ทำความรู้จักกับพระเอก นายเอก 2 คู่ 2 อารมณ์

ออกอากาศมาให้ได้ดูกันไป 2 EP แล้วกับซีรีส์วายชวนฟิน “Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน" จาก มี มายด์ วาย จำกัด (Me Mind Y) ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมด้วยยอดวิวดูย้อนหลังมากกว่า 4.6 ล้าน Playview ในแพลตฟอร์ม Line TV การันตีได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้เสิร์ฟความจิ้น ฟินเขิลให้กับสาวกสายวายได้แบบถล่มทลายจริงๆ วันนี้เลยอยากพามาทำความรู้จักความรักของ 4 ตัวละครพระเอก - นายเอก ทั้ง 2 คู่ จากเรื่องนี้กันสักหน่อยมาเริ่มที่คู่แรก เลโอ-เฟียซ คู่นี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งสมัยเรียนประถม ความรักก่อตัวขึ้นจากความใกล้ชิด ดูแลเอาใจใส่กัน ครอบครัวของเฟียซมีปัญหาเลโอก็คอยอยู่เคียงข้างๆเฟียซมาตลอด รักกันแล้ว...แต่ไม่กล้าที่จะบอกรักกันเพราะต่างก็กลัวว่าจะเสียอีกคนไป จนวันนึงเพียซเกิดอยากตัดใจจากเลโอ แต่เพราะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ในที่สุดเลโอ - เฟียซ ก็ตัดสินใจคบกันหนุ่มสุดหล่อ ลูกคุณหนู บ้านรวย เรียนดี กีฬาเด่น เลโอ รับบทโดย "จา - พชร สวนศรี" : “ผมรับบทเป็นเลโอครับ หนุ่มคลั่งรัก ที่พร้อมจะดูแล เอาใจใส่ และยอมทำทุกอย่างเพื่อเฟียซ แต่เฟียซเค้าดูไม่มีทีท่าว่าจะชอบกลับ เลโอก็เลยทำได้แค่แอบรัก เพราะคิดว่าถ้าเฟียซไม่ได้คิดแบบเดียวกันถ้าบอกรักไปก็อาจจะต้องเสียเพื่อนแน่ๆ แต่สุดท้ายแล้วเลโอก็ขอเป็นเฟียซแฟน จนได้คบกันในที่สุดครับ”เฟียซ หนุ่มเจ้าสเน่ห์ ปากแข็ง แต่โหยหารัก รับบทโดย "เฟริสท์ - ฉลองรัฐ นอบสำโรง" : "ผมรับบทเป็นเฟียซครับ เฟียซมีหัวใจบอบช้ำเพราะครอบครัวที่มีปัญหา จากการกระทำของทั้งพ่อแม่ที่ผ่านมาตั้งแต่เค้าเด็กๆครับ ทำให้เฟียซกลัวการบอกรัก กลัวว่าถ้าบอกรักแล้วตัวเองจะต้องเสียใจที่หลัง แต่จริงๆ แล้วเฟียซรักเลโอมากนะครับ แค่ไม่รู้ว่าจะแสดงออกมายังไงดี ก็เลยชอบประชดเท่านั้นเองครับ"ในส่วนของคู่ ลีออน - พบพาน ลีออนเป็นหนุ่มหล่อเสน่ห์แรง หนุ่มหล่อ บ้านรวย ทำให้ลีออนเป็นที่หมายปองของสาวๆ จำนวนมาก ส่วนพบพานเติบโตมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่โชคดีได้คุณพ่อบุญธรรมใจดีรับไปอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งพ่อบุญธรรมเสียชีวิตในเวลาต่อมา เวลาที่ทั้งคู่เจอกันมักจะมาพร้อมเรื่องราวไม่คาดคิดตลอด จนเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้ลีออนเกิดความประทับใจในตัวพบพานขึ้น จากนั้นความรู้สึกสนใจก็ค่อยๆพัฒนากลายเป็นความรักของคนทั้งคู่ลีออนน้องชายสุดหล่อของเลโอ เจ้าเสน่ห์ ขี้เล่น รับบทโดย "สมาร์ท - ชิษณุพงศ์ พวงมณี" : "ลีออน เป็นหนุ่มเพลย์บอยเจ้าเสน่ห์ครับ มีความเจ้าชู้ในตัวเล็กๆ ขี้เล่น รักสนุกไปวันๆ และไม่เคยรู้ว่าความรักจริงจังเป็นยังไง จนได้มาเจอกับพบพาน และความดีของพบพานทำให้ลีออนอยากดูแล และปกป้อง จนในที่สุดก็ได้รู้ว่าความรู้สึกนี้คือความรักครับ”พบพาน หนุ่มมาดนึ่ง เด็กกำพร้าที่มีความฝัน รับบทโดย "เจมส์ - พงศภัค ราชาภรณ์" : "พบพานโตมาพร้อมความฝันที่คุณพ่อบุญธรรมได้สั่งสอนเอาไว้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นครับ แม้จะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง นิ่งๆ ดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม แต่เค้ามีความฝัน และเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนความรักระหว่างพบพานกับลีออน ผมคิดว่ามันเป็นความรักแบบมีพัฒนาการ คือไม่วือหวา รักแบบค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับ"ติดตามชม “Don’t Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน” ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 22:45 น. ทางช่องวัน 31 และรับชมย้อนหลังได้ทาง LINE TV และสามารถติดตามทุกการอัปเดตของซีรีส์ Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน , นักแสดง รวมถึงผลงานต่างๆ ของ MeMindY ได้ที่ @memindyofficial คลิกเดียวที่นี่ https://linktr.ee/memindy