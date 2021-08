Review : 8 เกร็ดก่อนดู “You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ” ซีรีส์จีนทวงบัลลังก์ “หยางหยาง-ตี๋ลี่เร่อปา”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

สำหรับคอซีรีส์จีนเชื่อว่า ‘ดุจดวงดาวเกียรติยศ’ หรือ You Are My Glory น่าจะเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่หลายคนรอคอย เพราะเป็นซีรีส์ที่มีกระแสโหมโรงความอยากต่อเนื่อง โดยเป็นซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายต้นฉบับของนักเขียนชื่อดังอย่าง ‘กู้ม่าน’ ที่มีผลงานนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ดังพลุแตกหลายเรื่อง ซึ่งผู้ชมชาวไทยต้องเคยโดนป้ายยากันมาแล้วสักเรื่อง อาทิ เวยเวย ยิ้มนี้โลกละลาย (Love O2O 2016), รอรักกลับมา (my sunshine 2015), ขุนให้อ้วนแล้วชวนมารัก (Boss & Me 2014)ดุจดวงดาวเกียรติยศ (You Are My Glory) เป็นเรื่องราวระหว่าง ‘เฉียวจิงจิง’ ซูเปอร์สตาร์สาวมืออาชีพ ที่เคยถูก ‘อวี๋ถู’ เพื่อนหัวกะทิสมัยเรียนมัธยมปฏิเสธความรัก ที่ปัจจุบันเดินตามความฝันอย่างมุ่งมั่นในการเป็นวิศวกรอวกาศ แม้เวลาจะผ่านมานกว่าสิบปี ‘เฉียวจิงจิง’ ก็ไม่เคยลืมความรักครั้งนั้น จนเมื่อเธอได้เป็นพรีเซ็นเตอร์เกมออนไลน์ชื่อดัง เพื่อไม่ให้ถูกจับโป๊ะได้ว่าฝีมือเล่นเกมของเธอห่วยขั้นเทพ ‘เฉียวจิงจิง’ จึงต้องหาตัวช่วย และต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ว่าจะไม่แพร่งพรายความลับนี้ออกไป เธอจึงไปขอร้องให้ ‘อวี๋ถู’ ที่มีมันสมองอัจฉริยะและฝีมือเล่นเกมระดับโปรมาช่วยเป็นโค้ชส่วนตัวให้ ทำให้ ‘เขา’ และ ‘เธอ’ กลับมาสานสัมพันธ์กันอีกครั้ง…บอกเลยว่าต่อให้ไม่ใช่แฟนนิยายหรือ FC ของนักแสดงนำ ก็สามารถอินกับเนื้อเรื่องได้ไม่ยาก เพราะเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน แถมมีเทคนิคการเล่าเรื่องน่ารักน่าเอ็นดู หรือถ้ายืนหนึ่งแฟนนิยายก็ไม่ต้องเบ๊ปากมองบนว่าตัวซีรีส์จะขัดจากตัวต้นฉบับ เพราะทีมสร้างแก้จุดอ่อนตรงนี้มาให้แล้วจากบรรทัดต่อจากนี้ ถือเป็นการเช็คลิสต์เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ก่อนดูซีรีส์ ดุจดวงดาวเกียรติยศ (You Are My Glory)อย่างที่เกริ่นไปว่าซีรีส์เรื่องนี้สร้างมาจากนิยายดัง มีฐานแฟนคลับติดหนึบ ดังนั้นการนำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์ ทางทีมงานจึงดึง ‘กู้ม่าน’ นักเขียนเจ้าของผลงานเรื่องนี้ มาทำหน้าที่ดัดแปลงประพันธ์เป็นบทโทรทัศน์ งานนี้แฟนนิยายมีเฮ ไม่ต้องอารมณ์บูดว่าตรงนั้นไม่เหมือนนิยาย ตรงนี้มูดไม่ได้เรียกว่าจะบท ‘อวี๋ถู’ พระเอกของเรื่องนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก ‘หยางหยาง’ เพราะแม้แต่แฟนนิยายยังเมนต์เลยว่าบทนี้เขียนขึ้นมาเพื่อหยางหยางชัดๆ อีกทั้งถ้าย้อนรอยไปดูผลงานของหยางหยาง เขาเคยรับบทคล้ายๆ กันนี้กวาดเรตติ้งถล่มทยายมาแล้ว อีกทั้งเป็นนักแสดงที่มีภาพลักษณ์สายเกมเมอร์พอตัว ไม่ว่าจะจากซีรีส์ ‘เวยเวย ยิ้มนี้โลกละลาย’ (Love O2O 2016) ซึ่งก็เป็นผลงานของนักเขียนเรื่องเดียวกับดุจดวงดาวเกียรติยศ (You Are My Glory) เช่นกัน หรือ เทพยุทธ์เซียนกลอรี่ (The King’s Avatar 2019) ซีรีส์อีกเรื่องที่ทำให้หยางหยางเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกส่วนบทนางเอก ‘เฉียวจิงจิง’ ก่อนการถ่ายทำก็ลือกันไปต่างๆ นานา วนนักแสดงตัวท็อปๆ มาก็หลาย จนท้ายสุดมาจบที่ ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ นางเอกสวยหมวยอินเตอร์ที่โด่งดังระดับโลก โดยทุกคนยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะกับบท เพราะจะต้องเล่นเป็นซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง สวยฉายานางฟ้า เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในความสวยและมีความมุ่งมั่นในเป้าหมาย แถมเป็นนางเอกสายรุกที่เริ่มจีบผู้ก่อน ซึ่งตี๋ลี่เร่อปาถ่ายทอดบทนี้ออกมาได้ดีมากๆ เพราะถ้าเล่นเพี้ยน แทนที่จะ ‘น่ารัก’ จะกลายเป็น ‘น่าหมั่นไส้’ ขึ้นมาทันใดแม้ว่าเนื้อเรื่องจะพูดถึงการกลับมาเจอกันของพระนางที่ใช้เกมเป็นสื่อกลาง แต่นั่นเป็นเพียงส่วนประกอบของเรื่องเท่านั้น ตัวซีรีส์ไม่ได้โฟกัสในเชิงการแข่งขันในอุตสาหกรรมเกม แต่เป็นแนวโรแมนติกดราม่ามากกว่า โดยให้ตัวละคร ‘เฉียวจิงจิง’ เป็นตัวแทนเส้นเรื่องความรัก-ความโรแมนติก และ ‘อวี๋ถู’ เป็นตัวแทนโลกแห่งความจริง เมื่อชีวิตการงานมาถึงจุดเปลี่ยนให้ต้องเลือก ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคอเกมก็อินกับตัวซีรีส์ได้รู้เรื่องยิ่งพอสร้างจากนิยายของกู้ม่านแล้ว สไตล์ผลงานของเธอค่อนข้างเป็นแนวฟีลกู้ด มีอารมณ์รอมคอมเล็กๆ ไม่มีนางร้ายหรือมือที่สามแบบชัดเจน ทำให้ดุจดวงดาวเกียรติยศ (You Are My Glory) เป็นซีรีส์แนวดูเพลินดูสบายใจมากกว่าประเด็นนี้ไม่พูดไม่ได้ ระดับ หยางหยาง & ตี๋ลี่เร่อปา ท็อปสตาร์มาเอง มีหรือจะน้อย! นอกจากความสวยหล่อและงานสายตาละมุนสดใสชนิดว่า มีบางฉากตัวละครใส่หน้ากากอนามัยก็ยังรู้สึกได้ถึงความตะมุตะมิ โดยเฉพาะเคมีความจิ้นของพระนางที่ยังไม่ทันทำอะไร แค่บทพูดเชิญเข้าบ้านก็เขิลแทนแล้ว จุดนี้ไปดูกันเอง!ทันทีที่ลงจอแค่ไม่กี่ ep ในจีนก็กวาดยอดวิวแตะร้อยล้าน ขณะที่บนแพลตฟอร์ม WeTv ในไทยขึ้นอันดับหนึ่ง ตั้งแต่วันแรกที่สตรีมมิ่ง และขึ้นลงอยู่ที่ในระดับท็อปทรี ทั้งที่ตัวซีรีส์ยังอยู่ในระหว่างฉายไม่ถึงครึ่งเรื่องด้วยซ้ำ แล้วคิดดูว่าหลังจากซีรีส์จบ (ตามแผนมี 32 ตอนจบ) ยอดวิวจะไปถึงขนาดไหน! (เพราะยังมีฉากแต่งงานให้ฟินกันต่อไปอีกยาวๆ อุ๊ย!...