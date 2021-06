Review : 9 อินไซต์ทีมเมียต้องรู้ “หวงจิ่งอวี๋” พระเอก “ภารกิจลับ ภารกิจรัก”

กระแสดีต่อเนื่องเกือบทุกโผในจีน สำหรับซีรีส์โรแมนติกแอ็กชั่นแนวหมอ-ทหาร ออริจินัลคอนเทนต์ของค่ายอ้ายฉีอี้ (iQIYI) ‘ภารกิจลับ ภารกิจรัก’ (My Dear Guardian 2021) ที่ล่าสุดตอนนี้ WeTV ประกาศจะนำเรื่องนี้มาสตรีมมิ่งบน WeTV Thailand แล้วท่ามกลางการโดนฟาดเข้าอย่างจัง ในงานหล่อล่ำสุภาพบุรุษปากแข็งของผู้พันเหลียงมู่เจ๋อ ที่นำแสดงโดย หวงจิ่งอวี๋ ตี๋หุ่นแซ่บ ที่ตอนนี้ใครๆ ก็อยากสิงร่างคุณหมอเซี่ยชูนางเอกของเรื่อง โดยที่ผ่านมาคอซีรีส์หลายๆ คนอาจเคยผ่านตาผลงานของหนุ่มตี๋พรีเมี่ยมหวงจิ่งอวี๋กันมาบ้างแต่ถ้าอยากยกสเตตัสเป็น ‘ทีมเมีย’ หรือ ‘แฟนคลับตัวยง’ ก็มาเช็กลิสต์ข้อมูลต้องรู้ของหวงจิ่งอวี๋กันซะหน่อย ซึ่งเราได้รวบรวมมาให้แล้วเบาๆ1.หวงจิ่งอวี๋ (Huang Jingyu) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า จอห์นนี่ หวง (Johnny Huang) หรือแฟนคลับชาวไทยเรียกเขาว่า ‘วาฬ’ เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1992 เป็นคนตานตง มณฑลเหลียวหนิง จบการศึกษาจาก Eastern Liaoning University2.สร้างชื่อตั้งแต่ลงจอซีรีส์เรื่องแรกจากซีรีส์สายวาย : เห็นหล่อล่ำกล้ามแน่นขนาดนี้ หวงจิ่งอวี๋กลับแจ้งเกิดมาจากซีรีส์วายเนื้อเรื่องแรงอย่าง Addicted Heroin เมื่อปี 2016 ถือเป็นการจุดพลุในฐานะนักแสดงและขึ้นแท่นสามีแห่งชาติจีนแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะนี่เป็นผลงานซีรีส์เรื่องแรกของเขา โดยก่อนหน้านี้หวงจิ่งอวี๋เป็นที่รู้จักในฐานะนายแบบมากกว่า จากการเป็นแขกรับเชิญในรายการวาไรตี้3.เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้บราซิลเลียนยิวยิตสู ระดับเข็มขัดม่วง (อันดับผู้ใหญ่ระดับกลางในกีฬาสายนี้ มีคุณสมบัติช่วยสอนนักเรียนระดับล่างได้) : หวงจิ่งอวี๋เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับสากลมาหลายทัวร์นาเม้นต์ ด้วยความสามารถด้านการต่อสู้ บวกกับเป็นคนมีวินัยในการออกกำลังกาย จึงไม่แปลกที่เขามักได้รับการทาบทามให้มารับบทแนวแอกชั่นอยู่บ่อยๆ4.การันตีความสามารถด้วยรางวัลด้านการแสดง และได้รับการยอมรับในฐานะผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่น : ความที่มีโอกาสแสดงในผลงานแอกชั่นหลายเรื่อง จนมาถึงหนังเรื่อง ยุทธภูมิทะเลแดง (Operation Red Sea 2018) ทำให้เขาได้โชว์ความสามารถ จนไปคว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวทีประกาศรางวัลภาพยนตร์เอเชีย 13th Asian Film Awards ปี 2019 ที่ ฮ่องกงยุทธภูมิทะเลแดง (Operation Red Sea 2018) เป็นภาพยนตร์ที่กวาดทั้งเงินและกล่อง โดยเป็นหนังทุบสถิติรายได้สูงสุดของปี 