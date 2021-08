“พิ้งกี้” กุ๊กกิ๊ก “ฟิลิป” ไอ้ต้าวหมี ไม่เกรงใจ “อู๋-ธนากร”

โดดมาร่วมงานละครช่อง3 ในรอบ27ปี บอกเลยว่าสวยขึ้นหม้อออร่าเจิดจรัสแสงมากๆ สำหรับนางเอกฟรีแลนซ์นัยน์ตาแขก “พิ้งกี้-สาวิกา” จากละครรักนักกฎหมาย Dare To Love ให้รักพิพากษา ผลิตโดยค่าย ชลลัมพีโปรดั๊กชั่น ช่อง3 กด33 แฟนๆทั้งประเทศพร้อมเทใจว่าเรื่องนี้ “สาวพิ้งกี้” ปังปุริเย่สวยฉ่ำเวอร์ แต่ที่ดูจะลำไยแฟนละครมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องรักกับเจ้านายของตัวเองอย่าง “บอสเบน” รับบทโดยพระเอกรุ่นใหญ่ “อู๋-ธนากร” ต่างคนต่างปากแข็งไม่ลงเอยกันซักที จนล่าสุดมีตัวละครลับปริศนาคนใหม่เข้ามาอย่าง หมอนพ บอกเลยว่าเตรียมรับมือแรงกระแทกคลื่นลูกใหม่ได้เลย เพราะดาราน้องใหม่คนนี้มาแบบหล่อเกินต้าน พี่หมีสายฝอ หล่ออวบๆ ทำเอาโซเชี่ยลขอเปิดวาร์ปกันยกใหญ่ อยากรู้ว่ากิ๊กใหม่ป้ายแดงของ “คามีเลีย” ในละครเป็นใครมาจากไหน สไตล์พิมพ์นิยมไอ้ต้าวหมี เทรนด์ฮิตที่สาวๆกำลังปลื้มปริ่มงานนี้ค้นประวัติมาให้รับแซ่บแล้วว่า ชื่อเสียงเรียงนามว่า “ฟิลิป ฉันท์ โครเนอร์" หน่มหล่อสายฝอ การันตีโดยตำแหน่ง สุดยอดหนุ่มโสดในฝัน ประจำปี 2017 (Cleo The Most Eligible Bachelor 2017) ยิ้มหวานละลายมาก มาเพื่อขโมยซีนพระเอกตัวจริงอย่าง เทรนด์ลุง “อู๋-ธนากร” หล่อตีคู่กันมาสุดๆแต่สุดท้าย..ท้ายสุดใครจะเป็นตัวจริงปาดมงเจ้าของตำแหน่งหัวใจ “พิ้งกี้” ในละครหวานแห่งปี2021 ตามลุ้นกันได้ใน 3 ตอนสุดท้าย Dare To Love ให้รักพิพากษา ทุกคืนวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง3 กด 33