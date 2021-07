คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 25/7/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจายมินิซีรีส์ 4 ตอนจบ “Check Out the Event” (이벤트를 확인하세요) ทาง ช่อง MBC นำแสดงโดย #บังมินอา Girl’s Day และ #ควอนฮวาอุน ออนแอร์ ทุกวันเสาร์ เวลา 21.50 น. (ตามเกาหลี) สัปดาห์ละตอน เริ่ม 14 ส.ค.นี้ #ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตนเรื่องราวของ ฮาซงอี (บังมินอา) กับ พัคโดกยอม (ควอนฮวาอุน) อดีตคู่รักที่เพิ่งเลิกรากันไป แต่ต้องกลับมาเป็นคู่รักหลอกๆ เพื่อเข้าร่วมชิงเงินรางวัลในทริปคู่รักบนเกาะเชจูcr : http://naver.me/xdIhaB00, MBCDramatvN เผยลุค “จีจินฮี” รับบทเป็น “แบคซูฮยอน” ผู้ประกาศข่าวแห่งชาติ ใน "The Road : Tragedy of One" (더 로드 : 1의 비극) พร้อมสปอยล์เบาๆ ว่า “ความลับที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในตัวตนของเขาคืออะไร?” ร่วมหาคำตอบทาง ช่อง tvN เริ่มออกอากาศ 4 ส.ค. นี้ ซับไทย 5 ส.ค. เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ทาง #Viu, #WeTV และ #iQIYIThe Road : Tragedy of One เล่าเรื่องราว ความลับ และความโลภ ของผู้คนในสังคมชนชั้นสูง ที่อาศัยอยู่ภายใน รอยัล เดอะฮิลล์ ซึ่งมีชนชั้นนำ เพียง 1% ของเกาหลีเท่านั้น ที่หายใจอยู่ที่นี่ #TheRoadTragedyOfOne #Jijinhee #จีจินฮี“หวังอี้ป๋อ” ทำหน้าที่ศิลปินอาสา ยก-ขน นำสิ่งของต่างๆ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เหอหนานด้วยตัวเอง มีผู้คนชาวบ้าน ออกมาขอบคุณเซ็งแซ่ เมื่อช่วงบ่ายของ วันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมานอกจากนี้ เหล่าคนบันเทิงจีน หลอมรวมพลังใจช่วยน้ำท่วมใหญ่ ทั้งที่เมืองเหอหนาน ต่อด้วยเมืองเจิ้งโจว โดยที่เจิ้งโจวมูลนิธิร่วมใจของหานหง ได้นำทีมงานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี หวังอี้ป๋อ ร่วมเป็นศิลปินอาสานำทีมแพทย์อาสาลงพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีเหล่าศิลปินชื่อดังจำนวน 100 กว่าท่าน ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบให้กับมูลนิธิเพื่อภารกิจครั้งนี้ ตั้งแต่ ตอนบ่ายวันที่ 21 กรกฎาคม อาทิ #ฟ่านปิงปิง และสามี (1ล้านหยวน - ประมาณ 5 ล้านบาท) , #หูอี้เทียน (5แสนหยวน - ประมาณ 2.5 ล้านบาท) , #กงจวิ้น (5แสนหยวน) , #ถานซ่งอวิ๋น (5แสนหยวน) , #หยางมี่ (1ล้านหยวน) , #หวงจิ่งอวี๋ (5แสนหยวน) #ไป๋จิงถิง และบริษัท GoodBai (1ล้าน + 3แสนหยวน) , #จางปินปิน (5แสนหยวน) , #อู๋จุน (5แสนหยวน) ฯลฯ ไม่รักได้ไง เนาะ ละครออนไลน์ ขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนที่ประสบภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ #หวังอี้ป๋อ #WangYiBoสตูดิโอของ #เว่ยเจ๋อหมิง แชร์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ ซีรีส์สุดฮอตในเวลานี้ #UnforgettableLove #รักนี้ไม่ลืมเลือน เป็นภาพพ่อลูกสุดคิวท์ ที่ตกหัวใจคอซีรีส์ไปทั่วบ้านทั่วเมือง ปาป๊า ประธานเฮ่อ กะ น้อน เสี่ยวเป่า เล่นเกมน่าจะถอดไพ่จ้ะ (เดาล้วนๆ) ใดๆ เลยได้รู้ความลับว่าตัวจริงของ น้อน #ซุนซือเฉิง ที่รับบท เสี่ยวเป่า ได้น่ารักน่าชังนั้น ผมเหยียดตรงจย้า ไม่ได้หยิกหยองอย่างในเรื่องอ๊อย แบบไหนอิแม่ก็เลิฟลูกเอ๊ย ขอให้มีพ่อแบบประธานเฮ่อ เหอะ ซับไทยมาถึง EP16 แล้ว (สำหรับ วีไอพี) ดูฟรีบน #iQiyi และ iQ.com ป.ล. แมี่ยๆ (แม่+เมีย) อย่าโฟกัสผิดจุดเด้อcr : m.weibo.cn/6457308749/4662139178714849, iQIYI#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์