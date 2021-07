เปิดสี่ผลงานสุดปังของ “หลิวเสวียอี้”

หากเอ่ยชื่อ “หลิวเสวียอี้” เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังทำหน้างงกันอยู่! แต่หากเอ่ยถึง ราชาปีศาจสุดหล่อ จากซีรีส์ “ลิขิตรักนางพญางูขาว” หลายคนก็คงร้องอ๋อกันเป็นแถวเลยล่ะ! ซึ่งคราวนี้พ่อหนุ่ม “หลิวเสวียอี้” ได้โชว์หล่อผ่านบทพระเอกเต็มตัวในซีรีส์แดนมังกรแนวโรแมนติก-คอมเมดี้ “Qing Luo อลหม่านรักหมอหญิงชิงลั่ว” รับชมกันเต็มๆ ทั้งเสียงพากย์ไทยและซับไทยผ่านทาง “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ แต่กว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวแบบนี้ “หลิวเสวียอี้” มีผลงานอะไรบ้างที่แฟนๆ เคยผ่านตากันมา งานนี้ไปชมผลงานซีรีส์สุดปังของ “หลิวเสวียอี้” ที่สามารถรับชมได้ทาง “โมโนแมกซ์” พร้อมกับไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า!“หลิวเสวียอี้” เกิดเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2533 ณ ชิงเต่า มณฑลซานตง ปะเทศจีน ปัจจุบันอายุ 31 ปี จบการศึกษาจาก Central Academy of Drama สาขาการแสดง และเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี 2013 กับผลการการถ่ายแฟชั่นและงานแสดงซีรีส์มาโดยตลอด แต่บทบาทที่ “หลิวเสวียอี้” ได้รับส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่บทพระเอก แต่เป็นบทรองซะส่วนมาก ซึ่งก็มีความสำคัญไม่แพ้บทพระเอกเช่นกัน จนในปี 2015 “หลิวเสวียอี้” สามารถคว้า รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของนิตยสาร China Art Star และ นักแสดงหน้าใหม่ดีเด่น ของ National Newcomer Contest มาการันตีความสามารถของเขาจนได้!จากนั้นชื่อเสียงของ “หลิวเสวียอี้” เริ่มเป็นที่รู้จักในแดนมังกรมากขึ้นและลามมาถึงประเทศไทยในปี 2018 กับผลงานซีรีส์ “The Destiny of White Snake ลิขิตรักนางพญางูขาว” ในบทบาทของ ราชาปีศาจ ผู้มีรักแท้และยอมเสียสละเพื่อผู้หญิงที่เขารัก จนผู้ชมต่างอินและเคลิ้มไปกับราชาปีศาจตนนี้ แถมถูกยกให้เป็นราชาปีศาจที่หล่อที่สุดในบรรดาซีรีส์ทั้งหมดอีกต่างหาก! ส่งผลให้แฟนซีรีส์จีนหลายคนหันมาสนใจ “หลิวเสวียอี้” มากขึ้น!ต่อด้วยปี 2019 “หลิวเสวียอี้” ก็ได้ร่วมแสดงในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายยอดฮิตแดนมังกร “The Lost Tomb 2 : Explore With The Note บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน ปี 2” ในบท เซี่ยอี่เฉิน หรือ เสี่ยวฮัว เพื่อนเก่าแก่ของพระเอก เป็นชายหนุ่มสุดสมาร์ท หล่อ, รวย, สปอร์ตด้วยความสามารถและหน้าตาของ “หลิวเสวียอี้” ทำให้ในปี 2020 เขาได้กลับมาร่วมแสดงซีรีส์ประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่าง “เหรินเจียหลุน” ในซีรีส์ “Autumn Cicada สายลับจักจั่น” ในบทสายลับสุดเท่ หลินเสี่ยวจวง สหายรักร่วมรบของพระเอก ที่นอกจากจะเก่งแล้วยังหล่อไม่แพ้พระเอกเช่นกัน!หลังจากที่รับบทรอง เป็นเพื่อนพระเอกมานาน! จนกระทั่งมาถึงความฝันที่หลายคนรอคอยคือการได้เห็น “หลิวเสวียอี้” ขึ้นแท่นเป็นพระเอกสักที! กับซีรีส์ “Qing Luo อลหม่านรักหมอหญิงชิงลั่ว” ที่งานนี้ “หลิวเสวียอี้” จะได้โชว์หล่อแบบเต็มๆ กับบท เยี่ยซิวตู๋ องค์ชายห้าเจ้าเมืองเกาะเย่าหวังจอมเอาแต่ใจ จนเกิดเรื่องราวอลวนกับ หมอหญิงชิงลั่ว งานนี้แฟนๆ ต้องห้ามพลาดกันแน่นอน!ติดตามชมผลงานของ “หลิวเสวียอี้” ในซีรีส์สุดฮอตทุกๆ เรื่องผ่านทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) พากย์ไทยครบทุกเรื่อง! เพียงเดือนละ 250 บาท รับชมได้พร้อมกัน 5 คน สามารถสมัครผ่าน www.monomax.me โทรสอบถามรายละเอียด 02-100-7007