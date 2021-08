“โมโนแม็กซ์” เปิดหน่วยลับพิเศษ “บุษบา” 27 ส.ค.นี้

“โมโนแมกซ์ (MONOMAX)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) เตรียมพร้อมเปิดหน่วยลับพิเศษโปรเจ็กต์ “บุษบา (The Secret Weapon)” ภาพยนตร์แอ็คชั่นระห่ำจอล่าสุดจากการสร้างสรรค์และผลิตโดย “MONO ORIGINALS (โมโน ออริจินอลส์)” ผลงานการกำกับของ “ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม” เจาะลึกเรื่องราวชีวิตของสองนักฆ่าหญิง สวมบทบาทโดย มุก-พิชานา อยู่สุข เเละ ธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์ โดยมีนักแสดงรุ่นพี่มารับบทบาท “ผู้ก่อตั้งองค์กร” ได้แก่ ผู้พันเบิร์ด-พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี, ตั๊ก-นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์, เกรซ มหาดํารงค์กุล และ ตูมตาม-ยุทธนา เปื้องกลาง ในบทของนักฆ่ารุ่นพี่มือดีที่คอยตามประกบติดเพื่อช่วยเหลือสองสาวมือสังหาร...พร้อมเปิดสนามรบสุดระห่ำให้คอหนังได้ลุ้นระทึกพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.หน่วยลับพิเศษ “บุษบา” คืออะไร? มีที่มาที่ไปอย่างไร? ผู้กำกับฯ ปีเตอร์ นพชัย ขยายความให้ฟังว่า… “โครงเรื่องหลักของหนังเรื่องนี้ก็คือ นำเสนอเกี่ยวกับองค์กรลับ ที่ชื่อ “บุษบา” ซึ่งฝึกให้ผู้หญิงธรรมดากลายเป็นนักฆ่า เพื่อใช้ความเป็นผู้หญิงเข้าไปปฏิบัติภารกิจลับด้วยยุทธวิธีใต้ดินที่ ที่วิธีการทางกฏหมายไม่สามารถจัดการได้ และกลมกลืนกว่านักฆ่าผู้ชาย เรื่องนี้จึงเป็นหนังแอ็คชั่นที่มีผู้หญิงเป็นตัวนำของเรื่อง และระหว่างที่ฝึกอยู่ ก็ได้มีการปฏิบัติภารกิจสังหารไปด้วย จนไปค้นพบความลับต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรนี้สำหรับนักแสดงหลักๆ เรื่องนี้จะมี 6 ตัวละครหลักโดย “น้องมุก” (พิชานา อยู่สุข) เป็นตัวละครที่เป็นแกนกลางของเรื่อง แล้วทุกคนจะเข้ามาหมุนอยู่รอบตัวเขาก็คือ “พ่อ” รับบทโดย “ผู้พันเบิร์ด”, “ตั๊ก นภัสรัญชน์” เพื่อนของพ่อ ตัวละครสำคัญที่พามุกเข้ามาอยู่ในองค์กรบุษบา, “ตูมตาม ยุทธนา” ที่เป็นตัวละครที่คอยติดตามและช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง, “น้องธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์” เพื่อนนักฆ่าที่ฝึกอยู่ในรุ่นเดียวกัน และ “พี่เกรซ มหาดำรงค์กุล” เป็นอีกตัวละครหนึ่ง ที่จะถูกขับเคลื่อนองค์กรนี้ให้ไปในทิศทางไหน”ความท้าทายในการทำงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็คือการถ่ายฉากแอ็คชั่นที่ต่อเนื่องแบบลองเทค (Long Take) ไม่ต่ำกว่า 5-10 นาที ยาวกว่าเรื่องอื่นๆ ที่ผมเคยทำมา ซึ่งก็จะมีอยู่หลายฉากเหมือนกันครับ รับรองว่าผู้ชมจะเต็มอิ่มกับฉากแอ็คชั่นในหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับ”นักแสดงที่เป็นแกนกลางของเรื่อง “มุก-พิชานา อยู่สุข” กล่าวถึงความแตกต่างของการพลิกคาแรคเตอร์หุ่นยนต์สาวเซ็กซี่ จากภาพยนตร์ “MY SEX DOLL พร้อมรุก ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก” มาเป็นนักฆ่าเลือดเย็นในหนัง “บุษบา (The Secret Weapon)” ว่ายอมรับค่ะว่าทั้งสองเรื่องที่ผ่านมาของมุก มีความยากและกดดันมาก แต่มุกก็ใช้ความกดดันและความกลัวพัฒนาตัวเองให้ผ่านจุดที่คิดว่ายากไปให้ได้ ในหนัง “มาย เซ็กดอล” มีความเป็นหนังแฟนตาซี สนุก แต่ต้องเล่นอย่างไร ให้ออกมาเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่มนุษย์จริงๆ ส่วนในหนังเรื่อง “บุษบา” เป็นการพลิกคาแรคเตอร์ไปอีกแบบ ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่มุกเป็น และก็เป็นสิ่งที่ท้าทายตัวมุกมาก มีฉากแแอ็คชั่นหนักๆ ที่มุกก็ต้องใช้เวลาทุ่มเทมากเป็นพิเศษ และตั้งใจลุยให้สุด ทำให้เต็มที่ เพื่อให้ได้งานให้ดีที่สุด มุกก็ต้องขอบคุณพี่ปีเตอร์ และพี่นักแสดงและทีมงานทุกๆ ท่าน ที่ช่วยสอนและทำให้มุกได้ประสบการณ์การทำงานกับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี..ยังไงก็ฝากให้ลองติดตามชมด้วยนะคะ”จากลูกทหาร..ถูกฝึกให้เป็นมือสังหาร! เรื่องราวการล้างเแค้นเพื่ออิสรภาพในการมีชีวิต ของ “จอย” จะเข้มข้นขนาดไหน พลาดไม่ได้กับภาพยนตร์แอ็คชั่นระห่ำจอ เรื่อง “บุษบา (The Secret Weapon)” ที่จะพาผู้ชม ลุ้นระทึกกับภารกิจล่าสังหาร ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้ เตรียมออกอากาศให้ชมได้มันส์อย่างจุใจพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.ทาง “โมโนแมกซ์ (MONOMAX)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) www.monomax.me หรือสอบถามรายละเอียดที่ 02-100-7007