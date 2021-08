Preview : “The Witch's Diner” ร้านเวทมนตร์ของแม่มดสายดาร์ก พรข้อเดียวมีราคาสุดโหดที่ต้องแลก!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

“ทุกคำขอจะเป็นจริง แต่ทุกสิ่งมีราคาที่ต้องแลก” คือนิยามร้านอาหารเวทมนตร์ของแม่มดโจฮีรา ที่เปิดให้บริการยามตะวันตกดินจนถึงก่อนรุ่งสาง และเปิดต้อนรับลูกค้าเพียงครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น แต่ใช่ว่าทุกคนจะมองเห็นร้านอาหารสุดลึกลับนี้เสียเมื่อไหร่ มันเป็นร้านสำหรับคนสิ้นหวัง ท้อแท้ คับแค้นใจ หรือมนุษย์จอมโลภที่อยากถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1ทว่าทุกความปรารถนาจะเป็นจริงได้ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียบางสิ่งในชีวิตไปตลอดกาล...เอาล่ะ! คุณจะกล้าแลกกับแม่มดมั้ย?The Witch’s Diner เป็นซีรีส์แนวลึกลับ-ดราม่า-แฟนตาซี ที่ได้แรงบันดาลใจจากนิยายขายดี Come to the Witch’s Restaurant ของนักเขียน ‘กูซังฮี’ ถ่ายทอดเรื่องราวด้านมืดของสังคม ผ่านตัวละครที่โดนรังแก ท้อแท้ สิ้นหวัง โดนหักหลัง ติดการพนัน ฯลฯเมื่อทุกความเจ็บปวดกลายเป็นความปรารถนาที่อยากจะให้ความฝันเป็นจริง แม่มดโจฮีรา (รับบทโดย ซงจีฮโย โด่งดังจากซีรีส์ ‘เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา’ เธอมาในบทแม่มดสาวสวยมว๊าก แต่ก็ดาร์กสุดๆ เลยล่ะ) จึงทำหน้าที่เป็นผู้วิเศษที่คอยรับฟังคำขอพรนั้น แล้วทำให้คำอธิษฐานของพวกเขาเป็นความจริงว่าแต่...ต่อให้สวยสะพรึงแค่ไหน โจฮีราก็ไม่ใช่แม่มดใจดีเหมือนในเทพนิยายน่ะสิ แต่เป็นแม่มดสายดาร์กที่บางคำอธิษฐานต้องแลกมาซึ่ง ‘ความตาย’ เรียกว่ากล้าขอก็ต้องกล้าแลก แม้จะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับความเจ็บปวดหรือรู้สึกผิดไปตลอดกาลเห็นมั้ยล่ะ...เธอไม่ได้จิตใจงดงามเหมือนหน้าตานะจ๊ะ แถมยังออกแนวโหดสุดๆ ด้วยล่ะ (ร่างจริงก็ใช่ว่าจะสวยงาม) โดยมี ‘ประธานโอ’ บุรุษลึกลับคอยรับใช้และดูแลเหล่าแม่มดอีกที เพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีแม่มดแค่คนเดียว แต่เหมือนจะมีสภาแม่มดคอยควบคุมกฎไม่ให้แม่มดฝ่าฝืน หรือเข้าไปวุ่นวายกับชะตาชีวิตของมนุษย์จนเกินงาม ตามตำนานที่ว่า “เมื่อพระเจ้าไม่อาจดูแลมนุษย์ได้ทั่วถึง พระองค์จึงสร้างแม่มดขึ้นมา เพื่อตอบสนองคำอธิษฐานให้เป็นจริง” (โจฮีราได้กล่าวไว้)ซีรีส์ว่าด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์สุดลึกลับของ ‘จองจิน’ (รับบทโดย นัมจีฮยอน) คนดวงซวยแห่งปี ที่ทั้งตกงานเพราะโดนเมียขี้หึงของเจ้านายเข้าใจผิด โดนโกง และแฟนเท ก่อนจะโคจรมาพบกับแม่มดโจฮีราแบบ (ไม่) บังเอิญ เพราะเหตุการณ์บางอย่างในวัยเด็กเชื่อมโยงดวงชะตาของเธอกับแม่มดเข้าด้วยกันความสัมพันธ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อมีสุภาพบุรุษสุดซอยอย่าง ‘กิลยง’ (รับบทโดย แชจงฮยอบ น้องก๋วยเตี๋ยวจาก Nevertheless) อดีตนักกรีฑาอนาคตไกล ที่บาดเจ็บจากการแข่งขันจนชีวิตผกผันและพัวพันกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียน เมื่อสิ้นหวังจนเกือบฆ่าตัวตาย กิลยงจึงเดินเข้าไปในร้านอาหารแม่มดและเริ่มต้นทำสัญญาลับ (ซีรีส์ไม่เปิดเผยในตอนแรก) แต่อย่างน้อยก็ทำให้แม่มดโจฮีราถึงกับอุทานว่า “คำขอของนาย มันช่างพิลึกพิลั่น” ส่วนกิลยงนั้นก็อมยิ้มเป็นนัยๆ หรือมันจะเกี่ยวข้องกับความรัก! (เพราะเขาตกหลุมรักจองจินเข้าแล้ว)พูดถึงกฎของร้านอาหารสุดลึกลับแห่งนี้กันบ้าง คุณสามารถขอพรอะไรก็ได้หนึ่งข้อ และเซ็นสัญญากับแม่มดเพื่อแลกเปลี่ยนกับบางสิ่ง จากนั้นแม่มดจะปรุงเมนูสุดพิเศษด้วยส่วนผสมระดับตำนาน อาทิ แม่ไก่ออกไข่เป็นทองคำแล้วกินตะขาบอายุร้อยปีเข้าไปอีกที เพิ่มความพิเศษด้วยลมหายใจสุดท้าย หรือส่วนผสมแปลก ๆ ในขวดแก้วสีสวย ที่เหลือคุณก็แค่เอ็นจอยกับมื้ออาหารแสนอร่อยชนิดที่ทุกตัวละครแทบจะวางช้อนไม่ลง แม้ไม่มีมิชลินสตาร์การันตี จากนั้นก็กลับไปนอนฝัน (ร้าย) ที่บ้านสักคืน หรืออาจจะสูญเสียบางสิ่งทันตาเห็นเลยก็ได้ ตื่นเช้ามาคุณจะพบว่าคำอธิษฐานเป็นจริง แต่สิ่งที่ชวนตั้งคำถามคือ มันคุ้มค่ากันหรือไม่กับสิ่งที่ต้องแลก!อีกหนึ่งความแปลกที่ซีรีส์ทิ้งปมปริศนาไว้ให้เดากันไปต่างๆ นานา คือจองจินมีความสามารถพิเศษที่แม้แต่แม่มดโจฮีราเองยังอดสะพรึงไม่ได้ เช่น เธอสามารถอ่านภาษาประหลาดๆ ในตำราอาหารของแม่มดได้ เห็นป้ายชื่อเครื่องปรุง (ที่มีแต่แม่มดเท่านั้นที่มองเห็น) หรือสัมผัสพลังงานบางอย่างจากส่วนผสมสุดอันตราย แถมยังมีสกิลในการเมาเรื้อนถึงขั้นแย่งไวน์จากแม่มดมาจิบเลยล่ะนอกจากนี้เธอยังเป็นเหมือนนางฟ้าแสนดีที่คอยเตือนทุกคนที่จะขอพรกับแม่มด ส่วนกิลยงก็แสนจะอ่อนโยนประดุจเทวดาตัวน้อย ที่คอยให้กำลังใจคนสิ้นหวังและท้อแท้ แม้ชีวิตเขาจะหม่นเศร้าไม่แพ้กัน ร้านอาหารแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยผู้คนประหลาดๆ และต้นไม้ขี้โวยวายที่จะทำให้คุณดูเพลินเชียวล่ะซีรีส์ความยาว 8 ตอน ออนแอร์ทุกวันศุกร์ทางช่อง TVing และแอปฯ WeTV ระหว่าง (16 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 64) ที่ออนแอร์ไปแค่ ep.2 ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามทั้งในเมืองไทยและเกาหลี แม้บางตอนจะดูแล้วหดหู่หรือสะเทือนใจกับความโหดร้ายของโชคชะตา แต่มันก็เป็นซีรีส์ที่ให้แง่คิดได้เหมือนกันนะ สมมติคนเรามีอำนาจวิเศษที่จะต่อกรกับความอยุติธรรม ความโหดร้าย หรือมนุษย์ใจหยาบ คุณจะใช้มันเพื่อความสะใจ หรือจะลุกขึ้นสู้กับโชคชะตานั้นด้วยพลังของตัวเองhttps://mydramalist.com/