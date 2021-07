เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี ผีดิบคลั่ง บัลลังก์เดือด: อาชินแห่งเผ่าเหนือ

ชื่อเรื่อง : Kingdom: Ashin of the Northชื่อไทย : ผีดิบคลั่ง บัลลังก์เดือด: อาชินแห่งเผ่าเหนือชื่อเกาหลี : 킹덤: 아신전แนวซีรีส์ : ดราม่า แอ็คชั่น ระทึกขวัญ ซอมบี้ผู้กำกับการแสดง : คิมซองฮุน (ผลงาน Kingdom)ผู้เขียนบท : คิมอึนฮี (ผลงาน Kingdom)ออกอากาศในไทยทางช่อง : Netflixจำนวนตอน : 1 ตอน ความยาว 92 นาทีวันเวลาออกอากาศ : วันที่ 23 กรกฎาคม 2564”การล้างแค้น ไม่เคยสายเกินไป”เรื่องย่อ : ก่อนการเผชิญหายนะจากฝูงซอมบี้คืนชีพ อาณาจักรโชซอนมีปมปัญหาขัดแย้งกับแว่นแคว้นโดยรอบอยู่หลายชนเผ่า หนึ่งในพื้นที่พิพาทจนสร้างความตึงเครียดก็คือดินแดนทางตอนเหนือ ที่ชาวหนี่ว์เจิน (女真 บรรพบุรุษของชาวแมนจู) รวมตัวกันตั้งตนเป็นกลุ่มชนเผ่าพาจอวี อันแข็งแกร่ง ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามต้นกำเนิดสมุนไพรคืนชีพก็อยู่ทางตอนเหนือนี้ ตรงบริเวณชายแดนเขตหวงห้ามที่ชื่อว่า “พเยซากุน” ใกล้กับถิ่นอาศัยของชนเผ่าพาจอวี และติดกับดินแดนชนเผ่าซองจอยาอินมันถูกค้นพบโดย เด็กหญิงอาชิน (คิมชีอา) โดยเบื้องแรกเธอเจอไม้ดอกสีม่วงพันธุ์หายาก กลางป่าลึก จนได้เห็นกับตาว่า มันเป็นสมุนไพรพิเศษ ที่สามารถคืนชีพ ชุบชีวิตคนตายได้ และในเวลาต่อมาหายนะก็บังเกิดขึ้น เมื่อมีใครบางคนนำมันไปชุบชีวิตคนตาย จนได้กลายเป็นผีดิบกระหายเลือดอาชิน เล่าเรื่องนี้ให้ ทาฮับ (คิมรเวฮา) ผู้เป็นบิดา และเป็นหัวหน้าผู้ปกครองชาวซองจอยาอินฟัง แต่ถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยว ระหว่างนั้นแม่ของอาชินได้ล้มป่วยลง เด็กสาวจึงตัดสินใจออกเดินทางตามหาไม้ดอกสีม่วง สมุนไพรที่จะช่วยรักษาแม่ แต่แล้วกลับทำให้เธอต้องเจอกับโศกนาฏกรรม และความสูญเสียอันใหญ่หลวงซึ่งทำให้ อาชิน (จอนจีฮยอน) เติบโตขึ้นมาพร้อมความแค้น เธอเฝ้ารอวันที่จะได้ล้างแค้นผู้ที่ทำลายครอบครัว และคนที่ฆ่าพ่อของเธอ!“ถ้าทำให้พวกนั้นร้องไห้ออกมาเป็นสายเลือดได้ ไม่ต้องทำตอนนี้ก็ได้ ปีหน้า...ปีถัดไปก็ได้ ช่วยแก้แค้นให้พ่อข้าด้วย”รายชื่อนักแสดง ใครเป็นใคร ในซีรีส์ Kingdom: Ashin of the North- จอนจีฮยอน รับบทเป็น อาชิน หญิงสาวลึกลับจากเผ่าเหนือ- คิมชีอา รับบทเป็น อาชิน (วัยเด็ก) ลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านซองจอยาอิน ผู้ค้นพบสมุนไพรคืนชีพ- พัคบยองอึน รับบทเป็น มินชีรก หัวหน้ากองทัทหทารผู้จงรักภักดี- คิมรเวฮา รับบทเป็น ทาฮับ พ่อของอาชิน หัวหน้าหมู่บ้านซองจอยาอินcr : เรียบเรียงข้อมูลจาก ทีเซอร์ Netflix, NetflixKR , n.news.naver.com/entertain , hancinema.net