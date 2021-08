คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 15/8/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจายViu ประกาศแล้ว ออริจินัลซีรีส์ สุดปัง ส่งท้ายปี เรื่อง #NowWeAreBreakingUp (지금, 헤어지는 중입니다) นำแสดงโดย #ซงฮเยคโย , #จางกียง , #ชเวฮีซอ , #คิมจูฮอน และ #เซฮุน EXO ปลายปีนี้ #ดูได้ที่Viu ที่เดียวเท่านั้น!สะท้อนเรื่องราวในแวดวงแฟชั่น และความรักระหว่างเจ้าแม่แฟชั่น ฮายองอึน (ซงฮเยคโย) หัวหน้าทีมออกแบบของบริษัทแฟชั่น ทั้งเก่งและมีวินัยในตัวเองสูงลิ่ว กับ ยุนแจกุก (จางกียง) ช่างภาพอิสระชื่อดัง หล่อ ฉลาด และรวยมากมีรายงานข่าว ทีมงานผู้ผลิต เตรียมถ่ายทำการเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า เนื่องจาก จางกียง จะเข้ากรมทหาร รับใช้ชาติ วันที่ 23 สิงหาคม นี้#ViuOriginal #SongHyeKyo #JangKiYongซีรีส์เกาหลี พร้อมใจกันนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชนชั้นสูง ตระกูลแชโบล กันถี่ๆ ไล่กันมาตั้งแต่ Sky Castle (jTBC, 2018) มาถึง ไฮโซประสาทแดก The Penthouse อาละวาด 3 ซีซั่น (SBS, 2020-2021) ไม่นานมานี้ ก็ Mine เพิ่งจบไป ทาง tvN ยังมีอีก 2 เรื่อง ทาง tvN เช่นกัน The Road: The Tragedy Of One ออกอากาศอยู่ตอนนี้ และ High Class จ่อคิวออนแอร์ 6 ก. ย. นี้นี่ก็มาพร้อมพล็อตไฮโซอีกเรื่อง เป็นการคืนจอของ “อีซังยุน” รับบทหล่อรวย ทายาทตระกูลแชโบลรุ่นที่ 1 ประชันบทบาทกับ “อีฮานี” ใน “One the Woman” (원 더 우먼) ซีรีส์โปรแกรม ศุกร์-เสาร์ ทางช่อง SBS ประกาศออนแอร์ 17 กันยายน นี้ #ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตนเรื่องราวของอัยการสาวสุดห้าว และลูกสะใภ้ตระกูลแชโบลมั่งคั่ง ที่หน้าตาเหมือนกันราวกับแกะ แต่เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้ทั้งคู่สูญเสียความทรงจำและต้องสลับตัวกัน #lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์ #แนะนำซีรีส์ใหม่cr : naver.me/FArU1ezS , SBSNOW“อีมินโฮ” อวดหน้าปกนิตยสาร Esquire Korea ฉบับเดือนกันยายน 2021 ซึ่งเขาเป็นแบบปก และถ่ายแฟชั่นในเล่ม ด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากแบรนด์หรู louis vuitton พร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษ น่าจะมีเรื่องซีรีส์ผลงานใหม่ Pachinko ที่แฟนๆ ตั้งตารอชม ซึ่งเตรียมออนแอร์ทาง Apple TV ด้วยแน่ๆ แฟนๆ จับจองกันด่วนตามช่องทางธรรมชาติ #leeminho #EsquireKorea #louisvuittonNetflix ปล่อย ออริจินัลซีรีส์ ออกมาถี่ๆ #Hellbound (지옥) คืออีกหนึ่ง มาในแนวทริลเลอร์ระทึกขวัญ นำแสดงโดย ยูอาอิน, คิมฮยอนจู, พัคจองมิน, วอนจินอา และ ยังอิกจุน สร้างจากเว็บตูนเรื่อง Hell ของนักเขียน ชเวกยูซอก ผลงานฝีมือ “ยอนซังโฮ” ผู้กำกับ Train to Busan, Penninsula ต้นกำเนิดจักรวาลซอมบี้เกาหลีสุดระทึก ยังไม่ระบุวันออนแอร์ยมทูตจากนรกปรากฏตัวขึ้น และพิพากษามนุษย์ให้ลงนรกโดยไม่ทันได้ตั้งตัว ตำรวจสืบสวนเหตุการณ์เสียชีวิตปริศนา พบว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มลัทธิทางศาสนา ที่เชื่อว่าการพิพากษาโทษส่งคนไปลงนรกนี้คือประสงค์ของพระเจ้า ทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับพลังเหนือธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้#NetflixTHcr : naver.me/IG6I1XIiภาพแรก โปสเตอร์แรก ที่ YOUKU ปล่อยออกมาในวันแห่งความรักของจีนวันนี้ (14 ส.ค.) จากซีรีส์แนว โรแมนติก ย้อนยุค อิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “Legend of Anle” หรือ “Anle Zhuan” (安乐传 - อันเล่อฉวน) ซึ่งเปิดกล้องและปักหลักถ่ายทำที่โรงถ่ายเหิงเตี้ยน เคมีพระนาง #ตี๋ลี่เร่อปา และ #กงจวิ้น ดีงามมากๆซีรีส์ดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกัน (อันเล่อฉวน) เบื้องต้นวางแผนสร้างจำนวน 40 ตอน และจะใช้เวลาถ่ายทำ 120 วัน (เปิดกล้องเมื่อ 21 ก.ค. 64) ผลิตโดย Shanghai Films & Media Corporation ตั้งตารอชมทาง #YOUKU จ้ามาแล้ว #StreetDanceofChinaS4 สตรีทแดนซ์ออฟไชน่า ซีซั่น 4 YOUKO เปิดตัว ดูฟรี พร้อมกันทั่วโลกวันนี้ (14 ส.ค.) ทาง ยูทูบ YOUKO ดีต่อใจเพราะมีซับไทยด้วย โฟกัสที่ กัปตัน หวังอี้ป๋อ ละกันนน กัปตันจะหล่อเท่ไปไหน โดยเฉพาะการเปิดตัวในมาดอาจารย์กังฟูแต่เต้นกระจายกลางสายฝนกับ ทีมแชมป์ซีซั่น 3 เท่คอดๆไปพิสูจน์เองจร้ะ https://www.youtube.com/watch?v=Y4oSXMJ19iA&t=194scr : ทวิตเตอร์ YOUKU , m.weibo.cn/7485885521/4669785604623656สรุปว่า “Check Out The Event” นำแสดงโดย #บังมินอา #ควอนฮวาอุน #อันอูยอน ซับไทย ดูได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ทาง #iQIYI และ iQ.com ไม่งงเด้อ เริ่ม 15 ส.ค. นี้ ตอนแรกมาลุ้นกันว่า รางวัลทริปเที่ยวฟรีที่เกาะเชจู จะเปลี่ยนให้คู่รักคู่ร้าง ให้กลับกลายเป็นคู่รักหวานได้หรือไม่ #CheckOutTheEvent #BangMinah #KwonHwawoon#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/