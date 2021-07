Review : “Fear Street Trilogy” รีเทิร์นหนังไตรภาค ฆาตรกรโรคจิต เชือด สับ กับวัยรุ่นยุค 90s

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

คอหนังสยองขวัญสั่นประสาทคงคุ้นเคยกับหนังแนว ‘Slasher Film’ หรือ ‘Dead Teenager Movies’ ที่มีสูตรสำเร็จของหนังเชือดสยองแห่งยุค 90s เรื่องราวสยองขวัญในชีวิตวัยรุ่นที่ยังไม่มีอะไรให้คิดมาก นอกจากสนุกสนาน ปาร์ตี้ ฟรีเซ็กซ์ กีฬา และยาเสพติด ก่อนจบลงด้วยฆาตกรรมต่อเนื่องสุดโหด ทั้งการไล่ล่า ฆ่า เชือด สับ เลือดสาดกระจาย และการเอาตัวรอดจากฝันร้ายแม้เนื้อเรื่องอาจจะดูล้าสมัยไปบ้าง แต่สำหรับ ‘Fear Street’ หนังไตรภาคของ Netflix กลับได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้ชมทั่วโลกติด 10 ท็อปอยู่พักหนึ่งFear Street Trilogy เป็นการโคจรมาพบกันของสองมือฉมังอย่างผู้กำกับฯ เชือดสับระดับตำนานจากซีรีส์ Scream อย่าง ‘ลีห์ ยาห์เนียค’ (Leigh Janiak) และ อาร์. แอล. สไตน์ (R.L. Stine) นักเขียนชื่อดังชาวอเมริกัน เจ้าของฉายา “สตีเฟน คิง แห่งวรรณกรรมเยาวชน” ที่มีผลงานนำมาสร้างเป็นหนังเรื่อง ‘Goosebump’ มาแล้วหากใครที่ชื่นชอบหนังแนวเชือดสับแห่งยุค 80-90s บอกเลยว่าหนังไตรภาคเรื่องนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง เพราะเป็นการผสมผสานความโหดที่มีกลิ่นไอ Scream, Friday the 13th, Freddy Krueger, Halloween, Nightmare on Elm Street เข้าไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะวัยรุ่นยุค 90s ที่ดูแล้วน่าจะคิดถึงสูตรโกงเกมคอนทรา กระเป๋าผ้า Jansport เพลงดังในยุคนั้น และการท่องโลกอินเตอร์เน็ตที่แสนยากลำบากกว่ายุคนี้ จนบางฉากดูแล้วจะกลั้นขำไว้ไม่อยู่สำหรับยุคนี้หนังว่าด้วยเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นวุ่นรัก ที่ต้องเผชิญกับคำสาปสุดสยองของแม่มดในตำนานแห่งเมืองเชดีไซต์ (Shadyside) อย่าง ‘ซาร่าห์ เฟียร์’ เมื่อเวลาผ่านพ้นไป 300 ปี ชื่อเสียงของซาร่าห์ก็เป็นเพียงนิยายปรัมปราที่ไม่มีวัยรุ่นคนไหนหวาดกลัวอีกต่อไป กระทั่งคดีฆาตรกรรมสุดสยองได้เปิดฉากตำนานความหลอนของซาร่าห์ เฟียร์ ให้กระหึ่มไปทั่วเมืองอีกครั้ง พร้อมกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ดันกลายเป็นเหยื่อของคำสาปและต้องหาทางเอาตัวรอดเพื่อจะหลุดพ้นจากห่วงโซ่แห่งความตาย แล้วใครจะเป็นคนล้างคำสาปของแม่มดกันล่ะ!