2018 (3 พันกว่าล้านหยวน หรือคิดเป็นเงินไทยราว 1.7 หมื่นล้านบาท) และยังการันตีความสำเร็จจากการโกยรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลอื่นๆ อีก 21 รางวัล ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นผลงานพิสูจน์ความสามารถอีกขั้นในวงการบันเทิง ส่งให้หวงจิ่งอวี๋ก้าวมาเป็นพระเอกแถวหน้า แถมเขายังคว้าอื่นๆ อีกหลาย 10 รางวัล ทั้งรางวัลในแวดวงแฟชั่นและรางวัลไอดอลยอดนิยมที่มาจากการโหวตของชาวเน็ต เรียกว่าใช้เวลาไม่กี่ปีนับจากเดบิวต์ปี 2016 ก็กลายเป็นหนุ่มฮอตที่ได้รับการยอมรับของแฟนๆ ชาวจีนอย่างรวดเร็ว5.หวงจิ่งอวี๋ เป็นพระเอกที่เอาอยู่ทั้งบทบาทสายแอ็กชั่นและสายละมุน : หากไปส่องผลงานทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ของเขา (รวมๆ แล้วมากกว่า 25 เรื่อง) จะพบว่าเขาเป็นนักแสดงมีสัดส่วนสลับกันรับบทแอกชั่นดราม่า พอๆ กับบทโรแมนติกแต่ไม่ว่าจะมาลุคไหนหนุ่มฮอตคนนี้ก็เอาคนดูอยู่หมัด ทั้งสายลุยจากซีรีส์ฝ่าภารกิจพิชิตทรชน (The Thunder 2019) ซึ่งมาฉายในไทยทางช่อง Mono MAX ด้วย ส่วนสายหวานก็ฟาดความปังรัวๆ จากซีรีส์เรื่อง ‘จะกี่พันปี หัวใจก็ยังเป็นเธอ’ (Moonshine and Valentine 2018), ‘ออกแบบรักฉบับพิเศษ’(Love Designer 2020) และ ‘วัยรักนักฝัน’ (Something Just Like This 2020) แต่ละเรื่องก็ติดเทรนด์เวยป๋อของจีน เมื่อตอนฉายเรียลไทม์มาแล้วทั้งนั้น6.หวงจิ่งอวี๋ มักได้คู่บุญเป็นนางเอกรุ่นพี่ จูงมือสร้างกระแสคู่จิ้นได้เสมอ : ไม่รู้ว่าเพราะมีบุคลิกมาดแมนดูเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่า? หวงจิ่งอวี๋จึงมักได้เป็นพระเอกคู่กับนางเอกรุ่นพี่อยู่บ่อยครั้ง และหลายเรื่องก็ปังปุริเย่เสียด้วยตั้งแต่การโคจรมาจิ้นกับ วิกตอเรีย ซ่ง (อายุมากกว่า 6 ปี) จาก ‘จะกี่พันปี หัวใจก็ยังเป็นเธอ’ (Moonshine and Valentine 2018) ซึ่งคู่นี้จิ้นหนักมากจนกลายเป็นกระแสฮอตอยู่พักใหญ่, ตี๋ลี่เร่อปา (อายุมากกว่า 1 ปี) จาก ‘ออกแบบรักฉบับพิเศษ’ (Love Designer 2020) เรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นคู่เลิฟแค่ในจอ แต่ยังเกิดเป็นข่าวปิ๊งรักกลางกองถ่ายอีกด้วย, อู๋จิ่นเหยียน (อายุมากกว่า 2 ปี) จาก ‘วัยรักนักฝัน’ (Something Just Like This 2020) และล่าสุดเคมีพุ่งแรงกับหลี่ชิ่น (อายุมากกว่า 2 ปี) จาก ‘ภารกิจลับ ภารกิจรัก’ (My Dear Guardian 2021)นี่ยังไม่รวมซีรีส์รอออนแอร์อย่าง Lucky With You ที่จะมาเจอกับนางเอกรุ่นใหญ่อย่าง หวังลี่คุน (อายุมากกว่า 8 ปี) เรียกว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรค์ต่อความฟินแต่อย่างใด ถ้าอินเนอร์ได้ ก็คือได้!7.