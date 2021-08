“ตูมตาม ยุทธนา” แอคชั่นดุหนัง “บุษบา”

เป็นอีกหนึ่งนักร้อง-นักแสดงอนาคตไกลสำหรับ “ตูมตาม-ยุทธนา เปื้องกลาง” โดยเฉพาะด้านการแสดงที่ไม่ว่าจะสวมบทไหนก็ทำให้คนดูเชื่อได้อย่างไม่มีที่ติ ช่วงระหว่างกำลังพักอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ วันนี้ “ตูมตาม” ขอมาอัพเดทผลงานล่าสุด ที่พลิกจากบททะเล้น มาลุยแอคชั่นดุดัน ในภาพยนตร์เรื่อง “บุษบา (The Secret Weapon)” งานกำกับของ “ปีเตอร์ นพชัย ชัยนาม” ที่ถ่ายทำเสร็จไปตั้งแต่ก่อนที่จะโควิดระลอก 2 จะมา และ ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ทาง “โมโน ออริจินอลส์ (MONO ORIGINALS)” เตรียมนำมาให้ได้ชมกัน ทาง “โมโนแมกซ์ (MONOMAX)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) งานนี้ “ตูมตาม” เล่าถึงการทำงานในหนังเรื่องนี้ว่า…“งานแสดงส่วนใหญ่ผ่านมาก็จะเป็นแนวเมโลดราม่า(Melodrama),โรแมนติก-คอเมดี้ หรือคอเมดี้ไปเลยครับ แต่ก็มีงานอีกประเภท ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นชั่วโมงยามของการปล่อยของ ก็คือ “งานหนัง” ครับ คือทุกเรื่องที่ผมเลือก ผมจะเลือกเพราะรู้สึกสนุกกับการทำงานในหลายมิติ และ “บุษบา” ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมได้ไปสุดกับการแสดงจริงๆ ซึ่งแนวแอ็คชั่นผมก็มีเล่นมาบ้างแล้ว แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเรื่องนี้ สิ่งแรกที่ผมตีความในตัว “สายลับเยลโล่” ก็คืออยู่หน่วยรบพิเศษ เป็นคนที่มีทักษะในศาสตร์การรบสูง เชี่ยวชาญการใช้อาวุธ รอบรู้ยุทธวิธีการรบ และถูกฝึกมาให้ตัวเองเป็นอาวุธได้ด้วย สิ่งที่ต้องมีคือเดนตาย ซึ่งเวลาทำงานผมก็จะลงไปเกลือกกลิ้งกับมันจริงๆ และชอบที่จะดำเนินเรื่องไปตามความเข้าใจและเทียบเคียงของบุคคลที่มีอยู่จริงๆ ก็เลยไปเข้าทีมของหน่วยที่เค้าฝึกกัน ไปศึกษา, ทำความรู้จักพี่ๆ เขา แล้วไอ้ผมก็เป็นคนบ้าอุปกรณ์ด้วยครับ คือมันเป็นความสนุกของผมที่ได้เรียนรู้กับมันครับ เวลาที่อยากเป็นมือปืน ผมก็ต้องทำความรู้จักอุปกรณ์ ถึงขั้นซื้ออุปกรณ์ (หัวเราะ) เพื่อที่ว่าจะใช้สำรวจถึงองค์ประกอบของมันในฐานะที่บอกตัวเองได้ว่าเรารู้จักมันจริงๆ และสิ่งที่ยากที่สุดของตัวละคร “เยลโล่” ก็จะเป็นเรื่องของแบล็คกราวและความรู้สึกของตัวละคร คือลุยแบบตายไม่กลัว ด้วยเหตุผลอะไร และทำไมถึงทำอย่างนี้ ผมก็ต้องศึกษาและเข้าใจเค้า เข้าใจความคิดของคนๆ นี้ เพื่อจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้จริงที่สุดครับ”พลาดไม่ได้กับอีกหนึ่งผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซของ “ตูมตาม-ยุทธนา เปื้องกลาง” กับการทุ่มแอคชั่นปะทะบทบาทดุเดือด “ผู้พันเบิร์ด” พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี, ตั๊ก-นภัสกร มิตรธีรโรจน์, มุก-พิชานา อยู่สุข, เกรซ มหาดํารงค์กุล และ ธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์ ในภาพยนตร์เรื่อง “บุษบา (The Secret Weapon)” วันศุกร์ที่ 27 ส.ค.2564 ทาง “MONOMAX (โมโนแมกซ์)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) www.monomax.me หรือสอบถามรายละเอียดที่ 02-100-7007