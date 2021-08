“มุก-พิชานา” จับปืนยิงไม่ยั้ง

นับถอยหลังจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องแอ็คชั่นล่าสุด “บุษบา (The Secret Weapon)” ค่าย “โมโน ออริจินอลส์ (MONO Originals)” ผลงานล่าสุดภายใต้การกำกับของ “ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม” เตรียมจ่อคิวออกอากาศให้ได้รับชมพร้อมกันใน วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทาง “โมโนแมกซ์ (MONOMAX)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) วันนี้ ทีมข่าวฯ จึงถือโอกาส หยิบเบื้องหลังการถ่ายทำในฉากแอ็คชั่นของนักแสดงสาว “มุก-พิชานา อยู่สุข” ลุยเดี่ยวในฐานะ “มือสังหารหญิง” เข้าไปกำจัดหนึ่งในสมาชิกองค์กรธุรกิจมืด เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยง ในงานปาร์ตี้ส่วนตัว ชนิดยิงไม่ยั้ง!!!ฉากนี้ปักหลักถ่ายทำกันที่ ร้าน Lizm Pub ย่านถนนรัชดาภิเษก ตามบท “มุก” เข้าไปแทรกซึม ในฐานะ “เด็กเอน” สาวสวยเซ็กซี่ในปาร์ตี้ส่วนตัว ของ “ซาเวียร์” สมาชิกที่คอยซัพพอร์ตเรื่องเงินให้ธุรกิจมืด เพื่อกำจัดท่อน้ำเลี้ยง ก่อนถ่ายทำ “มุก” ทาตัวด้วยแผ่นทองคำเปลวทั้งตัว เสร็จเรียบร้อย จึงเข้าประจำหน้าเซ็ทเพื่อซ้อมมุมกล้อง และบทพูด จากนั้นผู้กำกับฯ “ปีเตอร์-นพชัย ชันนาม” สั่งเริ่มถ่ายทำทันที เปิดฉากด้วยซีนเบาๆ ในห้องน้ำชาย “มุก” และ “ซาเวียร์” จากนั้นจึงย้ายกันมาถ่ายด้านนอก ต่อด้วยซีนที่ “มุก” ต้องปะทะกับ “ซาเวียร์” และลูกน้อง เพื่อให้คิวแอ็คชั่นไม่หลุด ก่อนถ่ายในซีนนี้ ผู้กำกับฯ จึงให้มุก ซักซ้อมคิวบู๊กันก่อน เมื่อทุกอย่างพร้อม ก็เริ่มถ่ายทำทันที โดยถ่ายยาวตั้งแต่มุกเดินบันไดลงมาจากด้านบน เข้ามาหยิบปืนที่ซ่อนไว้ แล้วหันไปยิงตอบโต้ ไปพร้อมๆ กับสไลด์ตัวไปใต้โต๊ะเพื่อ หลบกระสุน ที่ถูกถล่มใส่เข้ามาทั้งปืนกล และสารพัดชนิดที่ยิงกราดใส่เข้ามาไม่ยั้ง ปิดจบด้วยการใช้จังหวะ กำจัด “ซาเวียร์” จบภารกิจเสร็จสิ้น หลังจากที่ถ่ายทำเสร็จสาวมุกได้เล่าถึงการทำงานฉากนี้ให้ฟังว่า“ฉากนี้ถือว่าเป็นฉากใหญ่อีกหนึ่งฉากในเรื่องเลยค่ะ ต้องซ้อมคิวแอ็คชั่น ค่อนข้างจะเยอะ และใช้เอฟเฟคปืนในการถ่ายทำด้วย ทำให้เวลาถ่ายจริงคิวต้องแม่นมากๆ เพราะถ้าพลาดก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะ ก่อนถ่ายทำหนูรู้สึกกังวลนิดหน่อยค่ะ ด้วยเพราะว่าไม่เคยถ่ายแอ็คชั่นมาก่อน ก็กลัวว่าจะทำได้ไม่ดีอย่างที่พี่ปีเตอร์ต้องการ แต่พอผ่านฉากนี้ไปก็รู้สึกโล่งใจค่ะ ต้องขอบคุณพี่ตั๊กและทีมสตั้นที่คอยแนะนำ ช่วยปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ท่าทางการยิง การจับปืน และ คิวการแอ็คชั่นต่างๆ ทำให้การถ่ายทำในฉากนี้ออกมาสมบูรณ์มากที่สุดค่ะ”ติดตามชมฉากเเอคชั่นสุดมันส์ ของ “มุก-พิชานา อยู่สุข” กับบทบาทสุดท้าทายนักฆ่าสาวสุดเซ็กซี่ ในภาพยนตร์ เรื่อง“บุษบา (The Secret Weapon)” พร้อมกับร่วมตามล่าหาความจริงว่า..ใคร?? คือคนที่ฆ่าพ่อของเธอ ชมพร้อมกันในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทาง “MONOMAX (โมโนแมกซ์)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือโมโน เน็กซ์ www.monomax.me หรือสอบถามรายละเอียดที่ 02-100-7007