หนังเปิดฉากด้วยเรื่องราวฆาตกรรมสยองขวัญในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เมื่อพนักงานสาวร้านหนังสือถูกเพื่อนชายร้านขายอุปกรณ์สยองขวัญฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม ก่อนถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมในที่เกิดเหตุ (ซึ่งเขาก็สวมเสื้อคลุมและหน้ากากกระโหลกผีคล้ายกับหนัง ‘Scream’ ด้วยล่ะ) ข่าวคดีฆาตกรรมสุดโหดแพร่สะพัดมาถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งของเมืองเชดีไซต์ โดยมี แซม (รับบทโดย โอลิเวีย สก็อตต์ เวลช์) ที่เพิ่งจะเลิกรากับ ดีน่า (รับบทโดย เคียนา มาเดียรา) คู่รัก LGBT ที่ย้ายบ้านไปอยู่ในเมืองซันนี่เวล (Sunnyvale) เป็นตัวเอกของเรื่อง แล้วก็เป็นเลือดของดีน่าที่ปลุกชีพซาร่าห์ เฟียร์ และวิญญาณฆาตกรตลอดหลายร้อยปีของเชดีไซต์ ให้ออกมาไล่ฆ่ากันวุ่นวายจนต้องสังเวยชีวิตไปหลายศพ (บางฉากดูแล้วแหวะมาก) เรียกว่าเป็นผีฆาตกรต่อเนื่องที่มีความจิตแตกต่างกันไปในภาคนี้คุณจะได้เห็นผีฆาตกรโรคจิตครบทุกตัวละครหลักของทั้ง 3 ภาค นอกจากจะอำมหิตแล้วยังฆ่าไม่ตายอีกต่างหาก (ขนาดลวงไปเผาหมู่ก็ยังรวมร่างกลับมาได้) พร้อมกับการสืบค้นเรื่องราวในอดีตและการตามหามือขวาที่หายไปของซาร่าห์ เฟียร์ รวมถึงปริศนาคำสาปของ 2 เมืองที่แม้จะอยู่ติดกันแต่คุณภาพชีวิตต่างกันราวฟ้ากับเหวนั่นคือชีวิตพังๆ ฝั่งเชดีไซต์และชีวิตสุขสบายฝั่งซันนี่เวล ภาคแรกทิ้งปมไว้ตรงที่ผีโรคจิตทุกตัวนั้นฆ่าไม่ตาย ตัวเอกโดนสิงร่าง รวมถึงเปิดตัวหญิงสาวปริศนาที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ทำนองเดียวกันเมื่อ 16 ปีก่อน ซึ่งเธอนี่ล่ะจะเป็นตัวละครหลักในหนังภาค 2 ที่ต้องบอกว่า “โหดจัดปลัดบอก” ไม่แพ้ภาคแรกเลยล่ะ!หนังเล่าเรื่องย้อนกลับไปเมื่อ 16 ปีก่อนในปี 1978 กับคดีฆาตกรรมสยองขวัญที่เกิดขึ้นในแคมป์ไนท์วิงค์ ให้อารมณ์แบบหนังเรื่อง Friday the 13th หรือ “ศุกร์ 13 ฝันหวาน” เหมือนแทบจะก็อปมาเลยทีเดียว เมื่อวัยรุ่นฝั่งเชดีไซต์และซันนี่เวล ต้องมาเข้าค่ายฤดูร้อนเพื่อทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ (ที่ดูเหมือนจะเป็นการขิงใส่กันมากกว่า)เปิดฉากด้วยเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งพยายามแขวนคอเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง (ตัวละครผู้รอดชีวิตในภาคแรก) ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เชื่อกันว่าเป็นจุดแขวนคอแม่มดซาร่าห์ แล้วก็ป้ายสีว่าเธอน่ะโดนซาร่าห เฟียร์ สิงร่าง