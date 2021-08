คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 12/8/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจายภาพนิ่งแรกของ “คิมยูจอง” ในซีรีส์พีเรียด โรแมนติก แฟนตาซี “Lovers of the Red Sky” ดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของ "จองอึนกวอล" ผู้เขียนนวนิยายที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ฮิตทั้ง Sungkyunkwan Scandal และ The Moon Embracing the Sunใน Lovers of the Red Sky นักแสดงเจ้าบทบาท “คิมยูจอง” รับบทเป็น “ฮงชุนกิ” จิตรกรหญิงยอดอัจฉริยะ แห่งราชสำนักโชซอน ที่แม้เกิดมาตาบอดแต่กลับมองเห็นได้อย่างน่าอัศจรรย์ เธอต้องทำงานหนัก และเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ยากแค้นลำเค็ญ ต้องดิ้นรนหาเงินจากฝีมือด้านศิลปะ เพื่อนำมาเป็นค่ารักษาพ่อของเธอหนึ่งในทีมงานผู้ผลิต Lovers of the Red Sky กล่าวว่า “นับตั้งแต่การถ่ายทำครั้งแรก คิมยูจอง ได้ทำให้ ตัวละคร ฮงชุนกิ มีชีวิตขึ้นมาถึง 200 % โปรดติดตามว่าคิมยูจองจะสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากเพียงไหน?”“Lovers of the Red Sky” ฝีมือผู้กำกับ จางแทยู (ผลงาน My Love from the Star SBS-2013) จากบทโทรทัศน์ของ ฮาอึน (ผลงาน Be Melodramatic jTBC - 2019) ออกอากาศตอนแรกในวันที่ 30 สิงหาคม นี้ เวลา 22:00 น. (ตามเกาหลี) ทางช่อง SBS ซับไทย #ดูได้ที่Viu #LoversOfTheRedSky #คิมยูจอง #ViuOriginalcr : naver.me/Fgi5bfLL , SBSDramaออริจินัลซีรีส์ ทาง #Netflix แนว แอคชั่น ดราม่า ระทึกขวัญ “Squid Game” (오징어 게임) ชื่อไทย “สควิดเกม เล่นลุ้นตาย” นำแสดงโดย #อีจองแจ #พัคแฮซู ประกาศวันออนแอร์ รับชมซับไทย 17 ก.ย. นี้ผลงานกำกับและเขียนบท โดย “ฮวังดงฮยอก” (Hwang Dong-hyuk) ผู้กำกับสายภาพยนตร์ เจ้าของผลงาน ภ. Collectors ปี 2020 และ ภ. The Fortress ในปี 2017เรื่องของ เหล่าผู้คน 456 คน ที่พ่ายแพ้ในเกมชีวิต ตัดสินใจร่วมลงแข่งขันในเกมเซอร์ไววัลลึกลับ ที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิต โดยมีเงินรางวัลล่อใจกว่า 45,600 ล้านวอน รอผู้ชนะอยู่#SquidGame #สควิดเกมเล่นลุ้นตาย #NetflixTHcr : naver.me/xL1bmTRk , NetflixTHเปลือกของแต่ละคนค่อยๆ ถูกกะเทาะออก เผยให้เห็น ความเลว ความโลภ และความลับอันเน่าหนอนฟอนเฟะ ที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวตนภายใต้มาดแสนดี และความร่ำรวย ณ คฤหาสน์ใน รอยัลเดอะฮิลล์ผู้ประกาศข่าวแห่งชาติ “แบคซูฮยอน” (จีจินฮี) ยังคงเดินหน้าแฉ เปิดโปงคดีสินบน ที่สั่นสะเทือนทั้งในแวดวงการเมืองและนักธุรกิจใหญ่พ่อตาของตน แม้จะทำให้ลูกชายแท้ๆ ที่เกิดจากผู้ประกาศข่าวภาคดึก “ชาซอยอง” (คิมฮเยอึน) ต้องตาย ซ้ำร้ายเบาะแสและพยานคนสำคัญก็ถูกฆ่าปิดปาก แต่จัดฉากให้เหมือนฆ่าตัวตายเพราะสำนึกผิดติดตามชมความเข้มข้นของ #TheRoadTheTragedyOfOne ซับไทย วันพฤหัสบดี และ ศุกร์ เวลา 8.00 น. ทาง #Viu , #WeTV และ #iQIYIทีมนักแสดงมินิซีรีส์ 4 ตอน จบ “Check Out The Event” นำโดย #บังมินอา #ควอนฮวาอุน #อันอูยอน แถลงข่าวเปิดตัวกับสื่อแบบนิวนอร์มอลเต็มอัตรา ในวันนี้ (12 ส.ค.) พร้อมออกอากาศ วันที่ 14 ส.