หวงจิ่งอวี๋ เป็นนักแสดงที่ได้รับบทชายในเครื่องแบบบ่อยที่สุดคนหนึ่ง : จุดนี้ต้องยกเครดิตให้กับทักษะด้านศิลปะการต่อสู้และความสำเร็จของเขา จากภาพยนตร์เรื่องยุทธภูมิทะเลแดง (Operation Red Sea 2018) ทำให้เขาได้รับบทชายในเครื่องแบบ ทั้งทหารเรือ, ตำรวจ, หน่วยรบพิเศษ, อัยการ หรือกองทัพปฏิวัติในยุคก๊กมินตั๋งในแต่ละเรื่องจะมีการดีไซน์ชุดในเครื่องแบบมากกว่าหนึ่งลุคต่อเรื่อง จนเหล่าแฟนคลับเอาภาพมารวมยาวเป็นหางว่าว โดยบทเด่นๆ อาทิเช่น หลี่เฟย นายตำรวจหนุ่มไฟแรงผู้ยึดมั่นในความถูกต้องและยุติธรรมที่มาปราบปรามแก๊งค์ค้ายาข้ามชาติใต้ดิน จนกลายเป็นประเด็นแตกหักกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น จากซีรีส์ ฝ่าภารกิจพิชิตทรชน (The Thunder 2019) ที่กระทบไหล่ดาราเบอร์ใหญ่อย่างเยิ่นต๊ะหัว และเป็นบทบาทที่หวงจิ่งอวี๋ได้รับคำชื่นชมไม่น้อยหรือ บทบาทแนวพีเรียดในภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ยุคบุกเบิกพรรคก๊กมินตั๋ง ใน Chairman Mao 1949 (2019) ที่จะได้เห็นทักษะดราม่าและลุคเซอร์ๆ ของหวงจิ่งอวี๋ รวมถึงซีรีส์ภารกิจลับ ภารกิจรัก (My Dear Guardian 2021) ที่กำลังฟินจิกหมอนอยู่ ณ ขณะนี้8.ผลงานใหม่ของหวงจิ่งอวี๋ประกบซุปตาร์แห่งเอเชีย อย่างเซียวจ้าน-หวังอี้ป๋อ : ขอมาเอาใจคู่จิ้นแห่งเอเชียบ้าง เพราะหลัวมโนสุดฮอตอย่างหวงจิ่งอวี๋ จะมาแท็กทีมเซียวจ้าน ในซีรีส์ Ace Troops กับบทบาททหารผู้รักชาติที่รักผู้หญิงคนเดียวกัน! มีแผนจะฉายทาง iQIYI จำนวน 40 ตอน แต่ยังไม่คอนเฟิร์มเวลาออนแอร์ ฉะนั้นทีมเมียทั้งหลายปูเสื่อรอกันไปก่อนส่วนอีกเรื่องที่เชื่อว่าจะส่งต่อความปังไม่แพ้กัน เพราะจะมาประกบหวังอี้ป๋อ ใน Formed Police Unit (2022) ภาพยนตร์แอ็กชั่นเล่าเรื่องราวตำรวจรักษาสันติภาพของจีนที่เดินทางทำภารกิจต่างประเทศ และเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ โดยคาดว่าจะฉายปี 2022 ส่วนจะมาฉายในไทยหรือเปล่า? ต้องลุ้นกันต่อไป9.เตรียมกรี๊ดสลบกับลุคโบราณ ในซีรีส์ย้อนยุคเรื่องแรกของหวงจิ่งอวี๋ : ผ่านงานแสดงมาหลากหลาย แต่ไม่น่าเชื่อว่าสามีแห่งชาติคนนี้ยังไม่เคยผ่านงานย้อนยุคลุคโบราณมาก่อน ถ้าไม่นับซีรีส์สากลแนวโรแมนติก ‘จะกี่พันปี หัวใจก็ยังเป็นเธอ’ ที่มีฉากย้อนอดีตชาติให้พี่วาฬได้อยู่ในชุดโบราณบ้างเบาๆ Judge Dee's Mystery จะเป็นเรื่องแรกที่เหล่า FC จะได้เห็นเขาได้หล่อเท่ในชุดโบราณกันบ้าง โดยจะเป็นซีรีส์แนวประวัติศาสตร์สืบสวน เรื่องราวกลเกมอุบายการเมืองในยุคราชวงศ์ถัง เพิ่มดีกรีความเข้มข้นจากการประชันกับนางเอกรุ่นพี่หวังลี่คุนมาถึงบรรทัดนี้คงทำให้ทุกคนรู้จักตัวตนของพระเอกสุดเท่คนนี้มากขึ้น และเชื่อว่าจะทำให้อินกับบทบาทผู้พันเหลียงมู่เจ๋อเป็นเท่าทวี จาก ‘ภารกิจลับ ภารกิจรัก’ (My Dear Guardian 2021) ตอนนี้ออนแอร์มาครึ่งทางแล้ว ใครยังไม่ได้ดูยังตามมาทัน ทางแอปฯ iQIYI (อ้ายฉีอี้)https://www.facebook.com/Jingyu.THhttps://mydramalist.com