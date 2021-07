Scoop : “หวังอี้ป๋อ-เหรินเจียหลุน-จวีจิ้งอี-หลี่เชียน” ประกาศศักดา 5 ซีรีส์จีนบน iQiyi

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ช่วงนี้เป็นขาขึ้นของแพลตฟอร์ม iqiyi Thailand (อ้ายฉีอี้) เพราะมีแต่คอนเทนต์แม่เหล็กพาเหรดกันออกมารัวๆ ตั้งแต่ซีรีส์เกาหลี My Roommate is a Gumiho ไปจนถึงซีรีส์จีนม้ามืดอย่าง ‘รักนี้ไม่ลืมเลือน’ (Unforgettable Love 2021) ที่ทำเอาติดหนึบจนเพิ่มยอดดาวน์โหลดและยอดวีไอพีให้แอปฯ ชนิดก้าวกระโดดแต่นี่เป็นเพียงล็อตแรกของคอนเทนต์สุดปังของ iqiyi เท่านั้น ยังมีอีกหลายระลอกที่ iqiyi เตรียมคอนเทนต์เด็ดมาตกเหล่าคอซีรีส์ทั้งหลาย งานนี้ถือโอกาสแนะนำซีรีส์ตัวท็อปที่ควรค่าแก่การรอคอย รวมถึงซีรีส์ที่เหล่า FC ปูเสื่อรอชมตั้งแต่ไฟเขียวโปรเจกต์ว่าจะสร้าง เชื่อว่าหลายเรื่องได้ยินชื่อแล้วต้องโล่งใจว่า ไม่ต้องไปดำน้ำให้เหนื่อยอีกต่อไปเริ่มต้นกันที่ Chang’an Memories และ Forever and Ever ที่ขอรวบตึงแนะนำทีเดียวพร้อมกันสองเรื่อง กับซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่า ดัดแปลงจากนิยายดังเรื่องเดียวกัน ‘ฉางอันหรูกู้’ หรือชื่อไทยว่า ‘ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม’ ผลงานของโม่เป่าเฟยเป่า ซึ่งการสร้างเป็นซีรีส์แบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคหนึ่งกล่าวถึงภพปัจจุบัน (Forever and Ever) และอีกภาคสองกล่าวถึงภพอดีต (Chang’an Memories) ทั้งสองภาคใช้ทีมสร้างคนละทีม แต่โชคดีว่าได้พระนางคู่เดิม คือ เหรินเจียหลุนมาประกบคู่ไป๋ลู่ทั้งสองภาค ทำให้มั่นใจได้ว่าจะส่งต่อดราม่าความฟินได้แบบไม่มีสะดุดต้องบอกว่าซีรีส์ทั้งสองเรื่องนี้ เป็นที่จับตามองตั้งแต่มีโปรเจกต์ เพราะนอกจากจะเป็นนิยายที่มีฐานแฟนเหนียวแน่น เนื้อหาสนุกสนานชวนติดตามแล้ว ยังเป็นเพราะเป็นการคู่กันครั้งแรกของเหรินเจียหลุน & ไป๋ลู่ โดยเฉพาะกับเหรินเจียหลุน พระเอกมาดนิ่งที่จะได้กลับมาในลุคย้อนยุคชุดโบราณทรมานทีมเมียอีกครั้งตัวซีรีส์ Chang’an Memories เป็นอดีตชาติระหว่าง โจวเซิงเฉิน (เหรินเจียหลุน) ลูกชายแม่ทัพผู้ห้าวหาญและมีความภักดีต่อชาติประเทศ และ สืออี๋ (ไป๋ลู่) ว่าที่พระชายาองค์รัชทายาทผู้งามล่มเมือง แต่ด้วยความสนิทสนมของสองตระกูล ทำให้โจวเซิงเฉินและสืออี๋ได้ใกล้ชิด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสืบราชการลับเพื่อนำทัพต่อต้านผู้รุกราน จนเกิดความรู้สึกลึกซึ้งต่อกัน แต่น่าเสียดายที่ความสัมพันธ์ของ ‘เขา’ และ ‘เธอ’ มีหน้าที่เข้ามาเป็นอุปสรรคส่วน Forever and Ever จะเล่าภพปัจจุบันของ ‘สืออี๋’ นักพากย์เสียงสาวที่เกิดมาพร้อมความทรงจำในอดีตชาติเมื่อหลายร้อยปีก่อน ทำให้ทั้งชีวิตเธอค้นหาและเฝ้ารอ ‘ชายคนนั้น’ ผู้ที่ชาติก่อน เธอติดค้างเขาไว้อย่างใหญ่หลวง คนๆ นั้นคือ ‘โจวเซิงเฉิน’ ศาสตราจารย์วิชาเคมี ที่บังเอิญพบกันที่สนามบิน แม้เป็นการพบกันเพียงชั่วครู่ แต่ทั้งสองกลับมีความประทับใจลึกซึ้งต่อกัน และเพื่อช่วยธุรกิจของครอบครัวที่กำลังทรุดโทรม โจวเซิงเฉินถูกครอบครัวบังคับให้แต่งงาน แต่เขากลับปฏิเสธ โดยมีสืออี๋คอยช่วยเหลือสนับสนุนและผ่านช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกันเป็นที่แน่นอนแล้วว่าทั้งสองภาคจะลงจอ iqiyi Thailand โดยคาดว่า Chang’an Memories มีแผนจะฉายสิงหาคมนี้ ส่วน Forever and Ever ยังไม่ประกาศแต่คาดว่าไม่น่าเกินรอ ระหว่างนี้เหล่าแฟนคลับดูทีเซอร์วนไปล้านรอบก่อนLove under the full moon 24 ตอนจบจากแนวดราม่า มาที่แนวโรแมนติกแฟนตาซีบ้าง กับ Love under the full moon ออริจินัลคอนเทนต์อ้ายฉีอี้ Love under the full moon กับชื่อไทยที่ยังไม่คอนเฟิร์มว่า ‘รักใต้แสงจันทร์’ ที่ได้ปีศาจงูขาวผู้น่ารักอย่าง ‘จวีจิ้งอี’ จาก ‘ตำนานนางพญางูขาว’ (the legend of white snake 2019) โคจรมาพบกับ เจิ้งเย่เฉิง เซียนหนุ่มรูปหล่อจาก ‘ลิขิตรัก 3000 ปี’ (Love of Thousand Years 2020)แต่คราวนี้มาสวมบทปัจจุบัน ในพล็อตหลุดโลกออกแนวการ์ตูนไปเลย กับเรื่องราวของหญิงสาว ‘เหลยชูเซี่ย’ (จวีจิ้งอี) ที่วันหนึ่งเจอปรากฏการณ์ซูเปอร์มูน ทำให้เธอเกิดสูญเสียความทรงจำ ซ้ำร้ายยังทะลุมิติเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของสวีเสี่ยวตง (เจิ้งเย่เฉิง) กลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวการเดินทางความรักเหนือจินตนาการอีกเรื่องที่ทีมเมียตั้งตาคอยกับผลงานฟอร์มยักษ์ของหวังอี้ป๋อ ซุปตาร์จีนแห่งเอเชีย ที่แท็คทีมรุ่นพี่ฝีมือฉมังอย่าง หวงซาน ที่พอคุ้นตากันบ้างจากเรื่อง หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress 2016) และ ‘ซ่งเชี่ยน’ หรือ ‘วิคตอเรีย ซ่ง’ นางเอกสายโก๊ะจาก ‘จะกี่พันปี หัวใจก็ยังเป็นเธอ’ (2018 Moonshine and Valentine) และ ‘รักแรกของสาวใหญ่’ (Find Yourself 2020) โดยครั้งนี้ทั้งสามจะมาสลัดลุคเดิมๆ จนแทบจำไม่ได้ ใน Luoyang ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์แนวสืบสวนสอบสวนสุดเข้มข้น เสื้อผ้าหน้าผมจดัเต็มและฉากสุดตระการตา ในยุคราชวงศ์ถังเรื่องราวการสืบสวนชิงไหวชิงพริบ ที่มีฉากหลังเป็น ‘ลั่วหยาง’ เมืองหลวงเก่าแก่ของราชวงศ์ถังช่วงเรืองอำนาจของพระนางอู๋เจ๋อเทียน (บูเช็กเทียน) จักรพรรดินีองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน เมื่อคนสามคนต้องมาร่วมมือกันตรวจสอบเหตุการณ์ลึกลับที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการโค่นล้มจักรพรรดินีอู๋เจ๋อเทียน โดยมี เกาปิ่งจู๋ (หวงซวง) รองแม่ทัพผู้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีและพยายามทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์, ไป๋หลี่หงอี้ (หวังอี้ป๋อ) เพื่อค้นหาความจริงการตายของพ่อที่ถูกวางยา จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับเกาปิ่งจู๋ เพื่อสืบหาความจริง และ ซือเยว่ (วิกตอเรีย ซ่ง) ผู้เกิดในตระกูลนักสืบสวน เธอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเกาปิ่งจู๋ ผู้เก่งกาจศิลปะการต่อสู้และมีสติปัญหาเป็นเลิศ เพื่อต้องการหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทั้งที่พวกเขาทั้งสามไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไรนัก แต่เพราะร่วมเป้าหมาย จึงต้องมาร่วมไขคดีร่วมกันที่ยิ่งเจาะลึกไปมากเท่าไร ก็ยิ่งค้นพบแผนชั่วของการทำลายเมืองหลวงให้เปื้อนไปด้วยเลือดสำหรับสายสืบสวนจริงจัง โปรดักชั่นอลังการแนวซีเปีย หรือเคยชื่นชอบซีรีส์จีน ‘ฉางอันสิบสองชั่วยาม’ (The Longest Day in Chang'an 2019) มาแล้ว ต้องตามมาปักหมุดเรื่องนี้ เพราะผู้เขียนคนเดียวกัน โดยคาดว่าจะได้ออกอากาศปี 2021 นี้เรื่องนี้คงโดนใจคอประวัติศาสตร์ฮาร์ดคอร์ซีเรียสจริงจัง กับ บุรุษยอดนักสู้ (A Love Never Lost) ซีรีส์ดราม่าประวัติศาสตร์สาธารณรัฐยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองจีน ที่ได้ หลี่เชียน พระเอกสายเย็นชากวาดความปังมาแล้วจากบทบาทนักกีฬาอี-สปอร์ตในซีรีส์ ‘นายเย็นชากับยัยปลาหมึก’ (Go Go Squid! 2019) คู่กับ ชุนเซี่ย นักแสดงสาวที่ไม่ค่อยคุ้นหน้าคอซีรีส์เท่าไร เพราะเธอไปเอาดีทางด้านภาพยนตร์ ซึ่งกลุ่มผู้ชมชาวไทยคงเคยผ่านตาผลงานของเธอมาบ้างจากบทปรมาจารย์ปราบมารในหนังเรื่อง ‘หยิน หยาง ศึกมหาเวทสะท้านพิภพ : สู่ฝันอมตะ’ (The Yin-Yang Master: Dream of Eternity2020)บุรุษยอดนักสู้ (A Love Never Lost) เล่าชีวิตหนุ่มสาวหัวก้าวหน้ากลุ่มแรก ที่ไปญี่ปุ่นเพื่อศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นสัญญาบัตร และมีแรงบันดาลใจจะปกป้องบ้านเกิดของพวกเขา หลังจากกลับจีนพวกเขาพยายามสร้างความยุติธรรม แสวงหาความรัก และดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูประเทศจีน ท่ามกลางการปฏิวัติปี 1911 และกลุ่มผู้รักชาติที่ลุกขึ้นต่อสู้ในศึกนองเลือด ล้มล้างระเบียบเก่าที่มีมานับพันปีใครที่เคยติดภาพซีรีส์แนวรักชาติน่าเบื่อ อืดอาด อาจต้องลืมภาพนั้นไปได้เลย เพราะจากทีเซอร์และทีมสร้างบุรุษยอดนักสู้ (A Love Never Lost) เชื่อได้เลยว่าจะเป็นซีรีส์แนวรักชาติสุดเข้มข้น ผูกเรื่องได้ตื่นเต้นชวนติดตาม เพราะได้มือเขียนบทจากภาพยนตร์เรื่อง ‘ขงจื๊อ’ (Confucius 2010) และซีรีส์ Imminent Crisis 2012 ที่นำแสดงโดยจงฮั่นเหลียงเรียกว่าใครชอบสายไหน มาเก็บกันให้ครบทุกแนว หมดยุคดำน้ำเสียที ขอบอกนี่แค่ส่วนหนึ่ง ปีหน้า 2022 ยังมีให้ฟินอีกเพียบ เราจะตามเก็บเน้นๆ มารายงานกันhttps://mydramalist.com