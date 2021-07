Scoop : ย้อนผลงาน “วิคตอเรีย ซ่ง" นางเอกสายกินเด็ก! ก่อนส่อง 2 ซีรีส์ใหม่ออนแอร์ปีนี้

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เรียกว่าเจิดจรัสไม่ว่าจะอยู่บนเวทีในฐานะนักร้องไอดอล หรือเลือกมาเดินบทเส้นทางการแสดง สำหรับ ‘ซ่งเชี่ยน’ หรือ ‘วิคตอเรีย ซ่ง’ อดีตสมาชิกวง F(x) เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังแดนโสม ที่หันมาฉายเดี่ยวในวงการซีรีส์ โดยปีนี้ฮอตสุดเพราะมีซีรีส์จีนลงจอติดกันถึง 2 เรื่อง ได้แก่ Lover or Stranger 2021 และ Broker 2021ต้องบอกก่อนว่า วิคตอเรีย ซ่ง แจ้งเกิดและโด่งดังมาจากเส้นทางไอดอลจากค่าย SM Entertainment มานานกว่า 12 ปี และเพิ่งกลับมาเอาจริงเอาจังบนสายนักแสดงในประเทศบ้านเกิดเต็มตัวเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ทำให้เธอมีผลงานซีรีส์และภาพยนตร์ไม่มากนักเมื่อเทียบนักแสดงคนอื่นในรุ่นเดียวกัน (มีซีรีส์ฉายแล้วราว 10 เรื่อง) ถึงไม่มาแต่ก็ปล่อยผลงานออกมาต่อเนื่องเฉลี่ยปีละเรื่อง และแทบทุกเรื่องคือขึ้นแท่นนางเอกทั้งสิ้น สะท้อนให้เห็นว่าบารมีความเป็นไอดอลของเธอนั่นไม่ธรรมดา และดีกรีการแสดงของเธอไม่เป็นสองรองใครก่อนจะตามไปส่องซีรีส์เรื่องใหม่ของเธอ เราขอวาร์ปไปเปิดบทบาทที่ส่งให้ วิคตอเรีย ซ่ง กลายเป็นซุป’ตาร์เบอร์ต้นๆ และเข้าไปอยู่กลางใจแฟนละครได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอัศจรรย์ศึกชิงบัลลังก์น้ำแข็ง (Ice Fantasy 2016) ในบท หลี่ลั่ว ทูตผู้พิทักษ์ ปกป้องสมาชิกราชวงศ์แห่งอาณาจักรน้ำแข็งเริ่มต้นกันที่บทแนวแฟนตาซี หลี่ลั่ว ทูตผู้พิทักษ์ ปกป้องสมาชิกราชวงศ์แห่งอาณาจักรน้ำแข็ง ที่หลงรักองค์ชายคาสั่วแห่งเผ่าน้ำแข็ง ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่ได้มาฉายบ้านเราทางช่อง 7 ถือเป็นผลงานพลิกบทบาทครั้งสำคัญของ วิคตอเรีย ซ่ง เพราะนอกจากมาเล่นแนวย้อนยุคเต็มตัวเรื่องแรกแล้ว ยังเป็นแนวแฟนตาซี เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มสุดอลังการ แถมยังต้องโชว์แอ็กชั่นเล็กๆ ลีลาการยิงธนู ที่สำคัญยังได้ประกบ เฝิงเส้าเฟิง นักแสดงแถวหน้า ที่มารับบท คาสั่ว องค์ชายผู้สุขุมและชาญฉลาดแห่งอาณาจักรน้ำแข็งบทบาทในอัศจรรย์ศึกชิงบัลลังก์น้ำแข็ง (Ice Fantasy 2016) ถือเป็นการจุดพลุขยายฐานแฟนละครของวิคตอเรีย ซ่ง จนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพราะตัวซีรีส์ได้รับการจับตามองค่อนข้างมาก