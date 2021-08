เตรียมฟินกับ “นิว ฐิติภูมิ-แพนเค้ก เขมนิจ” อีกครั้ง

แฟนซีรีส์เตรียมกรี๊ด เพราะทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ส่ง อาลาน (นิว ฐิติภูมิ) กับ ณใจ (แพนเค้ก เขมนิจ) กลับมาให้แฟนๆ ได้ฟินกันอีกครั้ง กับความสนุกสนานครบรสของซีรีส์โรแมนติก “I Need Romance รักใช่ไหมที่หัวใจต้องการ” มาให้ชมกันฟรีๆ ดูสนุกทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.55 น. พร้อมลงจอตอนแรก 14 สิงหาคมนี้ รับรองว่าฟินแน่นอนยกขบวนเสิร์ฟความฟินโดย นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, มิ้นท์-มิณฑิตา วัฒนกุล, เทมส์ สรรพกิจ, น้ำหวาน-กรรณาภรณ์ พวงทอง, เป๊ก-เปรมณัช สุวรรณานนท์, เป๊ปเปอร์-ภานุโรจน์ เฉลิมกิจพรทวี, แคทย่า-คัทรียาเทพชาตรี ฯลฯ โดย ติก “I Need Romance รักใช่ไหมที่หัวใจต้องการ” เป็นเรื่องราวรักต่างวัยที่เหมือนว่าจะไปกันไม่ได้ของสาวเวิร์กกิ้งวูแมนอย่าง ณใจ หรือ จุ๊บแจ้ง (แพนเค้ก-เขมนิจ) เธอรู้สึกโกธรเมื่อรู้ว่าจะมีชายหนุ่มหน้าจืดอย่าง อาลาน (นิว-ฐิติภูมิ) ซึ่งเธอเคยเป็นพี่เลี้ยงเมื่อ 17 ปีก่อน กำลังจะเข้ามาอยู่ร่วมชายคากับเธอ ตัดภาพมาปัจจุบัน อาลาน (นิว-ฐิติภูมิ) โตขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์หนุ่มหล่อ เจ้าของเพลงดังระดับโลก ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอเมริกาเพื่อทำตามสัญญาในวัยเด็กที่ให้ไว้กับณใจว่า เขาจะมาหาและจะใช้ชีวิตร่วมกับเธอ แต่ณใจในวันนี้ที่ดูเป็นสาวแกร่งและมั่นใจ แม้โดนบอกเลิกก็ยังไม่หวั่น มันช่างแตกต่างกับณใจผู้อ่อนโยนในวัยเด็กที่เขารู้จักซะเหลือเกินแต่ไม่ว่าณใจจะเปลี่ยนไปแค่ไหน อาลานก็ยังเชื่อมั่นในความรักที่เขามีให้เธอ และหวังว่าเธอจะมองเห็น มาลุ้นความรักของเขาและเธอว่าจะลงเอยกันอย่างไรได้ในซีรีส์ “I Need Romance รักใช่ไหมที่หัวใจต้องการ” ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.55 น. ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และทาง https://true4u.com/live/