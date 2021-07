“Dare To Love ให้รักพิพากษา” ยืนหนึ่งเน็ตฟลิกซ์ “เบลล่า” ท็อปฟอร์มดังทั่วเอเชีย

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

สมการรอคอยผลงานละครเรื่องล่าสุด ละครรักนักกฎหมาย “Dare To Love ให้รักพิพากษา” ของนางเอกตัวแม่ “เบลล่า-ราณี” ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งออนไลน์และดูสด รวมไปถึงรูปแบบสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะบริการสุดฮอตสตรีมมิ่ง “เน็ตฟลิกซ์” ละครเรื่องแรกของช่อง 3 ที่ออกอากาศแบบวันต่อวัน จนทำให้ละครรักต่างวัยเรื่องนี้ “Dare To Love ให้รักพิพากษา” สามารถชนะใจคนดู เบียดขึ้นอันดับหนึ่งได้สำเร็จ ยืนหนึ่งความบันเทิงจากไทยหนึ่งเดียวเทียบเคียงซีรีส์ต่างประเทศ และซีรีส์ยอดนิยมจากฝั่งเกาหลีใต้ส่งผลให้นางเอกสุดปัง “เบลล่า-ราณี” ท็อปฟอร์มระดับอินเตอร์ กลายเป็นที่พูดถึงทั่วทั้งอาเซียนและเอเชีย หลังจากที่ละครเรื่องนี้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปออกอากาศในหลายๆ ประเทศ ล่าสุดยังมีโอกาสได้รับสัมภาษณ์ผ่านสื่อดังจากประเทศสิงค์โปร zbCOMMA (a bi-weekly Chinese news magazine in Singapore) พูดคุยเกี่ยวกับผลงานที่ได้ไปออกที่สิงคโปร์หลายเรื่อง (ทางฟรีทีวี ช่อง Mediacorp และทาง OTT - Dimsum platform) กับการร่วมงานกับพระเอกน้องใหม่เคมีดีอย่าง “กองทัพ พีค”“การทำงานกับน้องพีค เป็นเรื่องแรกของพีคเลยค่ะที่ได้มาแสดงละครถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่สำหรับทั้งตัวเบลและตัวพีคเลย แต่พีคเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซ้นส์แล้วก็ปรับตัวค่อนข้างเร็ว ฉะนั้นก็คือถ้าเห็นในละครจะเห็นพัฒนาการของพีคค่อนข้างเยอะ ด้วยเรื่องของบทบาทอะไรต่างๆ ค่อนข้างส่งให้เห็นพัฒนาการ เห็นควาสัมพันธ์ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเบลรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารักนะคะ น้องเป็นคนตั้งใจมาก เราทำงานกับน้องทุกคนยกนิ้วให้เลย เบลมองเห็นว่าเขาไปได้อีกไกลแน่ในวงการ เป็นเด็กที่มีฝีมือ เบลก็ผ่านงานแสดงมาค่อนข้างเยอะประมาณนึง เล่นกับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลย แต่ละคนก็จะมีเสน่ห์เป็นของตัวเอง น้องก็เสน่ห์มาเต็มเลย เบื้องหลังส่วนใหญ่ในการถ่ายทำจะเป็นการหลุดขำมากกว่าเพราะเรื่องนี้มีพาร์ทคอเมดี้เยอะมาก จะตลกนักแสดงที่ร่วมฉากด้วยกันเองเนี่ยแหละค่ะ ทุกคนจะคอยเติมมุขตลอดเลยมักจะหลุดขำกันบ้าง บรรยากาศจะครื้นเครงมาก ต้องให้ทุกคนรอดูเรื่องนี้ค่ะ”“ดีใจและชื่นใจนะครับ ที่ละคร Dare To Love ให้รักพิพากษา ขึ้นอันดับหนึ่งเน็ตฟลิกซ์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจบ EP4-EP5 ก็กระแสตอบรับดีมากๆ สำหรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทีมงานนักแสดง ร่วมไปถึงช่อง 3 มีความภาคภูมิใจและชื่นใจกับกระแสตอบรับที่ดี ขอให้ละคร Dare To Love ให้รักพิพากษา เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ ต่อไป จนจบเรื่องเลยนะครับ”