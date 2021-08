8 ข้อต้องรู้ก่อนชม! “ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม” ภาคอดีต ซีรีส์สายละมุนเรียกน้ำตาของ “เหรินเจียหลุน-ไป๋ลู่”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เชื่อว่าซีรีส์ที่อยู่ในลิสต์แห่งการรอคอยรอบครึ่งปีหลัง 2021 นี้ต้องมีชื่อของ ‘ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม’ โดย ‘ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม’ ภาคอดีต (One and Only 2021) ที่เพิ่งออนแอร์ในไทยเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่จู่ๆ ฉายทีเดียวพร้อมกันทั้ง 2 แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง iQiyiและ WeTV ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้กระแสแรงเพียงใดยิ่งถ้าใครได้ลองกดเข้าไปชม โดยเฉพาะแฟนนิยาย ยิ่งต้องร้องว้าว…กับโปรดักชั่นไม่ธรรมดา จนเบาใจได้ว่าจะถ่ายทอดทุกตัวอักษรในหนังสือออกมาเป็นภาพได้อย่างงดงาม สมดั่งรอคอยซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายดังเรื่องเดียวกัน ‘ฉางอันหรูกู้’ หรือชื่อไทยว่า ‘ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม’ จากปลายปากกาของโม่เป่าเฟยเป่า สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นแฟนนิยายต้องขอสปอยล์ให้เห็นภาพกว้างก่อนว่า ตัวนิยายเล่าเรื่องราวนักพากย์สาวที่มีความทรงจำในอดีตชาติและเฝ้ารอ ‘ชายคนหนึ่ง’ ผู้ที่ชาติก่อนเธอรักและเคารพเขาอย่างสุดหัวใจแต่มิอาจครองคู่กันได้เมื่อมีการเปิดโปรเจกต์มาสร้างในรูปแบบซีรีส์ ทีมสร้างเลือกวิธีเล่าด้วยการแบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคอดีต และภาคปัจจุบัน ซึ่งทางแพลตฟอร์มเลือกฉายภาคอดีตก่อน ทำให้ ‘ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม’ มีคำว่า ‘ภาคอดีต’ ต่อท้าย (One and Only 2021 หรือก่อนหน้านี้ใช้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า Chang’an Memories)ตามที่แพลตฟอร์มทั้ง 2 สปอยล์เรื่องย่อ ‘ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม’ ภาคอดีต (One and Only 2021) นั้นเล่าเรื่องราวของชุยสืออี๋ (รับบทโดย ไป๋ลู่) ว่าที่พระชายาองค์รัชทายาท ผู้อาวุโสส่งเธอมาเล่าเรียนที่จวนอ๋อง ด้วยความใกล้ชิดกัน เธอตกหลุมรักอ๋องน้อยหนานเฉินโจวเซิงเฉิน (รับบทโดย เริ่นเจียหลุน) อย่างไม่รู้ตัว ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังอยู่ภายใต้ความสำรวม ต่อมาชุยสืออี๋ถูกบังคับให้แต่งงานกับองค์รัชทายาท ขณะเดียวกันโจวเซิงเฉินก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสในการเป็นผู้นำทัพ และเสียชีวิตลงหลังจากทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้กับชุยสือแค่เรื่องย่อก็พอเดาได้ว่าจะหน่วงจิต ปวดใจ ดราม่าขนาดไหน เรียกว่าเตรียมทิชชู่คอยได้เลย แต่เชื่อเถอะไม่ว่าจะเป็นแฟนนิยายมาก่อนหรือไม่? หรือจะเป็น FC ของใคร? เรื่องนี้คุ้มค่าแห่งการรอคอย เพราะอะไรนั้น? เราได้คัด 