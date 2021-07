นันสต็อปซีรีส์จีน-เกาหลี ตลอดเดือนกรกฏาคม

ยังคงอยู่ในห้วงฤดูฝนตกพรำๆ อย่างต่อเนื่องแบบนี้! “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ จัดเต็มเอาใจคอซีรีส์ทั้งหลายด้วยการส่ง 4 ซีรีส์สุดโรแมนติกจากแดนมังกรและ 3 ซีรีส์จากแดนกิมจิ ชนิดที่ชมและลุ้นกันไปทุกตอนแบบห้ามกระพริบตาเลยทีเดียว!เริ่มต้นพาทัวร์แดนกิมจิด้วยการเอาใจคอซีรีส์เกาหลีในวันที่ 1 ก.ค. แนวดราม่าอย่าง “จักรพรรดินีพลิกบัลลังก์ The Last Empress” กับเรื่องราวของสาวน้อยนักแสดงละครเวทีกลายเป็นจักรพรรดินีอย่างไม่คาดฝัน แต่ชีวิตในวังหลวงไม่ได้สวยงามอย่างที่คาดฝัน เมื่อเธอต้องมาเผชิญหน้ากับพระพันปี ท่ามกลางศึกชิงอำนาจแสนวุ่นวาย แสดงโดย “จางนารา”, “ชินซองรก” และ “ชินอึนคยอง”ต่อด้วยวันที่ 6 ก.ค. กับซีรีส์เกาหลี “Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง” ผลงานของนักแสดงมากความสามารถอย่าง “คิมแตฮี” กับบทเด็กสาวผู้มีต้นกำเนิดต่ำต้อย ได้เข้าวังหลวงในฐานะนางในห้องตัดเย็บ ทว่าเขาต้องเข้าพิธีสมรส เพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจทางการเมือง นางต้องฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆ จนได้ยืนเคียงข้างฝ่าบาทในฐานะพระสนมฮีบินส่งท้ายซีรีส์เกาหลีในเดือนกรกฏาคม ในวันที่ 28 ก.ค. ด้วยการเอาใจคอซีรีส์เกาหลีแนวสืบสวน-ระทึกขวัญที่มาแรงอย่างมากในแดนกิมจิ “MOUSE เกมล่าฆาตกรคลั่ง” กับเรื่องราวการเกิดเหตุการณ์พบเจอศพไม่มีหัว จนกลายเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสะเทือนขวัญผู้คนทั่วประเทศ นำแสดงโดย “อีจีฮุน”, “อีซึงกิ”, “พัคจูฮยอน”, “คยองซูจิน” และ “ควอนฮวาอุน”จากนั้นมูฟกลับกำแพงเมืองจีนกับซีรีส์รัก-โรแมนติกที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดังของแดนมังกร “First Romance กาลครั้งหนึ่งถึงรักแรก” ที่ได้พระเอกหนุ่มยิ้มหวาน “หวังอี้หลุน” ประกบกับนางเอกสาวหน้าใส “ว่าน เผิง” ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักสมัยมัธยมของหนุ่มนักเปียโนสุดป๊อบปูล่าร์กับสาวนักกีฬาจอมพลัง ให้แฟนๆ ได้อมยิ้มตามกันในวันที่ 8 ก.ค. นี้แน่นอน!สัปดาห์ต่อมาวันที่ 14 ก.ค. มาฟินกันต่อกับซีรีส์จีนแนวโรแมนติก-คอมเมดี้ “My girl เผลอหัวใจรักยัยจอมยุ่ง” กับเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของเครื่องสำอางค์ดังที่มีความหลังฝังใจวัยเด็กว่าเคยพลาดทำใบหน้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีแผลเป็น จึงพยายามคิดค้นครีมรักษาและตามหาเด็กผู้หญิงคนนั้นมาโดยตลอด จนกระทั่งได้มาพบกับเน็ตไอดอลสาวสวยแห่งเวอป๋อเรื่องราววุ่นๆ เลยเกิดขึ้น นำแสดงโดย “หลีเจี่ยฉี” และ “จ้าวอี้ชิน”จากนั้นวันที่ 23 ก.ค. คอซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติก-คอมเมดี้ห้ามพลาดเด็ดขาดกับ “Qing Luo อลหม่านรักหมอหญิงชิงลั่ว” กับเรื่องราวรักอลวนของหมอหญิงชิงลั่วกับการออกเดินทางตามหาสามีที่หายตัวไป จนไปพบกับองค์ชายจอมเอาแต่ใจ! นำแสดงโดย “หลิวเสวียอี้” และ “หวังจื่อเวย”สนุกและฟินกันแบบนันสต็อปในวันที่ 29 ก.ค. กับซีรีส์จีน “General's Lady ป่วนรักฮูหยินจอมแก่น” นำแสดงโดย “อู๋ซีเจ๋อ”, “ถังหมิง”, “เฉาจวิ้นเสียง” และ “หลิวอิ้นจวิน” ถ่ายทอดเรื่องราวของคุณหนูคนสวยที่ต้องแต่งงานกับแม่ทัพสุดหล่อและความฉลาดของเธอช่วยเหลือกองทัพของสามีได้เป็นอย่างดี จนทำให้ฮ่องเต้เริ่มหวาดระแวงในตัวเธอ งานนี้เธอจะทำอย่างไร? ต้องลุ้นและติดตามชนิดที่ห้ามกะพริบตา!ห้ามพลาด! ซีรีส์เอเชียสุดฟิน 7 เรื่องประจำเดือนกรกฏาคม รับชมผ่านทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) พากย์ไทยครบทุกเรื่อง! เพียงเดือนละ 250 บาท รับชมได้พร้อมกัน 5 คน สามารถสมัครผ่าน www.monomax.me โทรสอบถามรายละเอียด 02-100-7007เว็บไซต์ : https://mgronline.com/drama ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/