แม้รุ่นพี่จะมาห้ามปรามไว้ทัน แต่ก็ไม่วายที่สงครามระหว่างเด็กหญิงสองคนยังคงดำเนินต่อไปเรื่องราวในภาคนี้ยังเชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบพี่น้อง คู่รัก มิตรภาพ แต่เพิ่มฉากอีโรติก ยาเสพติด และชีวิตวัยรุ่นในค่ายฤดูร้อนเข้ามาทำให้ดูสนุกขึ้น พร้อมกับการสังหารหมู่ที่ดูแล้วอดสงสารเด็กๆ ไม่ได้ แต่ละคนตายอย่างโหดร้ายชนิดชิ้นส่วนกระจายเลือดสาด ฆาตกรภาคนี้ยังคงคอนเซ็ปต์โดนผีสิงร่างฆ่าไม่ตายเหมือนเคย อย่าหวังเลยว่าจะตัดหัวหรือเผาไผยังไง ฮีก็ฟื้นมาไล่ฆ่าแกงต่อแบบชิลล์ๆ ก่อนจะทิ้งปมปริศนาคาราคาซังในถ้ำแห่งหนึ่งกลางป่าที่ตัวเอกบังเอิญไปเจอเข้า แล้วก็เชื่อกันว่า “นี่คงจะเป็นถ้ำของแม่มดซาร่าห์แน่ๆ” อันเป็นต้นกำเนิดความสยองขวัญทั้งปวงที่จะถูกเล่าในภาค 3 ที่ย้อนกลับไปเกือบ 300 ปีก่อนเรื่องราวเชื่อมโยงผ่าน ‘แซม’ ที่ตื่นมาในร่างของซาร่าห์ เฟียร์ หญิงสาวธรรมดาในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งในชาติภพนั้นเธอก็เป็นเลสเบี้ยนกับ ‘ดีน่า’ เช่นเคย หากแต่การรักเพศเดียวกันในสมัยนั้น (1666) ถือเป็นเรื่องต้องห้ามและบาปมหันต์ถึงขั้นโดนตราหน้าเป็นแม่มด ทำให้ทั้งสองต้องปกปิดความรู้สึกที่มีให้กันแต่แล้วคืนหนึ่งที่เหล่าวัยรุ่นนัดกันไปปาร์ตี้รอบกองไฟในป่าใหญ่ ซาร่าห์ก็แอบพลอดรักกับแฟนสาวและใครคนหนึ่งมาเห็นเข้า ก่อนจะเปิดโปงเรื่องราวของพวกเธอ อันเป็นที่มาของเหตุการณ์ต้องคำสาปทั้งหลายในหมู่บ้าน ทั้งซากหมาตายในบ่อน้ำ แม่หมูที่กินลูกของมันเอง บาทหลวงเป็นบ้าและควักลูกตาเด็กๆ ในหมู่บ้าน ทุกเสียงต่างโยนความผิดไปให้ซาร่าห์ เฟียร์และคู่รักเลสเบี้ยน ก่อนออกตาล่าเพื่อจับมาแขวนคอล้างอาถรรพณ์แต่แล้วสิ่งที่ชาวบ้านไม่มีวันรู้ก็ถูกซ่อนไว้ในป่าใหญ่ เพราะคำสาปนั้นอยู่ในหนังสือต้องห้ามของแม่หม้ายคนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตสันโดษในกระท่อมกลางป่า และชายลึกลับชื่อ “โซโลมอน” กัลยาณมิตรผู้แสนดีของซาร่าห์ แต่จริงๆ แล้วเขานี่แหละต้นตอของเรื่องราวทั้งหมด โดยภาคนี้จะเปิดโปงความจริงอันโหดร้ายและน่ากลัวกว่าคำสาปของแม่มด พร้อมเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งสามภาคเข้าด้วยกัน เรียกว่าปริศนาไขกระจ่าง คำสาปถูกทำลาย และผีร้ายหายวับไปตลอดกาล เป็นบทสรุปที่ดูแล้วก็เพลินดีสำหรับคอหนังสยองขวัญ และคนที่ชื่นชอบหนังผียุค 80-90sแต่ถ้าจะให้เอามันแบบหนังสยองขวัญยุคใหม่คงเทียบกันไม่ได้ เพราะมันเป็นวรรณกรรมเยาวชนขายดีตั้งแต่ปี 2014 และหนังแนว Slasher Film เชือดๆ สับๆ 