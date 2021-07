คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 27/7/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจายใกล้เข้ามาทุกขณะ ซีรีส์ โรแมนติก คอมเมดี้ สืบสวนสอบสวน #PoliceUniversity (경찰수업) นำแสดงโดย #ชาแทฮยอน, #จินยอง, #คริสตัล ดูพร้อมกัน 9 สิงหาคมนี้ ทาง MBC ซับไทยเริ่ม 10 ส.ค.นี้ ทางแอป Viu และ http://viu.com #ดูได้ที่Viuเรื่องราวของ “ยูดงมัน” (ชาแทฮยอน) ศาสตราจารย์ประจำโรงเรียนตำรวจ ประสบการณ์สืบสวนไขคดีข้นคลั่ก 20 ปี ร่วมมือกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คังซอนโฮ (จินยอง) แฮ็กเกอร์มือฉกาจ และ โอคังฮี (คริสตัล) แชมป์ยูโดหนึ่งเดียวคนนี้ เพื่อไขคดีสำคัญcr : MBCDrama, Viu_Thailandด่วน!! “จีชางอุค” ติด โควิด-19 : ต้นสังกัดแจงเอง “จีชางอุค” ติดเชื้อโควิด-19 จริง ตอนนี้อยู่ระหว่างกักตัว และรอเข้ารับการรักษา โดยนักแสดงหนุ่มต้องหยุดพักตารางงานทุกอย่าง โดยเฉพาะ The Sound of Magic ซีรีส์เรื่องใหม่ทาง Netflixขณะเดียวกัน ทีมงานซีรีส์ เรื่อง The Sound of Magic ก็แถลงยอมรับว่า เป็นเรื่องจริงที่จีชางอุคติดเชื้อ โควิด-19 และนอกจากนี้ยังมีหนึ่งในทีมงาน ติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน โดยแจ้งว่ากองถ่ายจะหยุดถ่ายทำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำ และใกล้ชิดผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างกักตัว ทีมงานและนักแสดงทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้วในวันนี้ (26 ก.ค.) แล้วด้าน ต้นสังกัดของ “ชเวซองอึน” นักแสดงนำอีกคนของเรื่อง ก็ได้แถลง ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของนักแสดงสาวว่าเป็นลบ และอยู่ระหว่างกักตัวแล้วส่วนต้นสังกัด “ฮวังอินยอบ” ซึ่งแสดงนำในซีรีส์เรื่องนี้ ก็แถลงว่า แม้ตารางการถ่ายทำจะไม่คาบเกี่ยวกันกับ ทั้ง จีชางอุค และทีมงานที่ติดเชื้อ แต่เขาก็ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 แล้ว และผลออกมาเป็นลบ #โควิด19บันเทิงเกาหลีcr : naver.me/IxDp7DLs, : naver.me/5aVUq1c8เมื่อ เธอ "เฉียวจิงจิง" ซุปตาร์สาว และ เขา "อวี๋ถู" หนุ่มนักวิศวกรอากาศ พบกันอีกครั้งในโลกออนไลน์ ครั้งนี้ความสัมพันธ์ของพวกเค้า จะพัฒนาไปทางไหนสิ้นสุดการรอคอยแล้ว โรแมนติกซีรีส์ที่เฝ้ารอ “You Are My Glory - ดุจดวงดาวเกียรติยศ” นำแสดงโดย ตี๋รี่เล่อปา และ หยางหยาง ลงจอแล้ววันนี้ 26 กรกฎาคม รับชมทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 19.00 น. (วันละ 2 ตอน-วีไอพี ดูมากกว่า 6 ตอน) ซับไทยดูพร้อมจีน ที่ WeTV เท่านั้น: https://bit.ly/YOUAreMyGlory#YouAreMyGlory #ดุจดวงดาวเกียรติยศ #WeTVth #WeTVซีรีส์จีนภาพแรกของ “ชินมินอา” ในบทบาทหมอฟันคนสวย “ยุนฮเยจิน” แห่งคลินิกทันตกรรมในหมู่บ้านกงจิน หมู่บ้านชายทะเลเล็กๆ ในซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ “Hometown Cha Cha Cha” (갯마을 차차차)Hometown Cha Cha Cha เป็นการคืนจอทีวีในรอบ 2 ปีนิดๆ ของ ชินมินอา (ถัดจากผลงาน Chief of Staff ปี 2019 ช่อง jTBC) จ่อคิวเตรียมออกอากาศต่อจาก #TheDevilJudge ในวันที่ 28 สิงหาคม นี้ ทางช่อง tvN รับชมซับไทยพร้อมเกาหลีและทั่วโลก บน Netflix #HometownChaChaCha #NetflixTH #ShinMinAhcr : tvNDrama, hamcinema.netซีรีส์แนวตื่นเต้นลึกลับเรื่องใหม่ “The Great Shaman Ga Doo Shim” (소녀무당 가두심) นำแสดงโดย #คิมแซรน #นัมดารึม #โตเป็นพระเอกนางเอกแล้ว และ #ยูซอนโฮ 🥰 ออนแอร์ทาง Kakao TV เริ่ม 30 ก.ค. นี้ #ซับไทยดูพร้อมเกาหลี 18.00 น. ทาง iQIYI และ iQ.comเรื่องราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมชะตาชีวิตที่เธอไม่ต้องการ และเขานักเรียนชายสุดเฟอร์เฟ็กต์ที่มองเห็นผี!! ทั้งคู่ต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ลึกลับในโรงเรียนcr : facebook.com/kakaotv/ซีรีส์ “You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ” ออนแอร์ตอนแรกเมื่อคืน (26 ก.ค.) ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องถึงความงดงาม ละเมียดละไม โดยเฉพาะเคมีออร่าของสองพระนางกระจ่างใจจริงๆ วันนี้ OK! China ก็ปล่อย ภาพปกและแฟชั่นเซ็ต ของ “ตี๋รี่เล่อปา” ออกมาให้ยล บนเวยป๋อของแมกกาซีนดัง สวยฟาดและแปลกตา โดยฝีมือถ่ายภาพของ Yin Chaoแล้วไปรับชม “You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ” อิ่มตาอิ่มใจกับความรักของคู่ขวัญ ตี๋รี่เล่อปา และ หยางหยาง ทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 19.00 น. (วันละ 2 ตอน-วีไอพี ดูมากกว่า 6 ตอน) ซับไทยพร้อมจีน ที่ WeTV เท่านั้น #OK! #ตี๋รี่เล่อปา #Dilireba #หยางหยาง #YangYang #YouAreMyGlory #ดุจดวงดาวเกียรติยศcr : m.weibo.cn/2479972411/4663526415930364เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/