천기) ออนแอร์ 30 ส.ค. นี้ ช่อง SBS ซับไทย #ดูได้ที่Viu@ เรื่องราวความรักระหว่าง ฮงชอนกี จิตรกรหญิงยอดอัจฉริยะ หญิงสาวเพียงคนเดียวในสำนักจิตรกรหลวง เธอได้พบกับ ฮารัม โหราจารย์หนุ่มผู้สูญเสียการมองเห็น แต่สามารถอ่านดวงชะตาจากท้องฟ้าและกลุ่มดาวได้@ ดัดแปลงจากนวนิยายของนักเขียนดัง “จองอึนกวอล” ผู้เขียน The Moon That Embraces The Sun ผลงานฝีมือ “จางแทยู” ผู้กำกับซีรีส์ในตำนาน Tree With Deep Roots (SBS – 2011) และ My Love from the Star (SBS – 2013) #LoversOfTheRedSky #RedSky #ViuOriginal #Viu_Thailand@ คังซอนโฮ (จินยอง) ผ่านการทดสอบ และได้เข้าเรียนเป็นนักเรียนตำรวจรุ่น41 สมใจ ซอนโฮอาสาเป็นคู่หูผู้ช่วยสายสืบ ยูดงมัน (ชาแทฮยอน) สืบสวนแก๊งเว็บพนันออนไลน์ ที่มีผู้บงการแฝงตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยตำรวจ แต่เขายืนยันจะทำทุกอย่างและใช้วิธีสืบสวนตามกฎหมาย และจะไม่ใช้แนวทางของอาชญากรอย่างที่ผ่านมาเด็ดขาด ด้านความรักกับ โอคังมี (คริสตัล) กำลังไปได้ด้วยดี แม้จะมี พัคมินกยู (โชยองอู) ออกตัวเป็นคู่แข่งเต็มที่ก็ตาม #PoliceUniversity EP5-EP6 ซับไทย #ดูได้ที่Viu ทุกวันอังคาร-พุธ ตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไปcr : KBSDrama , Viu_Thailand#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/