เนื่องจากแรงโปรโมทที่ได้ทีมโปรดักชั่นดีไซเนอร์ระดับออสการ์จากนิวซีแลนด์ ผู้เคยสร้างสรรค์ผลงาน The Lord of the Rings และ The Hobbit มาเป็นผู้รังสรรค์ผลงานออกมาอย่างยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการ เป็นซีรีส์ทุ่มทุนสร้างมหาศาลเป็นประวัติการณ์ของการสร้างละครจีน ทั้งด้านโปรดักชั่น กราฟิก ฉาก และเสื้อผ้าตามมาติดๆ แบบไม่ทิ้งช่วง ในปีต่อมา วิคตอเรีย ซ่ง กลับมาตอกย้ำแฟนละครแนวใกล้เคียงกัน กับ ลำนำรักเทพสวรรค์ (A Life Time Love 2017) ซีรีส์แนวแฟนตาซีเทพเซียน ออนแอร์ครั้งแรกทางช่องสถานีตงฟาง ดัดแปลงจากนิยายดังชื่อ ‘ลำนำรักเทพสวรรค์ ภาค หนึ่งคำมั่น สัญญานิรันดร์’ จากปลายปากกานักเขียนแถวหน้าระดับหัวกะทิอย่าง ถงหัวครั้งนี้มาประกบพระเอกเบอร์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงจีนอย่าง หวงเสี่ยวหมิง และ เฉิงอี้หลุน นักแสดงรุ่นน้องที่แฟนชาวไทยคุ้นกันดีจากซีรีส์สายฮา แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง (Oh My General 2017)ซีรีส์เรื่องนี้เกาะกระแสความฮอตจากสามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love) เพราะนอกจากจะได้ Croton MEGA HIT ทีมผู้สร้างเดียวกันแล้ว ยังเลือกแนวเรื่องเป็นโรแมนติกดราม่าอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้วิคตอเรีย ซ่ง ต้องโชว์สกิลซีนอารมณ์เยอะไม่ใช่น้อย เพราะเป็นโศกนาฏกรรมรักสามเส้าสุดแสนสะเทือนอารมณ์ลำนำรักเทพสวรรค์ (A Life Time Love 2017) เล่าเรื่องราวสงครามความรักของดินแดน 3 แคว้น แบ่งเป็น เทพ มนุษย์ ปีศาจ ที่อยู่ร่วมกัน ผ่านตัวละคร ซือโหย่ว (หวงเสี่ยวหมิง) ขุนพลแห่งแคว้นเสินหนง บุรุษผู้มีจิตใจเหมือนสัตว์ป่า กล้าหาญ มั่นคง ซื่อตรง เปิดเผย ที่มาผูกพันกับ ซีหลิงเหิง (วิคตอเรีย ซ่ง) ลูกสาวเหยียนตี้แห่งแคว้นเซวียนหยวน ดรุณีผู้มีจิตใจงดงามเต็มไปด้วยอิสระเสรี แต่กลับมีพันธะอยู่กับ เกาซินเส้าเฮ่า (เฉิงอี้หลุน) คู่หมั้นผู้เป็นองค์ชายแห่งแคว้นเกาซินแม้ว่าเรื่องนี้กระแสออนแอร์เรียลไทม์จะไม่เป็นไปตามคาดเท่าไร เพราะมาชิงกับ ฉู่เฉียว จอมใจจารชน (Princess Agents 2017) ที่ต่อมากลายเป็นซีรีส์ขึ้นแท่นหมื่นล้านวิว แถมการมารับบทดราม่าเคล้าน้ำตาของ วิคตอเรีย ซ่ง ก็ยังดูไม่ใช่ทางของเธอเท่าไรแต่สำหรับสายเลิฟดราม่าที่ตัดสินใจดูเรื่องนี้ ก็แนะให้เตรียมทิชชู่กล่องใหญ่รอไว้ได้เลย เพราะเส้นเรื่องค่อนข้างเชือดหัวใจคนดูเป็นระลอก น้ำตาซึมกันไปยาวๆ 54 ตอนเท่านั้นเอง!