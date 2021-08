Review : เปิดวาร์ป! 7 นักแสดง แปลงโฉมลุคจอมยุทธ์ในซีรีส์ “แปดเทพอสูรมังกรฟ้า 2021”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

เมื่อเอ่ยชื่อ ‘แปดเทพอสูรมังกรฟ้า’ (Demi-Gods and Semi-Devils) เชื่อว่าคอหนังกำลังภายในต้องรู้จัก เพราะนี่คือหนึ่งในสุดยอดนิยายจีนกำลังภายในระดับตำนานจากปลายปากกาของ ‘กิมย้ง’ ที่มักนำมารีเมกบ่อยประมาณน้องๆ นิยายจักรวาลเดียวกันอย่าง ‘มังกรหยก’ ล่าสุดนำกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งและเพิ่งออนแอร์ทาง CCTV และ Tencent Video ที่เมืองจีน เมื่อ 14 สิงหาคมที่ผ่านมาแม้จะเป็นบทประพันธ์ที่นำมารีเมกมาหลายครั้งหลายครา (นับโดยประมาณภาพยนตร์ 3 ครั้ง ซีรีส์ 6 ครั้ง) แต่ ‘แปดเทพอสูรมังกรฟ้า 2021’ ก็ยังเป็นซีรีส์ที่น่าดูและน่าจับตามอง ส่วนหนึ่งเพราะได้ทีมสร้างที่ตั้งใจแคสตัวละครให้มีความใกล้เคียงกับบทประพันธ์ มีความสมจริง ทั้งสถานที่ถ่ายทำจริง โดยไม่ทิ้งความสวยหล่อของนักแสดงโดยเฉพาะการได้ ‘หยูหรงกวง’ นักแสดงคิวบู๊รุ่นใหญ่ชาวฮ่องกง มาเป็นผู้กำกับ ทำให้การันตีได้ว่าฉากแอคชั่นจะต้องมีความตระการตาและสมจริงแน่นอน ซึ่งหากพูดแค่ชื่อ ‘หยูหรงกวง’ ถ้าไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้อาจจะนึกไม่ค่อยออก แต่ถ้าได้เห็นหน้าของเขาแล้ว ทุกคนต้องร้องอ้อ…แน่นอน เพราะเขาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงตัวพ่อสายบู๊มานานกว่า 30 ปี เป็นนักแสดงรุ่นเดียวกันดอนนี่ เยนสำหรับ ‘แปดเทพอสูรมังกรฟ้า’ คงไม่ต้องเล่าแล้วว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร?แฟนซีรีส์จีนน่าจะพอคุ้นเคยกันมาบ้าง แต่ในเวอร์ชั่น 2021 นี้ เราจะมาตามดูว่าใครมารับบทบาทไหนกันบ้าง? เพราะทุกครั้งที่มีการนำบทประพันธ์ในดวงใจมหาชนมาสร้างเป็นซีรีส์ แถมมีการรีเมกจนประสบความสำเร็จมาหลายครั้ง ทำให้อดไม่ได้ที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งผู้สร้างแปดเทพอสูรมังกรฟ้า 2021 ก็จงใจคัดนักแสดงตัวกลางๆ ของวงการมารับไม้ต่อในแต่ละบท ส่วนจะมีใครบ้างไปชมกัน…หนึ่งในสามตัวละครหลักของเรื่อง (สำหรับใครที่ลืมๆ ไป เรื่องนี้มีพระเอก 3 คน) ตามบทประพันธ์เฉียวฟง เป็นประมุขพรรคกระยาจก รูปร่างสูงใหญ่กำยำ เป็นคนมีคุณธรรมน้ำใจ บุคลิกเข้มแข็งเปิดเผยห้าวหาญ ไม่กลัวฟ้าดิน ฝีมือสูงส่งล้ำเลิศเบอร์ต้นๆ ของยุทธภพ แต่ต้องพบชะตากรรมอันพลิกผันผู้ที่มารับบทนี้ คือ ‘หยางโย่วหนิง’ นักแสดงชาวไต้หวันวัย 38 สำหรับชาวติ่งสายแบ๊วอาจไม่คุ้นหน้าเขาเท่าไร แต่หยางโย่วหนิงนับเป็นนักแสดงสายดราม่าที่มีผลงานมานับไม่ถ้วน ประชันบทบาทกับท็อปสตาร์แห่งวงการบันเทิงจีนมาแล้ว อาทิ มังกรผู้พิชิตหงส์คู่บัลลังก์ (The Rebel Princess 2021) ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ประกบคู่จางซิยี่, มิตรภาพอันงดงาม (My Best Friend's Story 2020) คู่กับหลิวซือซือ, รักเกิดที่เซี่ยงไฮ้ (Love Yourself 2020) กับ วิคตอเรีย ซ่งบอกเลยว่าหลังจากฟิตติ้งในชุดประมุขพรรคกระยาจก ลุคหล่อเซอร์มาดเข้มของเขากินขาดเลยทีเดียวองค์ชายต้าหลี่ จิตใจดี มีเมตตา มองโลกในแง่ดี สำเร็จยอดวิชามากมายโดยไม่ได้ตั้งใจ นับเป็นตัวละครที่มีสีสันและมีลมปราณสูงสุดในนิยายกำลังภายในของกิมย้ง ที่ผ่านมาตัวละครนี้ในเวอร์ชั่นซีรีส์ มักแคสนักแสดงหน้าหยกมารับบท อย่าง ‘หลินจื้ออิง’ ไปจนถึง ‘คิมคีบอม’ อดีตสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์ในเวอร์ชั่น 2021 ได้ ‘ไป๋ซู่’ นักแสดงและนักร้องวัย 27 ที่แจ้งเกิดจากรายการแข่งขันเฟ้นหาไอดอลเพื่อเดบิวต์เป็นไอดอลกรุ๊ปมารับบทแสนซนนี้ ‘ไป๋ซู่’ มีผลงานซีรีส์มาหลายเรื่อง ส่วนใหญ่ยังเป็นบทสมบท เพิ่งมารับบทนำไม่กี่เรื่อง โดยมีบทเด่นๆ ที่ทำให้เขาเป็นจดจำจากซีรีส์เรื่อง ‘ปลดผนึกหัวใจหวนรัก’ (Love and Redemption 2020) ในบทเทพงูเถิงเสอ, บทนำใน The Lost Tomb 2 : Heavenly Palace on the Clouds 2021 หนึ่งในซีรีส์คอลเลคชั่นบันทึกจอมโจรแห่งสุสาน และซีรีส์ล่าสุดที่กำลังลงจออยู่ตอนนี้ใน ‘ลำนำรักเคียงบัลลังก์’ (Dream of Chang'An2021)หลวงจีนน้อยซีจุ๊ ผู้ใสซื่อ มีน้ำใจ รักษาคำพูด อยากเอาดีบนเส้นทางนักบวชแต่เหมือนชะตาจะไม่อำนวย เพราะเมื่อรู้ความจริงในชาติกำเนิด สถานการณ์ก็ทำให้เขากลายเป็นประมุขวังคฤธร ได้รับวรยุทธสูงส่ง และได้เป็นราชบุตรซีเซี่ยแบบฟลุ๊คๆ เป็นตัวเอกของเรื่องที่มีความน่ารักน่าเอ็นดูจางเทียนหยาง นักแสดงวัย 33 ที่มารับบทนี้ใน ‘แปดเทพอสูรมังกรฟ้า 2021’ ถึงที่ผ่านมาเขาจะรับแต่บทพระรองและนักแสดงสมบท แต่ก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องและประสบการณ์ในซีรีส์สายโบราณที่แท้ทรู เพราะผลงานกว่า 20 เรื่องของเขา เกินครึ่งเป็นซีรีส์แนวย้อนยุค แต่ส่วนใหญ่มาทรงตัวร้ายที่เล่นได้หน้าหมั่นไส้ อาทิ บททั่วป๋าฮั่น (ตงผิงอ๋อง) ใน วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน (The Princess Weiyoung 2016), บทฮั่วตู ใน มังกรหยก