ไม่สปอยล์ๆ)ซีรีส์เรื่องนี้มีการประกาศโปรเจ็คต์ว่ามา WeTv ชัวร์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว (2020) ใช้เวลาถ่ายทำราวสามเดือนกว่า และปิดกล้องไปประมาณต้นปี 2021 แต่กว่าจะออนแอร์คือปลายเดือนกรกฏาคม ทำเอาปูเสื่อคอยกันเหนื่อยเลยทีเดียวสำหรับซีรีส์ที่มีคนติดตามจับตามากระดับนี้การนำมาขึ้นแพลตฟอร์มช่วงนี้ เชื่อว่า Tencent ค่ายต้นสังกัด ไม่ได้นำมาขึ้นแพลตฟอร์ม WeTV เปล่าๆ แต่มาพร้อมการปล่อยแคมเปญ WeTV Brand Ambassadors ฉลองก้าวสู่ปีที่ 3 การเปิดให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันในต่างประเทศของ WeTV ที่มี ตี๋ลี่เร่อปา เซียวจ้าน หยางมี่ หยางหยาง นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกสำหรับในเมืองไทย ถือว่าเป็นการวางกลยุทธ์ได้ถูกจังหวะเวลามาก เพราะช่วงนี้เหล่าคอซีรีส์จีนจะเริ่มรู้สึกว่า แอปฯ คู่แข่งเริ่มมามีคอนเทนต์ปังๆ มาปาดฐานแฟนกันไปบ้างแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงไม่ได้เป็นคอนเทนต์ชี้ขาด ท้ายสุดต้องกลับไปดูภาพรวมคอนเทนต์และกลยุทธ์ของแต่ละแพลตฟอร์มว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทั้งปีนั้นโดนใจผู้ชมแค่ไหนความที่ตัวละครหลักมีอาชีพต่างกันสุดขั้ว มากันคนละสายงาน แถมมาจากวงการที่ไม่ใช่คนทั่วไปจะได้สัมผัส ตลอดทั้งเรื่องผู้ชมจะได้ซึมซับบางแง่บางมุมของเบื้องหลังการทำงานในเชิงธุรกิจจากทั้งวงการบันเทิงและวงการยานอวกาศของจีน โดยเฉพาะในมุมอุตสาหกรรมยานอวกาศชาติจีน ซึ่งไม่บ่อยนักที่ซีรีส์แนวนี้จะหยิบยกอาชีพประเภทนี้มาพูดถึงเนื้อหาในซีรีส์ก็จะมีการสอดแทรกให้เห็นส่วนงานต่างๆ ของวงการนี้ ตั้งแต่องค์การอวกาศ ศูนย์วิจัย โครงการพัฒนายานอวกาศ ประหนึ่งนาซ่าเวอร์ชั่นจีนกันหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียว นับเป็นการโปรโมทหน่วยงานของชาติทางอ้อม ผ่านละครได้เป็นอย่างดีเมื่อตัวซีรีส์มีการใช้เกมเป็นสื่อกลางที่ทำให้พระนางกลับมาเจอกัน การเล่าอธิบายฉากการสอนเกมย่อมต้องมี CG และภาพกราฟิคเข้ามาช่วยเล่าเรื่อง ซึ่งทีมงานดีไซน์ออกมาได้กำลังดี ไม่ถึงขั้นที่ตัวละครเข้าไปอยู่ในเกมจ้าๆๆ แต่ทำให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วม รู้สึกสนุกและเข้าใจการเล่นเกมของตัวละคร แม้ว่าจะเล่นเกมไม่เป็น นอกจากนี้ยังมีการเติมกราฟิคอื่นๆ มาช่วยสื่ออารมณ์ตัวละคร สร้างสีสันให้กับซีรีส์ได้ไม่น้อยร่ายยาวกันมาขนาดนี้แล้ว ลองไปชมกันต่อได้ทาง WeTV ฉายตอนใหม่ทุกจันทร์ - พุธ เวลา 20:00 น.