8 ข้อเน้นๆ มาไว้ให้แล้ว: อย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายดัง ซึ่งในไทยเองก็มีฉบับแปลไทยถูกลิขสิทธิ์ แน่นอนว่าแฟนนิยายย่อมคาดหวัง ดังนั้นทีมสร้างในภาคอดีตนี้ จึงคว้าตัวโม่เป่าเฟยเป่า ผู้ประพันธ์นิยายเรื่องนี้มารับหน้าที่ดัดแปลงบทซีรีส์เรื่องนี้ ฉะนั้นการันตีได้ว่าฉากและสาระสำคัญของเรื่องอยู่ครบแน่นอน: อย่างที่เกริ่นไว้ว่า ‘ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม’ ฉบับนิยาย เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของหญิงสาวภพปัจจุบันที่แฟลชแบ็คภาพในชาติอดีต ตัวนิยายจึงมีการให้เนื้อหาในภพอดีตไม่ได้มากนัก การขยายเนื้อหามาทำเป็นซีรีส์ภาคแยก ทำให้ต้องเพิ่มเติมรายละเอียด เพิ่มตัวละคร และลงลึกสถานการณ์สภาพบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นพอสมควรงานนี้ไม่มีเพลียบทเพราะโม่เป่าเฟยเป่ามารับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์เอง ฉะนั้นแฟนนิยายจะได้ชมเรื่องราวบางส่วนที่ไม่ได้มีในหนังสืออีกด้วย รายละเอียดมาเต็มเพิ่มอรรถรสครบเครื่องน่าติดตามยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการเมือง ชิงไหวชิงพริบ ฉากแอคชั่น สมเป็นนักเขียนบทมือฉมังที่ผ่านมาโม่เป่าเฟยเป่าเคยฝากผลงานดัดแปลงบทโทรทัศน์มามากมาย ยกตัวอย่างแค่ซีรีส์โบราณที่ผู้ชมชาวไทยน่าจะดราม่าน้ำตาแตกกันมาแล้ว หลายเรื่องถือเป็นผลงานขึ้นหิ้ง อาทิเช่น เพียงใจในเพลงพิณ (The Flame's Daughter 2018), My Sunshine 2015, เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ หรือ ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ (Scarlet Heart 2011 : ปู้ปู้จิงซิน): สำหรับคอซีรีส์ที่เคยติดหนึบ ดูยันหว่าง มาแล้วจากซีรีส์ สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love 2017), เวยเวย เธอยิ้มโลกละลาย (Love O2O 2016), ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ (The Journey of Flower2015) ต้องมาโดนต่อใน ‘ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม’ ภาคอดีต เพราะได้ Guo Hu หนึ่งในทีมกำกับจากซีรีสหมื่นล้านวิวเหล่านี้ มารับหน้าที่กำกับในเรื่องนี้นอกจากนี้เขายังเคยเป็นหนึ่งในทีมกำกับซีรีส์แนวเทพเซียน อย่าง ลิขิตรักเฉินซีหยวน (Love and Destiny 2019) และอภินิหารรักเหนือบัลลังก์ (Lost Love in Times 2017 : จุ้ยหลิงหลง) อีกด้วย เรียกว่าประสบการณ์แน่น การันตีความดราม่างานละเอียด: เหล่าติ่งเหรินเจียหลุนจากซีรีส์ ‘องค์รักษ์เสื้อแพร’ (Under the Power 2019) คงเตรียมปูเสื่อรอเรื่องนี้อย่างใจจดใจจ่อ เพราะด้วยคาแรคเตอร์มีความคล้ายกับบท ‘ใต้เท้าลู่’ อยู่เล็กน้อย ทั้งวรยุทธสูงส่ง สุขุม แต่เรื่องนี้ทำเอาเมียมโนใจละลายไปอีก เพราะคาแรคเตอร์ ‘อ๋องน้อยหนานเฉินโจวเซิงเฉิน’ มีความอบอุ่นละมุนยิ่งกว่า แถมเรื่องนี้ยังปรากฏตัวในลุคหล่อออร่ากระจายเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว: สำหรับแฟนคลับไป๋ลู่ คงชินกับบทเฟี้ยวๆ วางอำนาจรั่วๆ หรือมาดสาวห้าวช่างเจรจาของไป๋ลู่จากเรื่อง ‘เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ’ (The Legends 2019), ‘วุ่นรักนักเรียนเตรียมทหาร’ (Arsenal Military Academy 2019) และ ‘จอมคนเหนือชนชั้น’ (Jiu Liu Overlord 2020) แต่ครั้งนี้เธอจะมาในมาดหญิงสูงศักดิ์ จิตใจดี มารยาทงดงาม แต่กลับเป็นใบ้และไม่อาจกำหนดชะตาตัวเองได้ เพราะอำนาจการเมืองขีดเส้นให้เธอเป็นว่าที่พระชายาองค์รัชทายาท จนกลายเป็นลูกศิษย์ของโจวเซิงเฉิน และกลับมาหลงรักอาจารย์ของตัวเองเรียกว่าเป็นรักต้องห้ามสองชั้น ซึ่งไป๋ลู่ตีบทนี้จนผู้ชมเชื่อสนิทใจ สลัดคราบเดิมๆ ของเธอไปโดยปริยาย: แม้จะฝากผลงานซีรีส์ในวงการมาไม่น้อย แต่นี่เป็นครั้งแรกของการโคจรมาพบกันของเหรินเจียหลุน-ไป๋ลู่ แถมต้องมาส่งอารมณ์ความรักความห่วงใยที่แสดงออกทางกายก็ไม่ได้ไปอีกกกกกก เพราะมีฐานะและความจงรักภักดีเป็นอุปสรรคขวางกันไหนจะฐานะความเป็นศิษย์-อาจารย์, ความเป็นว่าที่พระชายาและผู้ภักดี เพราะไม่เพียงชุยสืออี๋นางเอกเท่านั้นที่มีหน้าที่ต่อตำแหน่งว่าที่พระชายา ด้านโจวเซิงเฉินพระเอกของเราถูกบีบคั้นทางการเมืองให้สนับสนุนฮ่องเต้องค์ใหม่ ซึ่งเป็นหลานของเขา เหล่าขุนนางผู้มีอำนาจเกรงว่าเขาอาจกบฏ เพราะโจวเซิงเฉินมีศักดิ์เป็นอาของฮ่องเต้องค์ใหม่ อีกทั้งเป็นแม่ทัพผู้เก่งกาจคุมกองกำลังชายแดนกว่า 7 แสน ดังนั้นเพื่อแสดงความภักดีเขาจึงสาบานตนว่าจะไม่แต่งภรรยาและไม่กลับเมืองหลวงอีก ขณะเดียวกันราชครูชุย ลุงของชุยสืออี๋ยังยกสืออี๋ให้เป็นลูกศิษย์เพื่อผูกสัมพันธ์ความรักที่มองไม่เห็นแววสมหวังนี้ เหรินเจียหลุน-ไป๋ลู่ต้องสื่อความรู้สึกผ่านสายตาและสีหน้าค่อนข้างมาก ซึ่งทั้งสองโชว์ความเป็นมืออาชีพขั้นเทพ ทำเอาผู้ชมลุ้นไปตามๆ กัน ชนิดว่าแค่อ่านหนังสือด้วยกันก็หวานหนักมาก จิกหมอนขาดกระจุย: ปูองค์ประกอบกันมาขนาดนี้ ไม่ดราม่าคงไม่ได้แล้ว แต่โม่เป่าเฟยเป่าก็โชว์สกิลมือเขียนบทเพิ่มเติมความละมุนให้กับเนื้อหา ไม่ให้คนดูตายไปเสียก่อน อีกทั้งใส่ซีนแอคชั่น การเดินเกมทางการเมืองให้ชวนติดตาม แต่ยังไม่หลุดความเป็นซีรีส์โรแมนติกดราม่า แถมด้วยอารมณ์ขันเบาๆ เพื่อเติมสีสันให้จังหวะเนื้อเรื่องไม่หน่วงจนเกินไปอารมณ์ฮาเล็กๆ น่าเอ็นดูของสืออี๋: จุดต้องยกเครดิตให้ทีมสร้าง ทีมคอสตูม ทีมฉาก ทีมกล้อง ที่มีการดีไซน์ฉากและใช้ประโยชน์จากมุมกล้องได้องค์ประกอบลงตัวสัมพันธืกับฉาก สื่ออารมณ์เหงา คิดถึงได้ละมุนละไม รวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมที่มีความประณีตและเสริมคาแรคเตอร์ตัวละคร แบบที่แฟนซีรีส์แซวว่าพระนางเปลี่ยนเสื้อผ้าแทนทุก 15 นาที ไม่แปลกใจว่าทำไมใครๆ ออกปากชมว่าซีรีส์เรื่องนี้ เหรินเจียหลุน-ไป๋ลู่ มาในลุคชุดโบราณหล่อสวยทะลุจอเรื่องนี้ไม่มีหน่วงนาน แค่ 24 ตอนจบ รับชมได้ทาง iqiyi และ WeTV ฉายตอนใหม่ทุกวันพุธ - อาทิตย์ (1EP/วัน) เวลา 19.00 น.และถึงภาคนี้ดูทรงไม่สมหวัง มีแก้มือต่อในภาคปัจจุบัน มีภาพตัวอย่างอย่างไม่เป็นทางการมาให้ชมmydramalist.com/63781-love-your-bones-forever-2https://www.facebook.com/iqiyithailandhttps://www.facebook.com/wetvthailand