“ผู้พันเบิร์ด-ตั๊ก-เกรซ” หวนคืนจอในรอบ 8 ปี

กลับมาสร้างสีสันให้คอหนังแอ็คชั่นได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกครั้ง หลังสร้างความประทับใจไว้เมื่อ 8 ปีก่อน สำหรับ 3 นักแสดงนำภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” อย่าง “ผู้พันเบิร์ด-พันเอก(พิเศษ) วันชนะ สวัสดี” , “ตั๊ก-นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์” และ “เกรซ มหาดำรงศ์กุล” ล่าสุด หวนกลับมาร่วมงานกัน พร้อมระเบิดความมันส์ จัดหนักจัดเต็มมากกว่าเดิม ในภาพยนตร์แอ็คชั่นดราม่าฟอร์มยักษ์ เรื่อง “บุษบา (The Secret Weapon)” ค่าย “โมโน ออริจินอลส์ (MONO ORIGINALS)” การันตีความสนุกโดย ผู้กำกับมากความสามารถ “ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม” สามารถรับชมพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทาง “โมโนแมกซ์ (MONOMAX)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) งานนี้สามนักแสดงรุ่นใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์การกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งในหนังเรื่อง “บุษบา” ว่า…“ดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันในหนัง “บุษบา” นับจากที่ได้ร่วมงานกันใน “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ภาค 1-5 ก็นานกว่า 8 ปีได้นะ และหนังเรื่องนี้เป็นการกำกับฯ ของ ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม ซึ่งเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่หนังนเรศวรฯ ด้วย แม้ว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนบทบาทจากนักแสดงมาเป็นผู้กำกับ แต่ก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆ เรียกว่ารู้ใจและคุ้นเคยในการทำงานกัน ปีเตอร์ก็จะรู้สไตล์การทำงานของพวกเรา 3 คน และดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาใส่ในหนังเรื่องนี้ได้มากที่สุด และแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้ต้องมีซีนบู๊เยอะ ในฐานะนักแสดงพวกเราก็ต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกายแบบ ออกกำลังกาย กินอาหารที่ดี พักผ่อนให้เพียงพอ มันเหมือนได้หวนคืนสนามรบอีกครั้ง ในส่วนตัวแล้วคิดว่าการเล่นบทแอ็คชั่นต้องใช้สมาธิ ต้องจำคิวบู๊ ให้แม่น ผมคิดว่ามันท้าทาย ส่วนชื่อเรื่อง “บุษบา” ไม่ใช่ชื่อคน แต่เป็นชื่อองค์กรลับที่ฝึกผู้หญิงธรรมดาให้กลายเป็น นักฆ่าระดับมืออาชีพ เรา 3 คนคือผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรนี้ ในแต่ละซีนก็จะมีเรื่องความผูกพันของตัวละคร, ความเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ แล้วก็มีจุดพลิกผันที่ทำให้เกิดเรื่อง ซึ่งอยากให้ทุกคนติดตามเรื่องราว รับรองว่าสนุกและประทับใจอย่างแน่นอน ”ติดตามชมความมันส์ระห่ำจอกับการแสดงแอ็คชั่นของเหล่านักแสดงระดับแถวหน้าของประเทศไทย “ผู้พันเบิร์ด-พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี” , “ตั๊ก-นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์” “เกรซ-มหาดำรงศ์กุล และ มุก พิชานา อยู่สุข, ตูมตาม-ยุทธนา เปื้องกลาง, ธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์ ในภาพยนตร์เรื่อง “บุษบา (The Secret Weapon)” ชมพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปทาง “MONOMAX (โมโนแมกซ์)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือโมโน เน็กซ์ www.monomax.me หรือสอบถามรายละเอียดที่ 02-100-7007