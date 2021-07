คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 6/7/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจายโปสเตอร์แรก ของซีรีส์จีนแนวโรแมนติก ดราม่า “Light Chase Rescue” ผลงานโดยผู้กำกับ “เหมาเหว่ยหนิง” ซึ่งเปิดกล้อง เดินหน้าถ่ายทำในวันนี้ (5 ก.ค. 64) เล่าเรื่องราวของภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเสฉวน ทำให้ทนายหนุ่มต้องตามออกตามหาน้องสาวที่หายตัวไป และเขาได้อาสาเป็นส่วนหนึ่งของทีมกู้ภัย จนได้พบรักกับศัลยแพทย์สาว นำแสดงโดย #หลัวอวิ๋นซี และ #อู๋เฉียน จำนวน 45 ตอนจบ รอติดตามทาง Tencent Video #TheLightOfLove #追光者 #LuoYunxi #LeoLuo #WuQian #MaoWeiningcr : weibo.com“The flaming heart” ซีรีส์ผลงานใหม่ของ "กงจวิ้น" ประกาศวันออนแอร์เป็นทางการแล้ว เริ่ม 8 ก.ค. นี้ เวลา 19.00 น. (ตามเวลาไทย) ทางสตรีมมิ่ง #Youku ส่วนซับไทย ยังไม่มีการแสดงตัว ภาวนาอย่าให้ไปอยู่ในโหลดองของสตรีมมิ่งเจ้าไหนเลยยย เพี้ยง! ทั้งนี้ กงจวิ้นได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ และรูปปก บน เวยป๋อ ต้อนรับซีรีส์เรื่องนี้แล้ว #Theflamingheart #Youku #gongjun #กงจวิ้น #simongongTo Live ภาพยนตร์จีนที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2537 (1994) ผลงานสร้างและกำกับของ จางอี้โหมว นำแสดงโดย จีหยู และ กงลี่ ปล่อยโปสเตอร์ และ ภาพนิ่งความละเอียดสูง บน เวยป๋อ วันนี้ เพื่อต้อนรับการกลับมาฉายของภาพยนตร์เรื่องนี้ในฝรั่งเศส ด้วยเวอร์ชัน รีมาสเตอร์ ใสกิ๊ก กำหนดฉาย ในวันที่ 11 สิงหาคม นี้To Live คว้ารางวัล Cannes Film Festival Jury Award ปี 1994 และส่งให้ จีหยู กลายเป็นนักแสดงชาวเอเชียคนแรก ที่คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนี้ ในเทศกาลหนังที่เก่าแก่ที่สุดของโลก #ToLive #ZhangYimou #GeYou #GongLicr : weibo.comข้อกล่าวหา “จีซู”’ คดีพลิก : นักแสดงหนุ่มดวงพุ่ง “จีซู” ถูกชาวเน็ตโพสต์กล่าวหาว่าทำการล่วงละเมิดทางเพศ และใช้ความรุนแรงสมัยวัยรุ่น จนชีวิตบันเทิงพัง! คดีพลิก ผู้โพสต์ยอมรับว่าโกหก!!! โดยในวันนี้ (6 กรกฎาคม) ตัวแทนทางกฎหมายของ จีซู ออกแถลงการณ์แจ้งว่า ผู้ที่โพสต์กล่าวอ้างคนแรกจนเรื่องลุกลามว่าจีซูล่วงละเมิดทางเพศภรรยาของตนเมื่อในอดีตตอนวัยรุ่น ได้ยอมรับแล้วว่าสิ่งที่โพสต์ไม่เป็นความจริง เขาอ้างว่าเกิดจากความเครียดในการเกณฑ์ทหาร ซึ่งเจ้าตัวได้ทำหนังสือขอยอมความ และ จีซู ก็ยอมรับคำขอโทษผู้โพสต์โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ส่วนคดีโพสต์กล่าวอ้างการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนั้น สำนักงานทนายความระบุในท้ายแถลงการณ์ว่า“เราขอแจ้งให้ทราบว่า การสอบสวนที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ”เอาละเมิงงง ชีวิตที่พังยับเยิน ถูกถอดจากละคร ต้นสังกัดยกเลิกสัญญา จะเรียกคืนมายังไง ทั้งนี้ จีซู เตรียมเข้ากรมทหารรับใช้ชาติในฐานะเจ้าหน้าที่บริการสาธารณะ เดือน ตุลาคม ปีนี้ #JiSoocr : n.news.naver.com/entertain/now/article/382/0000920788, hancinema.netอีกหนึ่งอปป้าในตำนาน “โซจีซอบ” (So JiSub) คืนจอในรอบ 4 ปี คอนเฟิร์มบทนำใน “Doctor Lawyer” (닥터로이어) ทางช่อง MBC เรียบร้อยแล้ว ช่องแพลนออนแอร์ต้นปี 2022Doctor Lawyer เล่าเรื่องราวของศัลยแพทย์ยอดอัจฉริยะ ที่ถูกโกงทุกอย่างไปจากชีวิต หลังจากถูกปลอมแปลงการผ่าตัด เขาจึงผันตัวไปเป็นทนายผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้องร้องคดีทางการแพทย์ และได้เจอกับอัยการสาวด้านอาชญากรรมทางการแพทย์ ที่สูญเสียครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวกับชายคนรักในการผ่าตัดผลงานล่าสุดของอปป้า คือ Terius Behind Me (내 뒤에 테리우스) ออนแอร์ ในปี 2018 (27/09/2018 ~ 15/11/2018) ทางช่อง MBC เช่นกัน #DoctorLawyer #MBCDrama #SoJiSub #โซจีซอบcr : naver.me/5xlp7F42, hancinema.net#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ : https://mgronline.com/drama ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/