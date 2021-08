“เพชร-เต-เบลล์” ตามกระชากหน้ากากฆาตกร!

ไม่ว่าต้อง Work from home หรือกักตัวอยู่บ้าน รับรองว่าคุณจะไม่เหงา เพราะ ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ เตรียมส่งผลงานซีรีส์คุณภาพ โปรดักชั่นสุดปังที่สร้างสรรค์ทุกวินาทีอย่างพิถีพิถัน จากบทประพันธ์ต้นฉบับสุดโด่งดังของเกาหลี “Remember You” สู่การปรับบทตีความใหม่เพื่อให้เข้ากับความเป็นไทย จนเกิดเป็นผลงานซีรีส์ “Remember You คือเธอ” ที่จะชวนคุณไขปริศนา...โศกนาฏกรรมของความปรารถนาดี“Remember You คือเธอ” นำแสดงโดยซุปตาร์รุ่นใหม่ เพชร-เผ่าเพชร เจริญสุข, เต-ตะวัน วิหครัตน์, เบลล์-เขมิศรา พลเดช ปะทะนักแสดงมาฝีมืออย่าง อั๋น วิทยา วสุไกรไพศาล ร่วมด้วย ณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม, วิวิศน์ บวรกีรติขจร, ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์, วิชยุตม์ ลิ่มรัตนะมงคล, มนตรี เจนอักษร, ดารัณ ฐิตะกวิน, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ภัทรภณ โตอุ่น, กิจเกษม แมคแฟดเดน, ศิรชัช เจียรถาวร, กรภัทร์ เกิดพันธุ์, กฤษฏี พวงประยงค์, ด.ช. ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์, ด.ช. ธัณญ์กรณ์ กัลยาวุฒิพงศ์, ด.ญ. มาชิดา สุทธิกุลพานิช ฯลฯ ผ่านฝีมือการกำกับการแสดงของ ศิวโรจณ์ คงสกุล“Remember You คือเธอ” เป็นเรื่องราวของ “ธันวา” ศาสตราจารย์ด้านอาชญวิทยาในอเมริกา เขาตัดสินใจเดินทางกลับเมืองไทย เพราะเขาได้รับอีเมลจากรองผู้บังคับการตำรวจ “วิลาวัลย์” หรือแม่เลี้ยงของธันวาที่ต้องการให้เขามาช่วยคลี่คลายคดีของฆาตกรต่อเนื่อง เมื่อธันวาไปยังที่เกิดเหตุก็ต้องสะดุดใจกับรูปภาพหนึ่ง มันเหมือนกับภาพที่เขาเคยเขียนกับ “มีนา” น้องชายคนเดียวที่หายตัวไปในคืนที่พ่อของธันวาตาย ภาพนี้ทำให้เขามีความหวังว่าอาจจะได้เจอน้องชายอีกครั้ง จึงตอบรับที่จะช่วยคลี่คลายคดีนี้ถ้าทั้งหมดนี้เป็นกลลวงของฆาตกรไร้ศพอย่าง “ปฐมกาล” ซึ่งเป็นฆาตกรที่ไม่มีใครจับเขามาลงโทษได้ แต่มีเพียงคนเดียวที่เคยจับปฐมกาลมาสอบสวนได้ก็คือ “พันตำรวจตรี สุวัฒน์” หรือพ่อของธันวานั่นเอง หลังจากนั้นไม่นานปฐมกาลก็หนีรอดออกไปได้ แล้วพ่อของธันวาก็ถูกฆาตกรรม จากวันนั้นเองที่ความทรงจำของธันวาวัย 8 ขวบได้หายไป หรือทั้งหมดนี้เป็นความต้องการของปฐมกาลที่ต้องการฟื้นความทรงจำวัยเด็กที่หายไปของธันวาให้กลับมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างในบ้านเก่าของธันวา สมุดที่พ่อธันวาเคยเขียนหัวเรื่องไว้ว่า “ลูกผมเป็นปีศาจ” มันหายไป แต่จู่ ๆ กลับมีเทปสัมภาษณ์ปฐมกาลที่พ่อธันวาเคยสัมภาษณ์ไว้มาแทน เสียงการสัมภาษณ์มันค่อย ๆ รื้อฟื้นอดีตของธันวาให้กลับมา และทำให้เขาคิดว่าตนเองอาจมีส่วนทำให้พ่อต้องตาย หรือมันจะจริงอย่างที่พ่อเขาเขียนไว้ “ลูกผมเป็นปีศาจ”คดีนี้ได้มอบหมายให้ทีมสืบสวนพิเศษดูแล โดยมี “อัยญาดา” เป็นหนึ่งในทีมสืบสวน อัยญ์เลือกจะมาเป็นตำรวจสืบสวน เพราะการตายปริศนาของพ่อเธอ แถมยังถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับปฐมกาล ซึ่งเธอไม่เคยเชื่อว่าพ่อเธอจะทำเช่นนั้น เธอจึงเลือกเป็นตำรวจเพื่อตามสืบเรื่องพ่อและเป้าหมายคือการจับตัวปฐมกาลให้ได้คดีการตายของหญิงสาวทั้งสองราย ต่างมีจุดเชื่อมโยงกัน จนคล้ายกับว่าเป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่อง อัยญ์และทีมเข้ามารับผิดชอบในคดีนี้ โดยมีธันวาเข้ามาเป็นที่ปรึกษา แต่อัยญ์กลับไม่ไว้ใจธันวาเพราะพฤติกรรมของเขาน่าสงสัย ความฉลาดของธันวากลับกลายเป็นความน่ากลัว ราวกับว่าธันวาเองที่คุมเกมและสร้างเรื่องทั้งหมด เพราะอัยญ์จับได้ว่าธันวาอยู่ในเหตุการณ์ที่เหยื่อรายล่าสุดกำลังจะถูกฆาตกรรม แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นธันวาที่คลี่คลายคดีฆาตกรต่อเนื่องนี้ได้ โดยมี “หมอก้อง” คอยช่วยเหลือสืบจากศพให้ธันวาและอัยญ์ในทุก ๆ คดี เเม้จะไม่ได้ตัวคนที่บงการเบื้องหลัง แต่ก็จับฆาตกรที่สร้างเรื่องได้แทบทุกราย และนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่อัยญ์เคยมองธันวาในด้านลบกลับมาเป็นด้านบวกขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ธันวาเองที่ดูจะรำคาญพฤติกรรมตามตื้อของอัยญ์ แต่ยิ่งนานวันจากรำคาญก็กลายเป็นความรักในใจของธันวา...การสืบหาคนร้ายที่บงการอยู่เบื้องหลัง ซึ่งดูเหมือนอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่รู้ความเคลื่อนไหวของอัยญ์และธันวา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “ทนายเพทาย” ทนายที่ว่าความให้กับคดีดัง ๆ เฉพาะคดีของคนร่ำรวย และมันก็บังเอิญที่เขามาว่าความให้ฆาตกรอีกด้วย ที่สำคัญเพทายพยายามเล่นเกมกับธันวา ซึ่งไม่ต่างกับการเล่นเกมของมีนาที่เล่นกับธันวาในตอนเด็ก!สุดท้ายใครกันแน่...คือฆาตกรที่ทุกคนตามหา..? เริ่มเปิดแฟ้มคดีค้นหาความจริง วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคมนี้ !! ติดตาม “Remember You คือเธอ” ได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20:00 น. ทาง True Asian Series HD (ช่อง 120, 239) และรับชมทางออนไลน์ได้ที่ TrueID+ และ Netflix