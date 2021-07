คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 11/7/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจายเตรียมสร้าง “Taxi Driver” ซีซั่น2 คาดออนแอร์ ปีหน้า ทางช่อง SBS ซีรีส์ดราม่า แอ็คชั่น ฮีโร่สายดาร์ก “Taxi Driver” นำแสดงโดย อีเจฮุน, อีซม, คิมอึยซัง และ พโยเยจิน ดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน เล่าเรื่องของแท็กซี่ลึกลับที่ให้บริการ รับแก้แค้นให้กับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งคำชื่นชม และ เรตติ้ง โดยเฉพาะ อีเจฮุน ในบท คิมโดกี อดีตทหารหน่วยรบพิเศษที่ผันตัวมาเป็นคนขับรถแท็กซี่ วีไอพี และแก้แค้นให้ผู้โดยสาร โกยคำชมในลูกบ้าไปอย่างล้นหลามทั้งนี้ตัวแทนผู้ผลิต ทีมงาน Studio S ได้ออกมาให้ข่าวยืนยัน เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ว่า กำลังเตรียมสร้างซีซั่น2 ในปีหน้า (2022) ระหว่างนี้ได้มีการเตรียมงานบ้างแล้ว เริ่มมีการเจรจากับนักแสดงหลัก และเตรียมเฟ้นหานักแสดงมาเพิ่มเติมอีกด้วยด้านแหล่งข่าวจากช่อง SBS ก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้แบบถนอมคำว่า "ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเจรจาระหว่างนักแสดง ทีมงาน และยังจัดวางตารางเวลาเพื่อประสานงานการถ่ายทำ ดังนั้นเรายังไม่มีข้อมูลเพื่อยืนยันอย่างชัดเจนในตอนนี้"ก่อนหน้านี้ อีเจฮุน ก็ได้ออกมาเปิดใจหลังซีรีส์จบลงว่า ตนหวังอยากแสดงในซีซั่นใหม่ด้วยเช่นกัน หากมีข่าวคืบหน้า ละครออนไลน์ จะรีบนำมาโพนทะนาให้ทราบทั่วถึงcr : naver.me/57wZGWii, SBSNOWโปสเตอร์หลักและโปสเตอร์ตัวละคร จากซีรีส์เมโดราม่า ลึกลับ ระทึกขวัญ "The Road : Tragedy of One" (더 로드 : 1의 비극) ทางช่อง tvN นำแสดงโดย จีจินฮี, ยุนเซอา และ คิมฮเยอึน ประกาศวัน ออนแอร์ 4 ส.ค. นี้ ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 22.30 น. (ตามเกาหลี) ซับไทยยังไม่มีใครยกมือฉายไฟสะท้อนเรื่องราว ค ว า ม ลั บ และ ค ว า ม โ ล ภ กิเลสของผู้คนชั้นสูงใน รอยัลเดอะฮิลล์ สถานที่พักพิงที่มีชนชั้นนำเพียง 1% ของเกาหลีเท่านั้นที่ได้อยู่อาศัย ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายcr : naver.me/xZDpj85G, tvNDramaสารวัตรเดเร็ค (ซงซึงฮอน) และ ผอ.กวอนจู (อีฮานา) รู้แล้วว่า เซอร์คัสแมน ฆาตกรโหด ไม่ใช่ผู้หญิง แต่เป็นผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคหลายบุคลิก แต่ที่ยังไม่รู้ ก็คือทั้งคู่เคยเผชิญหน้ากับฆาตกรโรคจิตมาแล้ว ลุ้นต่อ ใน “VOICE 4” ออกอากาศทางช่อง tvN ซับไทย ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. ทาง #WeTV (ไวที่สุด ) , #VIU และ #iQIYI #VOICE4 #tvNDramaอ่านเรื่องย่อ #TheFlamingHeart #จุดไฟรักนักผจญเพลิง นำแสดงโดย #กงจวิ้น #จางฮุ่ยเหวิน เรื่องราวสุดโรแมติกระหว่าง หนุ่มนักดับเพลิงผู้เย็นชา กับหมอสาวโลกสวยแสนดี อ่านแล้ว รีบพุ่งตัวไปดูด่วน! ลุ้น-จิ้น-ฟิน กันได้เลย ดูฟรีๆ ซับไทยพร้อมจีน บนยูทูบ YOUKU อัพเดตตอนใหม่ ทุกวัน พฤหัส-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.00 น. เริ่ม 8 ก.ค. นี้ นอกจากนี้ รับชมได้ทาง ทรูไอดีพลัส เริ่ม 12 ก.ค. นี้ #YOUKUอ่านเรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000067583โฉมตรู “ซูฉี” ใส่จิตวิญญาณอันเย้ายวน ผสมความไร้เดียงสาในหัวใจ ผ่านรูปร่างที่สง่างาม กลายเป็นผลงานแฟชั่นอันน่าทึ่งเปี่ยมเสน่ห์ลึกล้ำ บนปกและแฟชั่นเซ็ต Vogue Film China ฉบับ Spring/Summer 2021 ถ่ายภาพ : Yu Cong Yu Cong | สไตลิสต์ : CHARLIE CHIN #VogueFilm #SuQicr : weibo.cn/1655526104/4658106120014227#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ : https://mgronline.com/drama ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/