Scoop : สำลักความรัก… 6 ซีรีส์จีนฟินหนักมาก หวานยาวๆ

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

นึกว่าหลงอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์เสียอีก เพราะช่วงนี้ซีรีส์จีนเทความหวานขึ้นตา สาดซีรีส์แนวโรแมนติกกันให้เต็มหน้าจอ งัดมาทั้งเก่า-ใหม่ ให้ได้ฟินกันแบบต่อเนื่องในช่วงกักตัวหรือล็อคดาวน์นี้ ก็ขอเสิร์ฟคอนเทนต์เบาๆ มาให้ได้คลายเครียดกัน งานนี้ไม่ต้องดำน้ำ ไม่ต้องปักหมุดคอย เพราะเราคัดเฉพาะซีรีส์ที่มาครบแล้วทุก Ep ให้ได้ดูกันหวานยาวๆ ไม่มีสะดุด ไม่มีอารมณ์ค้างแบบที่ต้องมาคอยกันวีคต่อไปชั่วโมงนี้ไม่แนะนำเรื่องนี้ไม่ได้ กับซีรีส์จีนม้ามืดกระแสแรงอย่าง ‘รักนี้ไม่ลืมเลือน’ (Unforgettable Love 2021) ว่าด้วยเรื่องราวความรักโรแมนติกของประธานจอมเผด็จการที่มีนิสัยเย็นชากับนักจิตวิทยาเด็กผู้อ่อนโยนและพิถีพิถัน ที่ได้เด็กจอมแสบมาเป็นพ่อสื่อ นำโดยซีอีโอเฮ่อเฉียวเยี่ยน (เว่ยเจ๋อหมิง) ที่เลี้ยงดูเสียวเป่า (ซุนซือเฉิง) หลานชายตัวน้อยผู้แสนเฉลียวฉลาด เอาแต่ใจ ที่ใครๆ เข้าใจว่าเป็นลูกของท่านประธานและเพราะการจากไปของพ่อแม่ทำให้เสียวเป่าไม่พูดกับใครเลย แต่จะใช้แค่การ์ดคำพูดที่เฮ่อเฉียวเยี่ยนออกแบบให้สื่อสารแทนการพูด ที่ผ่านมาเฮ่อเฉียวเยี่ยนพยายามหาหมอเก่งๆ มารักษา ไม่ว่ากี่คนก็โดนฤทธิ์เจ้าตัวแสบจนถอยกรูดกันไปหมดจนวันหนึ่งเสียวเป่าได้รับความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาเด็กฉินอี่เยว่ (หูอี้เสวียน) เกิดเป็นความประทับใจดึงดันจะให้ฉินอี่เยว่มาเป็นหมอประจำตัวให้ได้ ร้อนถึงท่านประธานเฮ่อที่ไม่จะถูกชะตากับฉินอี่เยว่ เพราะเข้าใจผิดโครมใหญ่ตอนพบกันครั้งแรก แต่ก็ขัดเสียวเป่าไม่ได้ ด้วยความผูกพันไปๆ มาๆ เสียวเป่าถึงขั้นอยากได้หมอฉินมาเป็นแม่ ออกปากเรียก ‘หม่าม๊า’ สนิทใจ ตรงนี้เรียกว่าเด็กน้อยสร้างสะพานคอนกรีตให้ประธานเฮ่อข้ามแข็งแรงขนาดนี้ ว่าแต่ทั้งสองจะข้ามสะพานมาเชื่อมใจกันได้หรือเปล่า ต้องตามไปดูกันเองบอกเลยเรื่องนี้เสียวเป่าเล่นได้น่ารักเกินเบอร์ ขโมยซีนพระนางและขโมยใจผู้ชมไปแบบไม่รู้ตัว ทำเอาเรตติ้งตอนฉายเรียลไทม์พุ่งกระฉูดสำหรับใครที่ติดใจความหล่อของซีอีโอเฮ่อเฉียวเยี่ยน ที่แสดงโดยเว่ยเจ๋อหมิง ก็มาฟินกันต่อได้ใน ‘ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ’ (Perfect and Casual 2020) ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้สุดฮิตทาง iqiyi โดยซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์เรียลไทม์และฉายจบไปเมื่อปลายปีที่แล้วทาง Mango TV ของจีน แต่เพิ่งนำมาฉายในไทยแบบไม่ต้องดำน้ำทางแอปฯ iqiyi แถมมีพากย์ไทยทาง True ID+‘ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ’ (Perfect and Casual 2020) เป็นเรื่องราวรักป่วนๆ แต่ฟินหนักมากระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยจอมเป๊ะกับลูกศิษย์สาวแสนซุ่มซ่าม โดย ‘เว่ยเจ๋อหมิง’ รับบทจางซือเหนียน อาจารย์คณะสถิติ ที่ใช้ชีวิตอย่างมีหลักการ มีเหตุมีผลขั้นสุด มาเจอนักศึกษาสาวอวินซู (แสดงโดย สวีรั่วหาน) ผู้มีนิสัยร่าเริง มองโลกในแง่ดี แต่รั่วสุดๆ มาสายตลอดเว ทำอะไรก็เหลวตลอด เรียกว่าตรงข้ามกับอาจารย์จางไปซะทุกเรื่อง ทำให้การพบกันครั้งแรกอาจารย์จางไม่ปลื้มอวินซูเท่าไร เพราะเข้าเรียนสายความซวยหนักอยู่ที่อวินซูโดนโกงอพาทเมนต์จนจำใจต้องมาอยู่ร่วมกับชายคาเดียวกันกับอาจารย์จาง แถมเป็นการอยู่แกมบังคับ เพราะปู่ของอาจารย์จางป่วยหนัก อยากเห็นพระเอกของเราแต่งงานก่อนตาย ทำให้จางซือเหนียนยื่นข้อเสนอให้อวินซูแต่งงานกันหลอกและอยู่ด้วยกันเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อตบตาปู่แต่ดูเหมือนว่าความน่าเอ็นดูของอวินซู ประเภทเจอเด็กอ้อนหนักทำเอาอาจารย์จิตใจฟุ้งซ่านธาตุไฟแตกกระเจิง จนไม่รู้ว่าจะแต่งหลอกกันได้นานแค่ไหน ใครที่ชอบแนวตะมุตะมิ แจกฉากฟินรัวๆ เขิลกันไปมาแบบลุ้นว่าใครจะหลุดฟอร์มก่อน ต้องห้ามพลาดเรื่องนี้อย่างแรง!ยังอยู่กับพล็อตแต่งงานหลอกๆ แต่เรื่องนี้นำเสนอได้แปลกตาและแตกต่าง กับ ‘คุณสามีที่รัก’ (Begin Again 2020) ที่เคยฉายเรียลไทม์ทาง Hunan TV, Mango TV ที่เมืองจีนเมื่อปลายปีที่แล้ว แต่ iqiyi นำมาฉายในไทย เกาะกระแสความฮอตของ กงจวิ้น นายเอกจากซีรีส์แนวมิตรภาพลูกผู้ชายเรื่อง ‘นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า’ (Word Of Honor 2021) ที่สร้างดีกรีความฮอตทั้งไทยและจีน‘คุณสามีที่รัก’ (Begin Again 2020) เป็นซีรีส์ที่ลงจอก่อน ‘นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า’ แต่ความหล่อใสหน้าสวยขยี้ใจทีมเมียของกงจวิ้นก็ไม่ได้ลดแรงลงแต่อย่างใด ตัวซีรีส์บอกเล่าชีวิตเวิร์คกิ้งวูแมนเก่งรอบด้านที่ทุ่มเทให้กับงานมาโดยตลอดอย่าง ลู่ฟางหนิง (โจวอวี่ถง) แต่ถูกพ่อบีบบังคับให้แต่งงานมีลูกตามสไตล์ลูกผู้หญิง ทำให้เธอตัดสินใจเดินเกมสแกนหาชายหนุ่มสุดเพอร์เฟคมาแต่งงานกับเธอ เพื่อตัดปัญหาและตัดความรำคาญ จนมาเจอกับศัลยแพทย์หนุ่มหล่อทะลุแมสอย่างหลิงรุ่ย (กงจวิ้น) มาเป็นคู่ทำสัญญาแต่งงานด้วยเป็นเวลาหนึ่งปีแต่ชีวิตหลังแต่งงานลู่ฟางหนิงกลับกลายเป็นเข้าคอร์สเปลี่ยนนิสัย จากจอมเผด็จการกลายเป็นคนอ่อนโยนมากขึ้น ใช้ชีวิตหวานเรียบง่ายไปกับคุณหมอหลิง จนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้ลู่ฟางหนิงเลือกฉีกสัญญาทิ้งและหายตัวไปจากสังคม 6 ปีต่อมาเธอได้กลับมาสู่แผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้ง แต่ครั้งนี้คุณหมอหลิงผู้อ่อนโยนจะกลับมาเป็นเป็นฝ่ายเดินเกมรุกเองซีรีส์เรื่องนี้นอกจากจะได้เคมีพระนางสายรุกถึงเนื้อถึงตัวกันฝุดๆ และมีความแอบอีโรติกเบาๆ แล้ว ยังนำเสนอแง่มุมของผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความมั่นใจในตัวเองขนาดจีบผู้ชายก่อน ขอผู้ชายแต่งงานอีกต่างหาก แถมในเรื่องยังมีงานโชว์กล้ามท้องน้อยๆ พระเอกของเราเป็นอาหารตาอีกด้วยจะตายสงบศพสีชมพูแค่ไหน ดูตัวอย่างที่จัดมาก็พอมโนกันต่อได้สลัดคราบคุณหมอมาสวมบทนักผจญเพลิง ใน ‘หัวใจรักนักผจญเพลิง’ (The Flaming Heart 2021) ซีรีส์จีนโรแมนติกดราม่าแนวอาชีพ ที่ได้ กงจวิ้น มารับบท ‘ฮั่วเหยียน’ รองหัวหน้าหน่วยดับเพลิง และ จางฮุ่ยเหวิน รับบท ‘เยี่ยนหลาน’ แพทย์หญิงแผนกฉุกเฉิน ซึ่งในไทยออกอากาศทาง True ID+ ฉายเรียลไทม์พร้อมจีนทาง YOUKU เพิ่งจบไปหมาดๆ เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา‘หัวใจรักนักผจญเพลิง’ (The Flaming Heart 2021) เล่าเรื่องราวการทำงานของ ‘ฮั่วเหยียน’ นักดับเพลิงหนุ่มที่มีผลงานโดดเด่น มาช่วยกู้ภัยเหตุรถชนในอุโมงค์ที่บานปลายจนเกือบเป็นวิกฤตระเบิด ระหว่างเข้าปฏิบัติการได้รู้จักกับ ‘เยี่ยนหลาน’ แพทย์หญิงแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลตงหนาน ทั้งคู่ได้ร่วมมือกันผ่านโทรศัพท์ ช่วยเหลือหญิงท้องแก่ทำคลอดที่ติดอยู่ในรถแท็กซี่ จนเยี่ยนหลานประทับใจในความสามารถของนักดับเพลิงหนุ่ม ทั้งที่ได้ยินแค่เสียงต่อมาทั้งสองได้มีโอกาสปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวด้วยกัน ความยึดมั่นในหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำให้ทั้งคู่ต่างได้รู้จักกันและกัน จนเกิดเป็นความรักเนื้อเรื่องมีความคล้ายกับ ‘คุณคือป้อมปราการของฉัน’ (You Are My Hero 2021) แค่เปลี่ยนอาชีพพระเอก ถือเป็นซีรีส์พลิกลุคหนุ่มหล่อสำอางของกงจวิ้น