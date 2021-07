“เคน ธีรเดช” กระชากความหล่อใน “แวมไพร์คลั่งรัก”

เพียงแค่เห็นชื่อพระเอกของเรื่องก็อยากจะยื่นคอให้ดูดเลือดจริงๆ กับออร่าความหล่อเหลือร้ายของ เคน ธีรเดช วงศ์พัวพัน หลังห่างหายไปนานก็ถึงเวลากลับมาทวงบัลลังก์ฝีมือการแสดงของแด๊ดดี้แห่งชาติแล้ว! กับผลงานละครเรื่องใหม่ “รักนิรันดร์จันทรา” Love Under The Moonlight ของผู้จัดฯ ต้อง จุลวุฒิ ชลลัมพี จากค่าย ชลลัมพี บราเธอร์ จำกัด ที่จับดวลคู่กับนางเอกสาว ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร พร้อมด้วย วิลลี่ แมคอินทอช, อุ้ม อิษยา, แม็ค วีรคณิศร์, วาววา ณิชารีย์, จอย รินลณี, ป๊อก โฆษวิส และ วุตม์ สุรินทร ฯลฯหลังจากปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างออกมาก็แทบอดใจเสพความหล่อของแด๊ดดี้คนนี้ไม่ไหว! เตรียมตัวพรีร่างถวายเลือดขึ้นหิ้งได้เลยเพราะเขาจะมาขโมยหัวใจของพวกคุณแน่นอน! วันนี้เลยต้องขอมาแอบสปอย เรียกน้ำจิ้มสั้นๆ กับบทบาทของ ธชา(เคน ธีรเดช) แวมไพร์หล่ออมตะเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐี ที่ยอมจ่ายหนักเพื่อได้เจอหน้าสาวที่มีใบหน้าเหมือนรักแรก ต้องจันทร์(ไอซ์ ปรีชญา) แต่ความรักอันมั่นคงของเขาจะเอาชนะใจของเธอคนนี้ได้อย่างไร ในเมื่อเธอเป็นคนแต่เขาไม่ใช่!สาวๆ เตรียมตัวให้ดีแวมไพร์คลั่งรักคนนี้จะออกล่าเหยื่อชิงหัวใจแฟนๆ พร้อมกันทั่วประเทศ 23 กรกฎาคม นี้ เสนอเป็นตอนแรก! กับเรื่อง “รักนิรันดร์จันทรา” Love Under The Moonlight ทางช่อง 3 กด 33เว็บไซต์ : https://mgronline.com/drama ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/