ศึกเทพอภินิหารจ้าวอินทรีย์ (The Romance of the Condor Heroes 2014) และ หอสดับหิมะ (listening snow tower 2019)งานนี้ก็ต้องมาดูกันว่า จางเทียนหยางจะมารับบทซีจุ๊ผู้แสนซื่อได้เข้าถึงบทขนาดไหนนางในฝัน ที่ต้วนอี้หลงใหลและเฝ้าฝันถึง แต่น่าเสียดายที่นางปักใจรักในตัวมู่หยงฟู่ ญาติผู้พี่ เป็นคุณหนูโฉมสะคราญ กริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้ว ฉลาดหลักแหลม รู้ลึกในเคล็ดวิชายุทธแทบทุกแขนงในยุทธภพ แต่กลับไม่เป็นวรยุทธ เป็นตัวละครที่จัดว่ามีความงานเป็นเลิศอันดันต้นๆ ของจักรวาลกิมย้ง แถมนักแสดงที่ประสบความสำเร็จจากการรับบทนี้ แต่ละนางก็กลายเป็นดาวค้างฟ้าชนิดขึ้นหิ้งไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลิวอี้เฟย, หลี่ยั่งถง, เฉินอี้เหลียนแฟนคลับเหนียวแน่นเบอร์นี้ หวังอวี่เยียน เวอร์ชั่น 2021 ไม่พ้นถูกนำไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นก่อนๆ ซึ่งผู้ที่มารับไม้ต่อนี้ ได้แก่ ‘เหวินหย่งซาน’ นักแสดงและนางแบบชาวฮ่องกง ที่มีผลงานเต็มทั้งจอแก้วและจอเงิน แต่ส่วนใหญ่เป็นหนังเสียมาก ซึ่งผู้ชมชาวไทยอาจเคยผ่านตาผลงานของเธอมาบ้างจากซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่อง ‘ลิขิตสวรรค์ ผ่าบัลลังก์มังกร’ (Tribes and Empires: Storm of Prophecy 2017) ที่มาฉายในไทย ช่อง Amarin TV และ ‘ศึกเทพประยุทธภูผาซู’ (The Legend of Zu 2015) ที่เคยฉายทางช่อง oneหลังจากประกาศเป็นทางการว่าเธอจะมารับบทหวังอวี่เยียน ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอไม่สวยพอกับบทนี้ เหมือนอย่างที่ ‘จางเหมิง’ เคยโดนมาแล้ว เมื่อครั้งรับบทเดียวกันนี้ในเวอร์ชั่น 2013สาวใช้บ้านตระกูลคุณชายมู่หยงฟู่ แต่สนิทสนมและมาอยู่ข้างกายหวังอวี่เยียน มีความสามารถในการแปลงโฉมเป็นเลิศ เป็นพี่น้องต่างแม่ของต้วนอี้และเป็นลูกสาวนอกสมรสของต้วนเจิ้งฉุน แม้เป็นแค่สาวใช้ แต่เรื่องความงามไม่เป็นสองรองใคร อีกทั้งยังงามทั้งกายใจ จนเป็นหญิงที่เฉียวฟงรักและหวังสร้างอนาคตด้วยกัน โดยบทอาจู ได้ ‘ซูชิง’ นักแสดงและนักร้องชาวจีนวัย 32 ที่เดบิวต์ผลงานมาตั้งแต่ในปี 2008 และมาแจ้งเกิดจริงๆ จังๆ ในซีรีส์แนววังหลังเรตติ้งกระฉูดเรื่อง ‘เล่ห์รักตำหนักเหยียนสี่’ หรืออีกชื่อ ‘เล่ห์รักวังต้องห้าม’ (Story of Yanxi Palace 2018)ศิษย์จอมมารเฒ่าหมู่ดาวติงชุนชิว เป็นบุตรสาวนอกสมรสของต้วนเจิ้นฉุน และเป็นน้องสาวของอาจู แม้จะหน้าตางดงามแต่ร้ายดั่งอสรพิษ นิสัยเอาแต่ใจ ร้ายกาจ โหดเหี้ยม หลังจากพี่สาวตาย