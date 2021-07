คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 18/7/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจายซีรีส์แนวโรแมนติกเรื่องใหม่ "BeTogether - ด้วยรัก" ผลงานโดย บริษัทฮว๋าเซอ (ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ซีรี่ส์, ภาพยนตร์ ในจีน) เล่าเรื่องราวของเพื่อนรักผู้หญิง 4 คน ในวัย 20 ปลายๆ กำลังย่างเข้าเลข 3 พวกเธอต้องเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิต การงาน และเรื่องหัวใจ นำแสดงโดย จางปินปิน และ ซุนอี้ พระ-นางเคมีสาธารณะ ร่วมด้วย หม่าลี่, หลี่โบเวน, ตู้ยู่เฉิน ซับไทยดูได้แล้ว ฟรีๆ ทางช่อง ยูทูบ Huace Tv Thaiซึ่งจริงๆ แล้ว BeTogether - ด้วยรัก เริ่มออนแอร์พร้อมจีนมาตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 มิถุนายน แต่เกิดเอ็กซิเดนท์ จู่ๆ ช่องยูทูบก็ถูกระงับ แต่สามารถกู้กลับคืนมาได้แล้ววันนี้ (16 ก.ค.) ล่าสุด อัพเดตซับไทยถึง EP9 และ EP10-EP13 อยู่ในลิสต์รอการอัพเดตแล้วด้วย น่ารักจริงๆhttps://www.youtube.com/playlist...#ด้วยรัก #BeTogether #我和我们在一起 #จางปินปิน #张彬彬 #ZhangBinbin #ซุนอี้ #孙怡 #SunYi #HuaceTH #ดูฟรีให้คิดถึงhuacetvthai #ละครออนไลน์Recommendว่าเด็ดcr : m.weibo.cn/6930004149/4651933778841477, huacethaiซีรีส์แนวโรแมนซ์ เรื่องใหม่ “No Longer Human” (หรือ Human Disqualification - 인간실격) ทางช่อง JTBC นำแสดงโดย จอนโดยอน และ รยูจุนยอล ปล่อยโปสเตอร์แรก 2 ตัวละครหลัก ในโทนสีขาวดำอย่างน่าสนใจ ทั้งคู่แหงนหงายใบหน้ามองไปยังเบื้องบนเหมือนกัน พร้อมประกาศวันออนแอร์ เริ่ม 27 สิงหาคม นี้ #ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตนถูกจับตา เพราะเป็นฝีมือ 2 ผู้กำกับสายภาพยนตร์ รุ่นใหญ่ ฮอจินโฮ (ผลงาน ภ. April Snow - 2005, Christmas In August -1998, Forbidden Dream - 2018) และ หน้าใหม่ พัคฮงซู (ผลงาน กำกับร่วม ภ. Forbidden Dream - 2018) ที่มากำกับซีรีส์ร่วมกันเป็นเรื่องแรกเล่าเรื่องราวของ นักเขียนเงาหญิงในวัย 40 ที่สูญเสียตัวตนและเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ไม่เหลือ กับ ชายหนุ่มวัย 27 ที่จมอยู่ในความหวาดกลัวว่าชีวิตของตนจะล้มเหลว #NoLongerHuman #jtbcdramacr : jtbcdrama, hancinema.netคอนเสิร์ตครบรอบ 12 ปี ค่าย YH Family ต้นสังกัดของ หวังอี้ป๋อ เริ่มแล้ว ลุ้นว่าปีนี้เทพเจ้าอี้ป๋อของเลา จะปรากฏตัวในลุคใดหนอ จำนวนคนดูในฮอลล์ 6,500 ที่นั่ง บัตรราคา 2,380/1,880/1,380/980/680 HK$ เกลี้ยงในพริบตาส่วน แม่ๆ และเมียๆ ตลอดจน แมี่ยๆ ชาวไทยของเรา ที่ซื้อตั๋ว นั่ง นอน ดูคอนเสิร์ตออนไลน์ ผ่าน แอพ YOUKU วันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 18.30 น. (ไทย) เดาว่า คงนั่งหน้าจอสวมเสื้อเขียวสีโปรดของอี้ป๋อ รอชมคอนกันสลอน#YiboYHConcert #WangYibo #หวังอี้ป๋อหลินอี นักแสดงดาวรุ่ง ฉลองการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกีฬาปักกิ่งวันนี้ (17 ก.ค. 64) ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ จะได้มาลุยวงการบันเทิงเต็มที่ มีผลงานให้ดูแน่นๆผลงานซีรีส์ล่าสุดของหนุ่มหน้าหวานคนนี้ คือบทเกมเมอร์หนุ่มรุ่นน้อง ผู้คลั่งรักพี่สาวไอดอลนักร้องหญิงคนสวย (รับบทโดย สวีข่าย) ใน “Love Scenery – ฉากรักวัยฝัน” มีให้ดู ทั้งทาง iQIYI และ WeTV ทั้งซับไทยและพากย์ไทย #LinYicr : m.weibo.cn/6357842316/4659947017603174ไปอ่านกันจย้า ก่อนดูพร้อมกัน 23 กรกฎาคมนี้ เรื่องย่อซีรีส์ตอนพิเศษ Kingdom: Ashin of the North ผีดิบคลั่ง บัลลังก์เดือด: อาชินแห่งเผ่าเหนือ รู้เรื่องที่สุดในสามโลกhttps://mgronline.com/drama/detail/9640000070204มาแล้วจย้า #หวังอี้ป๋อ พาเบ้าหน้าฟ้าประทาน มาในสูท Chanel คอลเล็คชั่นโอร์กูตูร์ (ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยแหละ) หล่อขาดบาดใจแม่ๆ บนเวทีคอนเสิร์ตครบรอบ 12 ปี ค่าย YH Family (Yuehua Entertainment) #WangYibo #YiboYHConcert #หวังอี้ป๋อcr : m.weibo.cn/7485885521/4660060933855098#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/