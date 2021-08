เรื่องย่อ “Don't Say No เมื่อหัวใจใกล้กัน”

: MAME (เมย์ - อรวรรณ วิชญวรรณกุล) ผลงานเขียนที่สายวายคุ้นเคยอย่าง “บังเอิญรัก Love By Chance Series” และ “TharnType the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ”: ภาสวุฒิ สุขบัว: ซีรีส์วาย: ทุกวันศุกร์ เวลา 22:45 น. ทางช่องวัน 31 และรับชมย้อนหลังได้ทาง LINE TV: ตอนแรก 6 สิงหาคม 2564เมื่อหนุ่มรัฐศาสตร์ปี 3 อย่าง “เลโอ” รองกัปตันทีมบาสเก็ตบอลมหาวิทยาลัย ได้ตกลงคบหากับเพื่อนสมัยเด็กอย่าง “เฟียซ” หนุ่มจิตรกรรมปี 3 เจ้าของตําแหน่งกัปตันทีมบาสเก็ตบอล กว่าจะได้มาก็ว่ายากเย็นแสนเข็ญ ไหนจะไม่เข้าใจกัน ไหนจะปากไม่ตรงกับใจ ไหนจะมีเรื่องของไทป์ (จากเรื่อง TharnType The Series) เข้ามาจนเกือบจะแตกหักกันไปอยู่แล้ว แต่ในที่สุด เลโอก็ได้รู้ว่าเพื่อนจอมรักสนุกคนนี้จริงๆ ก็ทําทุกอย่างเพื่อประชดเขามาตลอด แอบรักเขามาตลอด เหมือนที่เลโอแอบรักเฟียซ ซึ่งเรื่องราวควรจะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง ถ้าไม่ใช่เพราะว่าการเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นแฟนก็ไม่ใช่อะไรที่จะเปลี่ยนกันง่ายๆ การโอบคอ หรือนอนกอดมักตามมาด้วยอาการขัดเขิน แถมคนที่น่าจะผ่านมามากอย่างเฟียซกลับอิดออด ไม่ยอมเข้าหา จะแตะนิด จับหน่อยก็พาลหน้าแดง เดินหนีเอาง่ายๆ งานนี้หนุ่มหน้านิ่งแต่แสนอ่อนโยนอย่างเลโอก็ต้องมีกุมขมับกันบ้าง ไม่ว่าจะกุมขมับเพราะพ่ายแพ้ความน่ารักที่เห็นตําตา หรือจะกุมขมับเพราะไม่รู้ว่าควรจะแสดงออกยังไง ทว่าปรับตัวได้ไม่เท่าไหร่ คนเก่าๆ ของเฟียซก็กลับมา ต่อให้รู้อยู่แก่ใจ แต่ตอนนี้สถานะมันต่างออกไป เลโอเองก็ไม่อยู่เฉยเหมือนกันในขณะเดียวกัน เพียซเองก็ไม่อยากเก็บงําความรู้สึกที่มีมาตลอดอีกแล้ว แต่การเปลี่ยนจากเพื่อนมา เป็นแฟน และจีบกันใหม่อีกครั้ง ทําให้เขาทําตัวไม่ถูก แล้วไหนจะที่เลโอไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นที่หมายปองแค่ไหน ทั้งเป็นลูกทูต เรียนเก่ง แถมหน้าตาดี เฟียซเองก็อยากหึง แต่ก็กลัวอีกฝ่ายจะโกรธ การไม่กล้าพูดความรู้สึกของกันและกันจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ภายใต้คําว่า “แฟน” แล้วไหนจะมีเรื่องที่บ้านที่วกกลับมาทําร้ายอีกครั้ง ในเมื่อพ่อเลือกจะมีแม่ใหม่ เลือกที่จะทิ้งเขา แล้วจะกลับมาอีกทําไม ไหนจะแม่ที่เดินกลับเข้ามา และจะพาเขาไปอยู่ด้วย แต่ไม่มีใครรู้ว่าถ้าไม่มีเลโอ เฟียซเองก็คงไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ดังนั้น เลโอจึงเป็นคนที่เข้ามาเคลียร์ปัญหาทุกอย่าง ไหนจะเรื่องวุ่นๆ ที่สมาชิกทีมบาสพาเข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน ไหนจะเรื่องน้องชายอย่าง “ลี ออน” ที่เลือกกลับเมืองไทยมาในช่วงเวลานี้ แต่เลโอสาบานว่าจะไม่มีใครเอาเฟียซไปจากเขาได้อีกแล้วนอกจากนั้น การแข่งขันบาสเก็ตบอลก็ใกล้เข้ามาทุกที ซึ่งบาสไม่ใช่แค่กีฬา แต่เป็นส่วนเชื่อมโยง ระหว่างตัวเขากับเฟียซ ในเมื่อพ่ายแพ้มาทั้งชีวิต รักแค่ไหน พยายามแค่ไหนก็เป็นได้แค่ที่ 2 แต่ครั้งนี้เลโอจะไม่ยอมเป็นรองใคร ถ้าแพ้มาทั้งชีวิตก็ต้องชนะให้ได้สักครั้ง เพราะคราวนี้ สิ่งที่เป็นเดิมพันไม่ใช่ถ้วยรางวัล แต่เป็นหัวใจของคนที่ตัวเองรักมากที่สุด เขาเองก็ต้องทุ่มสุดตัว เมื่อตอนนี้ “หัวใจของเราใกล้กัน”จา พชร สวนศรี : เลโอเฟริสท์ ฉลองรัฐ นอบสำโรง : เฟียซสมาร์ท ชิษณุพงศ์ พวงมณี : ลีออนเจมส์ พงศภัค ราชาภรณ์ : พบพานพุฒิ พุฒิธนัตถ์ ชยอภินันท์ฐากุล : ปลายน้ำใช้ ศุภกฤต วิลาสมงคลชัย : เอกเซ้ง ศุภโชค วิลาสมงคลชัย : โทบีม พรรณธิดา ไพรเรืองกิจ : นัสสึริน ศิรินญา ปึงสุวรรณ : อันดาเว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/