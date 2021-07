“บุ๋น” ปลื้ม! ครบรอบวันเกิด 26 ปี ได้รับความรักดี ๆ จากแฟนคลับทั่วโลก

ผ่านไปแล้วสำหรับวันครบรอบวันเกิด 26 ปี “บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย” นักแสดงจากซีรีส์ Until we meet again series (ด้ายแดง) จาก Studio Wabi Sabi ซึ่งปีนี้เป็นอีกปีที่ “บุ๋น” ไม่ได้จัดงานวันเกิดร่วมกับแฟนคลับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ในวันเกิดของบุ๋นเมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา ก็มีของขวัญถูกส่งมายัง Studio Wabi Sabi จากแฟนคลับทั่วโลกอย่างมากมาย จนบุ๋นเองถึงกับปลื้มใจในความรักที่แฟนคลับมอบให้ในวันเกิดปีนี้“บุ๋น-นพณัฐ” กล่าวว่า ตนได้เจอแฟนคลับแบบรวมพลครั้งล่าสุดเมื่องานประกาศรางวัล งานหนึ่ง ซึ่งก็หลายเดือนมาแล้ว ช่วงนั้นเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลายลง ก่อนจะเกิดระลอกใหม่ตามมา ทำให้คิดถึงและอยากเจอแฟนคลับมากจริงๆ ในวันเกิดตนก็รออยู่แล้วว่าแฟนคลับจะทำเซอร์ไพร์สอะไรให้บ้าง เพราะแฟนคลับจะต้องทำอะไรแบบนี้ให้อยู่เสมอ แต่ไม่คิดว่าในสถานการณ์แบบนี้ ที่เราไม่ได้เจอกัน ก็ยังได้รับของขวัญที่ถูกส่งมาจากทุกมุมโลกมากขนาดนี้ อยากจะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญทุกชิ้นมาให้จริง ๆนอกจากนี้ “บุ๋น” ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “คิดถึงแฟนคลับทุกคนมาก ไม่อยากทำแค่เพียงไลฟ์สดให้เขาดู อยากไปเจอตัวจริงมากกว่า อยากพูดคุย อยากถาม อยากไปบ่น อยากคอยบอกให้เขากลับบ้านดีๆนะ มากกว่าการส่งกำลังใจให้กันผ่านหน้าจอ เข้ามาเม้นต์มาดูมันก็มีกำลังใจ แต่การได้เจอกัน มันได้กำลังใจมากกว่า” พอถูกถามว่า ถ้าขอพรได้หนึ่งข้อ หนุ่มบุ๋นอยากจะขออะไรในวันเกิดนั้น “บุ๋น” ตอบว่า “ถ้าขอพรได้หนึ่งข้อ บุ๋นจะขอให้คนรอบข้างบุ๋นมีความสุข เพราะถ้าคนรอบข้างเรามีความสุข เราก็จะมีความสุขด้วย” ซึ่งคำตอบที่ “บุ๋น” ตอบนั้นถือได้ว่าเป็นคำตอบที่น่ารักมาก ๆ ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมแฟนคลับถึงได้ตกหลุมรัก “บุ๋น” มากขนาดนี้ในด้านแฟนคลับนอกจากของขวัญที่ส่งมาให้ “บุ๋น” แล้วยังมีการจัดโปรเจคพิเศษ อีกมากมาย อาทิเช่นการขึ้นป้ายโปรเจคที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3 สถานนี คือสถานีสยาม, สถานีอโศก และสถานสนามกีฬาแห่งชาติการขึ้นป้ายโฆษณาที่ลาน Park paragon ระหว่างวันที่ 6 - 15 กรกฎาคม 2564การขึ้นจอ LED ที่ MBK และEmpire Tower ระหว่างวันที่ 3-17 ก.ค. 2564การขึ้นป้าย Round pushpin เส้นทางรถตุ๊กตุ๊กจำนวน 30 คัน ย่าน พระราม9, กลางเมือง, ย่านสยามสแควร์ และเยาวราชนอกจากนั้นยังมีการโฆษณาตามสื่ออีกมายไม่ว่าจะ ไอจี หรือทางช่องทางอื่น ร่วมไปถึงการจัดคาเฟ่ ฉลองวันเกิดให้หนุ่มบุ๋นอีกด้วยถือว่าเป็นวันครบรอบวันเกิด 26 ปีที่ ที่ถึงแม้จะไม่ได้เจอแฟนคลับ แต่ก็ยังอบอุ่นใจเหมือนเดิมจริง ๆ ….สามารถชมไลฟ์วันเกิดบุ๋บได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6tQ7Jalb6uo#bb0un#AllTheBestWishesToBoun#HAPPY26THBOUNBIRTHDAY#อมยิ้มของบุ๋นไออุ่นของเฮีย#studiowabisabi #กองกำลังบุ๋นเปรม