ถ้าพูดถึงผลงานสปริงบอร์ดในวงการซีรีส์ของ วิคตอเรีย ซ่ง จะพลาดเรื่องนี้ไปไม่ได้กับ จะกี่พันปี หัวใจก็ยังเป็นเธอ (2018 Moonshine and Valentine) ซีรีส์จีนสากลแนวแฟนตาซีที่กวาดกระแสถล่มทลาย ด้วยยอดวิวสูงทะลุ 2 พันล้านวิวทั้งที่มีเพียง 24 ตอนจบ และกลายเป็นประเด็นในเว่ยป๋อทุก Ep ที่ออกอากาศเรียลไทม์ซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จบนเส้นทางซีรีส์ และภาพลักษณ์สาวยุคใหม่ ซึ่งเป็นลุคที่ใครๆ ต่างก็แซ่ซ้องยกย่องในความสวยเก๋ของ วิคตอเรีย ซ่ง จากบทของกวนพีพี เหยี่ยวข่าวบันเทิงสาวแสนโก๊ะ หญิงคนรักของเจ้าชายตระกูลจิ้งจอกจากต่างดาวที่ตามหากันมานาน 1,000 ปี โดยมาประกบ หวงจิ่งอวี๋ พระเอกรุ่นน้องซิกซ์แพกแน่นอายุห่างถึง 6 ปี ที่บอกเลยว่าทั้งคู่เคมีพุ่งสุดๆนอกจากเนื้อเรื่องจะโรแมนติกฟินแก้มแตกแล้ว ยังเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทำในไทยเกือบทั้งเรื่อง โดนใจคอซีรีส์ชาวไทย โดยยังหาชมบรรยายไทยกันได้ทาง WeTvตามมาส่งต่อความฟินกระจายในซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้ รักแรกของสาวใหญ่ (Find Yourself 2020) ที่ วิคตอเรีย ซ่ง มาอวดความแซ่บ กับบทบาท เฮ่อฟานซิง หรือ ผอ.เฮ่อ เวิร์คกิ้งวูแมนบริษัทออกแบบวัยเลข 3 แต่อ่อนหัดเรื่องความรัก ดันมาตกหลุมสกิลจีบสายรุกและสายตาละมุนละลายใจของ ‘หยวนซ่ง’ นักศึกษาฝึกงานหล่อโฮก ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของน้องชายของเธอ ที่มีอายุห่างกันถึง 10 ปี ซึ่งก็ได้ ซ่งเวยหลง พระเอกรุ่นน้องหล่อบาดใจ มารับบทหยวนซ่งทั้งที่ชีวิตนอกจอ วิคตอเรีย ซ่ง อายุมากกว่าซ่งเวยหลง ถึง 12 ปี แต่ดูเหมือนว่าอายุไม่ใช่อุปสรรค เพราะเคมีความจิ้นของทั้งคู่แรงสุดฉุดไม่อยู่ น้ำตาลเรียกพี่ นอกจากเป็นซีรีส์ที่ผู้ชมตั้งตาคอยที่สุดในปี 2020 แล้ว ตอนออนแอร์เรียลไทม์ แค่สองตอนแรกก็ฮอตจนเกิดกระแสคู่จิ้นซ่งซ่ง แถมยังมีการพูดถึงทักษะการแสดงของวิคตอเรีย ซ่ง ที่มีพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดแฮชแท็กติดเทรนด์ในเว่ยป๋ออีกด้วยจากซีรีส์เรื่องนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าบทสาวเมืองสมัยใหม่แนวโรแมนติกเป็นทางของเธอจริงๆ แถมด้วยเคมีเลเวลสิบของ วิคตอเรีย ซ่ง VS ซ่งเวยหลง ทำเอาสาวๆ ทั้งเล็กใหญ่มโนอยากสิงร่าง ผอ.