ให้กลายเป็นหนุ่มเซอร์มาดเข้มน่ากอดอีกเรื่องเปลี่ยนบรรยากาศความรักแบบเรียลๆ มาเป็นโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีบ้าง ในซีรีส์ ‘รักแรกอลวน’ (First Love Again 2021) เรื่องราวของเย่โย่วหนิง (แสดงโดย ซือป๋ออวี่) ชายหนุ่มสุดขรึมที่มีปมครอบครัว และเซี่ยเหวินซี (เฉินฮ่าวอวี่) สาวน้อยสดใส ฉลาด แสนน่ารัก แต่ดวงซวยเป็นที่ตั้งเนื้อเรื่องจะมีเย่โย่วหนิงเป็นจุดศูนย์กลาง ที่จู่ๆ สามารถข้ามเวลาไปมาระหว่างอดีต-ปัจจุบันได้ ผ่านโทรศัพท์เก่าๆ เครื่องหนึ่ง ซึ่งการย้อนเวลาทำให้เขาได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเซี่ยเหวินซีมากขึ้น รวมถึงได้แก้ไขความผิดพลาดในอดีตของตัวเอง แต่ยิ่งเขาเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตเท่าไร ก็ยิ่งมีผลต่อความเป็นไปในชีวิตปัจจุบันของเขาจนยุ่งเหยิงมากยิ่งขึ้น เหมือนทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก (The Butterfly Effect) ที่เขาเคยบรรยายในยุคปัจจุบันเป็นอีกซีรีส์ที่เอาหลักฟิสิกส์มาผูกกับเรื่องราวความรักและครอบครัวได้อย่างสนุกสนานอีกเรื่อง ที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกตื่นเต้นอย่างเดียว แต่ยังเรียกรอยยิ้ม เสียงฮา และความฟินจากเคมีพระนางที่เข้ากันได้ลงตัวสุดๆแค่ชื่อเรื่องก็รู้เลยว่ามาแนวไหน แต่บอกก่อนว่าซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้ เรียกเสียงฮาได้มากกว่านั้น โดยเป็นเรื่องราวสาวอ้วนมัธยมปลาย ‘เจินหยวนหยวน’ (จูดี้ ชี) ที่ตกหลุมรัก ‘ดงเฉิน’ (เดเร็ค ไอหลิง) แต่เพราะความเข้าใจผิดทำให้ทั้งสองผิดใจกัน เมื่อเวลาผ่านไปเจินหยวนหยวนลดน้ำหนักจนกลายเป็นนางแบบ ส่วนดงเฉินกลายเป็นเชฟและเจ้าของร้านอาหารที่ได้รับการยอมรับในวงการความฮาอยู่ตรงที่ด้วยอาชีพนางเอก ทำให้ต้องคุมอาหารตลอดเวลา ถ้ากินเกิน 1,000 แคลอรี่เมื่อไร นางจะกลับมากลมเหมือนเดิมเเละต้องกลับไปลดน้ำหนักใหม่ มีเพียงอาหารที่พระเอกทำเท่านั้นนางเอกจะเท่าไรก็ได้ไม่อ้วนอ้วนนักรักซะเลย (Love The Way You Are 2019) ฉายเรียลไทม์ทาง Mango TV เมื่อต้นปีที่ 2020 โดย iqiyi นำมาปัดฝุ่นลงแพลตฟอร์มใหม่เมื่อเดือนที่ผ่านมา เรียกว่าเนื้อหาดูสนุก ดูฮา เบาสมอง คลายเครียดได้เพลินๆ ยิ่งสำหรับใครที่กำลังลดน้ำหนัก ดูเรื่องนี้แล้วรับรองกำลังใจมาเต็มแต่ละเรื่องคัดมาแล้ว ปล่อยมาครบทุก Ep มีบรรยายไทยหรือพากย์ไทยพร้อม ถูกจริตเรื่องไหนก็ตามไปส่องกันได้mydramalist.comwww.iq.com/