อาจูก็ฝากฝังอาจื่อให้เฉียวฟงดูแล และต่อมาอาจื่อหลงรักในตัวพี่เขยอย่างมาก‘เหอหงซาน’ ที่มารับบทนี้ คอซีรีส์จีนน่าจะคุ้นหน้ากันมาบ้าง เพราะเธอมีผลงานที่มาฉายในไทยอยู่เป็นระยะ ซึ่งบทบาทที่เธอรับจะสลับกันไปทั้งการบทนำ, บทสมทบ และนักแสดงรับเชิญ ผลงานโดดเด่น อาทิ ‘หรูอี้ จอมนางเคียงบัลลังก์’ (Ruyi's Royal Love in the Palace 2018), ‘ประกาศิตหงสา’ (Legend of the Phoenix 2019) และล่าสุด ‘ร้อยรักปักดวงใจ’ (The Sword and The Brocade 2021) กับบทอนุเฉียวจอมวางแผนที่ทำเอาคนดูทั้งรักทั้งเกลียดนาง ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เรตติ้งทะลุกว่า 4 พันล้านวิวเลยทีเดียวมู่หยงฟู่ จอมยุทธ์หนุ่มผู้ถูกขนานนามเสมอเฉียวฟง ดั่งประโยคว่า ‘เฉียงฟงเหนือ มู่หยงใต้’ เป็นชายหนุ่มบุคลิกภูมิฐาน มีพรสวรรค์ รอบรู้วรยุทธแทบทุกแขนง มีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตหมายฟื้นฟูราชบังลังก์ของตระกูลมู่หยงที่ล้มสลายไปแล้วให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง แต่เบื้องหลังบุคลิกคุณชายผู้สง่างามแท้จริงเป็นจอมวางแผน ต่ำช้า ทำได้ทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงวิธีการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์บทบาทของ ‘มู่หยงฟู่’ นำแสดงโดย เกาไท่อวี่ นักแสดงซิกแพ็คแน่นวัย 30 ปี ที่มีผลงานเด่นๆ อย่างEmperors and Me 2019 และ ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน เวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่น (Douluo Continent 2021)นี่แค่น้ำจิ้ม เพราะแปดเทพอสูรมังกรฟ้า ได้ชื่อว่าเป็นนวนิยายของกิมย้งที่มีโครงเรื่องใหญ่ที่สุด เรื่องราวซับซ้อนที่สุด และตัวละครมากที่สุด แต่ละตัวล้วนเป็นตัวแทนเทพและอมนุษย์ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานพุทธศาสนานิกายมหายานส่วนตัวละครอื่นจะมีใครอีก ไปตามส่องกันวิต่อวิได้ในทีเซอร์ตัวนี้ต้องคารวะท่านกิมย้งที่สร้างสรรค์บทประพันธ์และวางคาแรคเตอร์ตัวละครมาได้แยบยลและมีชั้นเชิง จนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ยังคงความขลัง ซึ่งแฟนซีรีส์ก็ได้ลุ้นกันต่อว่า WeTV มีแผนจะนำเรื่องนี้มาฉายบรรยายไทยในบ้านเราหรือเปล่า?mydramalist.comth.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2www.jaynestars.com/news/janice-man-not-beautiful-enough-for-demi-gods-and-semi-devils-role/www.facebook.com/271969829554098/posts/1954178394666558/