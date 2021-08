คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 5/8/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจายซีรีส์แนวโรแมนติก ดราม่า “Lost” หรือ “No Longer Human” (인간실격) ทาง ช่อง JTBC นำแสดง จอนโดยอน รยูจุนยอล ประกาศวัน ออนแอร์ตอนแรก 4 กันยายน นี้ ประเดิมเวลาใหม่ของช่อง ในคืนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.30 น. (ตามเกาหลี) #ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตนสองผู้กำกับสายภาพยนตร์ ฮอจินโฮ (ผลงาน ภ. April Snow - 2005, Christmas In August -1998, Forbidden Dream - 2018) และ พัคฮงซู (ผลงานกำกับร่วม ภ. Forbidden Dream - 2018) แท็กทีมกำกับซีรีส์ร่วมกันเรื่องแรกเรื่องราวของ นักเขียนเงาหญิงในวัย 40 ที่สูญเสียตัวตนและเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ไม่เหลือ กับหนุ่มแน่นวัย 27 ที่หวาดกลัวว่าชีวิตของตนจะล้มเหลว #Lost #NoLongerHuman #jtbcdramacr : naver.me/GUveRnzi , jtbcdrama , hancinema.netจีจินฮี นำทีม ยุนเซอา และ คิมฮเยอึน เปิดตัวซีรีส์ทริลเลอร์ The Road : Tragedy of One พร้อมออนแอร์ตอนแรกวันนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น 3 นักแสดงนำทำท่าไฟติ้ง บ่งบอกถึงเรื่องราวอันเข้มข้นที่ทั้งสามต้องเผชิญในซีรีส์เรื่องนี้ ซับไทย รับชมพรุ่งนี้ (พฤหัส ที่ 5 ส.ค.) ทาง #Viu #WeTV และ #iQIYI ตั้งแต่ 8.00 น.The Road : Tragedy of One เล่าเรื่อง ความลับ และความโลภ ของผู้คนชนชั้นสูง ที่อาศัยอยู่ภายใน รอยัล เดอะฮิลล์ ซึ่งมีชนชั้นนำเพียง 1% ของเกาหลีเท่านั้น ที่หายใจร่วมกันอยู่ ณ อัครสถานแห่งนี้อ่านเรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000075296#TheRoadTragedyOfOne #JiJinHee #จีจินฮี #YoonSeAh #ยุนเซอา #KimHyeEun #คิมฮเยอึนcr : tvNDrama, hancinema.netภาพนิ่งชุดใหม่จากซีรีส์ “The Story of Jade Bone” นำแสดงโดย #เซียวจ้าน , #เหรินหมิ่น , #ฟางอี้หลุน , #หวังฉู่หรัน , #หวังจื่อฉี , #หลี่หมิงเต๋อ และ #หานตง ปล่อยออกมาในวันนี้ (4 ส.ค.) ซึ่งมีรายงานข่าวว่า เป็นวันปิดกล้อง จย้า ภาพงดงามมากกกโดยเฉพาะท่านอาจารย์กางร่มซีรีส์แนวเทพเซียน พีเรียด โรแมนติก แฟนตาซี 50 ตอนจบ เรื่องนี้ สร้างจากนิยายเรื่อง #จูเหยียน #朱颜 ของนักเขียน ชางเยว่เรื่องราวความรักความลับ ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ องค์หญิงจูเหยียนที่หลบหนีการแต่งงาน และกลายมาเป็นศิษย์ขององค์ชายสืออิ่งแห่งสำนักเขาอิ่วจี๋ อุปสรรครักสูงเสียดฟ้า นั่นคือทั้งคู่อยู่คนฝั่งฟากของขั้วอำนาจในเกมการเมือง ปักหมุดรอซับไทยที่ #WeTV #TheStoryofJadeBone #YuGuYao #玉骨遥 #XiaoZhan #Renmin #FangYiLun #WangChuRan #WangZiQi #LiMingDe #HanDongโปสเตอร์ตัวละครหลัก #จองแฮอิน , #คูคโยฮวาน , #คิมซองคยูน และ #ซอนซอกกู จากมินิซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูน "D.P. - หน่วยล่าทหารหนีทัพ" เผยให้เห็นชัดๆ โฉมหน้า (ทหาร) หน่วยล่าทหารหนีทัพ ที่มีภารกิจตามล่าพวกละทิ้งหน้าที่ กลับมาให้ได้ฝีมือผู้กำกับ ฮันจุนฮี เจ้าผลงานภาพยนตร์ Hit and Run Squad และ คิมโบทง ที่เป็นทั้งนักเขียนเว็บตูน และนักเขียนบทละครเรื่องนี้ภารกิจเดียวที่พวกเขามีคือไล่ล่า จะมันส์ขนาดไหน 27 สิงหาคม นี้ เจอกัน ครบจบ 6 ตอน ทาง Netflix#DPNetflix #NetflixTHcr : NetflixTH , hancinema.netซีรีส์ พีเรียด อิงประวัติศาสตร์ สมัยราชวงศ์ถัง “Dream of Chang'An – ลำนำรักเคียงบัลลังก์” ปล่อยโปสเตอร์ใหม่ของสองนักแสดง #เฉิงอี้ และ #จางอวี่ซี ออกมาให้ยล ก่อนออกอากาศตอนแรก 8 สิงหาคม ทาง Hunan TV และ MangoTV ซับไทยดูได้ที่ #WeTV#DreamofChangAn #ลำนำรักเคียงบัลลังก์ #YuJunGe #与君歌 #ChengYi #ZhangYuxi #WeTVth #WeTVซีรีส์จีนcr : WeTVthสตูดิโอ ของ #หวังอี้ป๋อ ร่วมฉลองวันเกิดครบ 24 ปี ในวันนี้ (5 สิงหาคม) ด้วยการแชร์ภาพชุด หล่อๆ คูลๆ ในอาภรณ์ Chanel นอกจากนี้ ปิยมิตร ทั่วทั้ง วงการบันเทิง และ แฟชั่น ต่างร่วมโพสต์ภาพยินดีกันบน เวยป๋อ อย่างพร้อมเพรียง หนึ่งในนั้น คือ #YouKu ที่มาพร้อมมาดกัปตันรายการ #StreetDanceofChina S4 และ โปสเตอร์ซีรีส์ #BeingAHero ที่ทุกเรารอคอย“สุขสันต์วันเกิด ขอจงเป็นที่รักของทุกคนตลอดไป” ละครออนไลน์ ขอร่วมยินดีด้วยจย้า#王一博 #yibo24thbday #HappyYiboDay #王一博0805生日快乐cr : m.weibo.cn/7485885521/4666744440359693#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/