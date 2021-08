เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี The Veil: Day Break

The Veil: Day Break 검은 태양แอ็คชั่น ดราม่า สายลับ สืบสวน สอบสวนคิมซองยง (ผลงาน My Healing Love - MBC 2018)พัคซอกโฮMBC ฉลอง 60 ปี ช่อง MBC12 ตอนจบกันยายน 2564 -ประเดิมวันเวลาใหม่ ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 22.00 น. (ตามเกาหลี)Viu_Thailandนัมกุงมิน รับบทเป็น ฮันจีฮยอก , พัคฮาซอน รับบทเป็น ซอซูยอน , คิมจีอึน รับบทเป็น ยูเจอี , จางยองนัม รับบทเป็น โดจินซุก , คิมโดฮยอน รับบทเป็น ฮาดงกยุน , คิมจงแท รับบทเป็น คังพิลโฮ พร้อมกองทัพนักแสดงฝีมือระดับเทพอีกคับคั่งในระหว่างปฏิบัติการเข้าจับกุมแก๊งค้าอวัยวะ บนเรือลักลอบขนของเถื่อนกลางทะเลลึก เจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งกลับพบเพียงชายลึกลับ หนวดเครารกครึ้มคนหนึ่งบนเรือลำดังกล่าว แต่เมื่อตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์กลับพบในฐานข้อมูลว่า ชายคนดังกล่าวคือ “ฮันจีฮยอก” (นัมกุงมิน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม สายลับเอ็นไอเอส (NIS) หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ ระดับห้า ที่หายตัวไปในเสิ่นหยาง ประเทศจีน โดยถูกระบุว่า เสียชีวิตแล้วฮันจีฮยอก เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม สายลับ NIS หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ ผู้มีฝีมือในการต่อสู้ฉกาจฉกรรจ์หาตัวจับยาก และขึ้นชื่อในเรื่องทำภารกิจที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จนสำเร็จลุล่วงเสมอ เรียกว่า เขาเป็นสายลับในตำนานก็ไม่ผิดเมื่อหนึ่งปีก่อน ฮันจีฮยอก ตามไล่ล่าแก๊งค้ายาเข้าไปในมณฑลเสิ่นหยาง ประเทศจีน พร้อมกับเพื่อนร่วมหน่วย หลังจากนั้นความทรงจำทั้งหมดของเขาก็หายไปจนเกลี้ยง สายลับระหับห้าสูญเสียความทรงจำใน 1 ปี นั้น!!ใครกัน ที่สามารถกำจัดเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ในเวลาพริบตา ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน?เมื่อพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อย ฮันจีฮยอก ขอกลับเข้ารับราชการ ทำงานในหน่วยเดิม แม้จะไม่มีเพื่อนร่วมงานยินดีต้อนรับก็ตาม มีเพียง “ยูเจอี” (คิมจีอึน) คู่หูและรุ่นน้องของจีฮยอก ฉลาด ไฟแรง จบจากสถานบันชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเกาหลีใต้ (KAIST) และเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือจีฮยอก ยูเจอึน มีความลับที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ท่าทีร่าเริงสดใส?เพื่อตามหาคนทรยศ ที่ทำลายชีวิตตนและฆ่าเพื่อนร่วมงาน ฮันจีฮยอก ตั้งใจกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เกิดเหตุในประเทศจีน เพื่อหาคำตอบ และปะติดปะต่อจิกซอว์ความทรงจำที่หายไป พร้อมกับได้ยื่นเงื่อนไขต่อเบื้องบนว่า เขาจะขอสืบคดีนี้เองฮันจีฮยอก มั่นใจว่าคนทรยศ และสั่งฆ่าเขาและเพื่อนๆ อยู่ในเอ็นไอเอสแน่นอน เขากำจัดวงตัดผู้ต้องสงสัยให้แคบลง จนเหลือเพียง 4 คนเริ่มจาก “ซอซูยอน” (พัคฮาซอน) เจ้าหน้าที่เอ็นไอเอส หัวหน้าทีม 4 ประจำศูนย์ข้อมูลด้านอาชญากรรมที่เก่งในการปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขคดีต่างๆ เธอเป็นมิตรกับผู้คนรอบตัวและคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างดี ยกเว้นจีฮยอกที่เธอคอยทำเย็นชาใส่ตลอดเวลา ซูยอนเป็นผู้กุมความลับในองค์กรเอาไว้มากมายคนที่ 2 รองผู้บัญชาการ โดจินซุก (จางยองนัม) ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ และเป็นคนอนุญาตให้เขาสืบสวนคดีนี้ คนที่ 3 หัวหน้าฮาดงกยุน (คิมโดฮยอน) ผู้ทะเยอทะยาน พร้อมหักหลังเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่อความก้าวหน้า และ คนที่ 4 ผอ.คังพิลโฮ (คิมจงแท) ผู้อ่านความคิดยากที่สุดฮันจีฮยอก พบเงื่อนงำสำคัญว่า ทั้ง 4 คน ต่างพยายามปกปิดข้อมูลของปฏิบัติการเมื่อ 1 ปีก่อนในจีน และยิ่งเข้าใกล้ เขาก็ได้รับคำเตือนจากศัตรูว่า เขาเป็นกระดูกคนละเบอร์กับพวกมันเรียบเรียงข้อมูลจาก : ทีเซอร์ สกู๊ปเปิดตัวซีรีส์ The Veil: Day Break ทาง Viu , hancinema.net , mbcdrama