เฮ่อ กันทั้งประเทศ ยิ่งเป็นการย้ำฉายาความเป็นนางเอกกินเด็กของวิคตอเรีย ซ่ง มากขึ้นไปอีก เพราะหลังจากนั้นเธอก็มักถูกจับคู่กับพระเอกรุ่นน้อง หวังมาสร้างเรตติ้งอีกหลายเรื่อง อย่างว่าอินเนอร์มันได้ เรียกว่ากาลเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆ โดยชาวติ่งสามารถหาชม รักแรกของสาวใหญ่ (Find Yourself 2020) บรรยายไทยได้ทางเน็ตฟลิกซ์ Netflixอุ่นเครื่องบทสุดปังที่ผ่านมาของนางเอกสายไอดอลกันแล้ว มาถึงผลงานใหม่ของเธอกันบ้าง กับ Lover or Stranger 2021 ที่โคจรมาพบกับ โอวหาว นักร้องนักแสดงรุ่นน้องที่เคยเล่นคู่กันมาแล้วในซีรีส์ Love Under the Moon 2019Lover or Stranger 2021 เป็นซีรีส์โรแมนติกดราม่าระทึกขวัญ เรื่องราวความสัมพันธ์คลุมเครือของนักไวโอลินสาวที่สูญเสียความทรงจำจากอุบัติเหตุหิมะถล่มกับเจ้าของธุรกิจหนุ่มลึกลับที่กำลังเข้าพิธีวิวาห์ด้วยกัน ท่ามกลางความสับสน เธอได้ค้นพบความจริงบางอย่างที่จะพลิกทุกสิ่งทุกอย่าง โดยกำลังอยู่ในระหว่างออนแอร์ 29 ตอนจบ หาชมได้ทางแอปฯ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ในชื่อ ‘รักที่ไม่คุ้นเคย’ (Love Or Stranger 2021) และ WeTv ในชื่อ ‘รักจริงหรือรักลวง’ (Love Or Stranger 2021)ส่วนอีกเรื่องที่คาดว่าจะได้ออนแอร์เดือน ก.ค. นี้ กับ Broker 2021 ที่ครั้งนี้ วิคตอเรีย ซ่ง มาชิมลางในแนวดราม่าแอ็กชั่น แพ็คคู่มากับ หลัวอวิ๋นซี พระเอกหล่อหน้าสวยจาก ครึ่งทางรัก (Love is Sweet 2020) ซึ่งทั้งสองเคยร่วมงานกันมาแล้วจาก ลำนำรักเทพสวรรค์ (A Life Time Love 2017) ตอนนั้นหลัวอวิ๋นซียังเล่นในบทสมบท แต่เรื่องนี้จะมาสาดความฟินกับซีรีส์แนวจารกรรมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์Broker 2021 เป็นเรื่องราวของฉิวเจียหนิน นักวิทยาศาสตร์หญิงสุดมุ่งมั่น ที่ทำวิจัยในบริษัทยาชั้นนำระดับประเทศ เธอมุ่งมั่นค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพิสูจน์ตัวเอง แต่เพื่อรักษาตำแหน่งของประเทศในสาขาชีววิทยาด้วย เมื่อเข้าสู่การวิจัย โจวเสี่ยวซานก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยความหลักแหลมของทั้งคู่ต่างดึงดูดความสนใจของกันและกัน จนก่อเกิดความรู้สึกดี แต่แท้จริงแล้วโจวเสี่ยวซานก้าวเข้ามาในชีวิตของเธอ เพื่อหวังขโมยงานวิจัยของเจียหนิง ท้ายสุดแล้วเธอจะสามารถเปลี่ยนความตั้งใจของเขาได้หรือไม่? และเขายังมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่ปิดบัง? ต้องไปติดตามมีแผนออนแอร์ทาง YouKu และ iQIYI จำนวน 40 ตอน ส่วนจะนำมาบรรยายไทยไหม? ต้องรอลุ้น ตอนนี้มีตัวอย่างให้ชมเป็นน้ำจิ้มไปก่อน บอกเลยว่าน่าดูมากๆ