ค. นี้ ทางช่อง MBCมาลุ้นกันว่า รางวัลทริปเที่ยวฟรี จะเปลี่ยนให้คู่รักคู่ร้าง กลับกลายเป็นคู่รักหวานได้หรือไม่ ซับไทยพร้อมเกาหลี ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ละ 1 ตอน เริ่ม 14 ส.ค. นี้ บนแอป #iQIYI และ iQ.com #CheckOutTheEvent #BangMinah #KwonHwawoonซีรีส์จีนแนวโรแมนติก โศก ซึ้ง ดราม่า ร่วมสมัย "Crush - รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ” นำแสดงโดย #หลินเยี่ยนจวิ้น และ #ว่านเผิง ซับไทย ดูได้แล้วทาง #iQIYI และ iQ.com อัปเดตทุก วันอังคาร ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 19:00 วันละ 2 ตอน สมาชิก VIP รับชมก่อนใครเรื่องราวของสาววัยหวานช่างฝัน “ซางอู๋เยียน” ใฝ่ฝันว่าหลังเรียนจบมหาลัยฯ แล้ว เธออยากเป็นดีเจ - เป็นนักจัดรายการวิทยุ โดยมีลายเซ็นของ “อีจิน” นักแต่งเพลงคนโปรดเป็นแรงผลักดัน ซางอู๋เยียน ชอบฟังเพลง และ ใช้เพลงเยียวยาจิตใจทุกสถานการณ์ของชีวิตจนกระทั่งเธอมาสมัครงานเป็นผู้ช่วยที่สถานีวิทยุ และ ตกหลุมรัก “ซูเนี่ยนชิน” ชายหนุ่มผู้พิการทางสายตาโดยบังเอิญตั้งแต่แรกเห็นในสวนสาธารณะ ต่อมาเธอพบว่า แท้จริงเขาคือ อีจิน นักแต่งเพลงไอดอลของเธอนั่นเองสองคนจมดิ่งลงไปในห้วงแห่งความรัก แต่แล้วความสัมพันธ์ก็ต้องจบลง เมื่อซางอู๋เยียนต้องเดินทางกลับไปดูแลพ่อของเธอเป็นครั้งสุดท้ายสามปีต่อมา ซางอู๋เยียน ได้เป็น ดีเจ สมใจ ขณะที่ ซูเนี่ยนชิน ก็รักษาดวงตาจนหายดี และรับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัว บนเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันทั้งสองได้พบกันอีกครั้ง และครองรักตราบจนนิรันดร์#Crush #รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ #LinYanjun #WanPengcr : iQIYIช่อง SBS เปิดตัวโปสเตอร์หลักซีรีส์เรื่องใหม่ พร้อมใช้แฮชแท็กชื่อ #RedSky #홍천기 นอกจากนี้มีรายงานข่าว ช่องและผู้ผลิต ได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจาก ราชวงศ์โชซอน เป็น ราชวงศ์ทัน ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะเป็นการป้องกันปัญหา ข้อร้องเรียนเรื่องบิดเบือนประวัติศาสตร์ เหมือนที่ Joseon Exorcist เคยเจอกระแสต่อต้านจนถูกยกเลิกออกอากาศดัดแปลงจากนวนิยาย “Lovers of the Red Sky” ของ "จองอึนกวอล" ผู้เขียนนวนิยายที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ฮิต ทั้ง Sungkyunkwan Scandal และ The Moon Embracing the Sunจากเรื่องราวและเหตุการณ์ในนวนิยายที่เกิดขึ้นในยุคโชซอน มีรายงานข่าวว่าผู้ผลิตและช่อง SBS ตัดสินใจเปลี่ยนเป็น ราชวงศ์ทัน แทนแล้ว จริงเท็จประการใด รอลุ้นตอนออนแอร์ โดยมี “คิมยูจอง” รับบทเป็น “ฮงชอนกี” จิตรกรหญิงคนเดียวของราชวงศ์ทันที่เกิดมาตาบอดแต่กลับมองเห็นได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยมี “อันฮโยซอบ” รับบทเป็น “ฮารัม” โหราจารย์ตาบอด ผู้สามารถอ่านกลุ่มดวงดาวได้ แม้จะสูญเสียการมองเห็นในโปสเตอร์อันแสนหวาน ที่เปิดตัวในวันนี้ (12 ส.ค.) ฮงชอนกีและฮารัม กำลังวาดภาพ ณ บริเวณหุบเขาที่สวยงามราวกับสรวงสวรรค์ ฮงชอนกีถือแปรงในมือในขณะที่ฮารัมโอบกอดเธอจากด้านหลังอย่างระมัดระวัง สิ่งที่ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษ นั่นคือ ดวงตาอันตาบอดสนิทของฮารัมเพ่งมองไปที่ฮงชอนกี เช่นเดียวกับฮงชุนกิก็จ้องมองตอบกลับมาที่เขาด้วยดวงตาที่อ่อนโยนละมุนละไม“Red Sky” ออกอากาศตอนแรกในวันที่ 30 สิงหาคม นี้ เวลา 22:00 น. cr : soompi.com , SBSNOW