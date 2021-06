Scoop : Loki Series (2021) รวบตึง 7 เรื่องควรรู้ ก่อนดูซีรีส์ใหม่ ‘โลกิ’ ให้มันเทพ!

เป็นซีรีส์ที่กระแสตอบรับดีถล่มทลายตั้งแต่ตอนแรกที่ออกฉายทาง Disney+ สำหรับ ‘Loki’ (โลกิ) ซีรีส์ใหม่ของจักรวาลมาร์เวลที่คราวนี้ถึงเวลาของ ‘โลกิ’ เทพจอมเกเรแห่งปกรณ์นัมนอร์ส เปิดตัวในฐานะ Anti-Hero ได้อย่างเร้าใจแม้หลายคนจะสงสัยว่าการตายของโลกิในภาพยนตร์ ‘Avengers’ จะเชื่อมต่อกับซีรีส์เรื่องนี้อย่างไร? แล้วปริศนาที่หลายคนคาดเดากันมาหลายปีก็ได้คลี่คลายลง พร้อมกับการผจญภัยครั้งใหม่ที่ส่งให้ Loki กลายเป็นซีรีส์มาแรงแห่งปีที่สาวกของเทพเจ้าจอมแสบจะหลงรักก่อนจะตามไปสตรีมมิ่ง Loki (2021) เราได้ทำการรวบตึง 7 เรื่องควรรู้หากอยากสนุกกับเทพเจ้าจอมซนคนนี้ให้อินขั้นเทพ! พร้อมคลายปมคาใจที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับการตายของ Anti-Hero คนใหม่ในจักรวาล MCU (Marvel Cinematic Universe)แหงล่ะ! เราเห็นเขาตายกันต่อหน้าต่อตาด้วยมือของธานอสนี่นา แล้วไหงพ่อมามีซีรีส์แยกของตัวเองได้ล่ะ ว่าแล้วก็ขอเล่าจุดเริ่มต้นของซีรีส์ (ที่ไม่ถึงขั้นสปอยล์) พอให้คุณดู Loki ได้สนุกขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคอมมิคเพื่อทำความรู้จักกับ ‘โลกิ’ เทพจอมเกเรตามเทพปกรณัมนอร์ส (ตำนานเทพเจ้าแถบตอนเหนือของทวีปยุโรป) โลกิเป็นเทพจอมเจ้าเล่ห์หรือเทพเจ้าแห่งการหลอกลวง (God of Mischief) เขาเป็นน้องชายบุญธรรมของเทพสายฟ้าธอร์ และเป็นบุตรบุญธรรมของเทพเจ้าโอดิน หากแต่จริงๆ แล้วเขาเป็นบุตรของเผ่ายักษ์น้ำแข็ง ตามตำนานบอกว่าเขาเป็นเทพเจ้ารูปงาม มีสติปัญญา และสนุกกับการกลั่นแกล้งผู้คนให้หัวปั่น จนกลายเป็นความโกลาหลถึงขั้นเกิดมหาสงครามแร็กนารอค (Ragnarok)‘โลกิ’ เป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากตั้งแต่วายร้ายใน The Avengers (2012) จนถึงวีรบุรุษผู้เสียสละที่จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของธานอสใน Avengers: Infinity War (2018) คาแร็คเตอร์ของโลกิตรงกับความเป็น Anti-Hero ตามกระแสความแรงของวรรณกรรมเสมือนจริง (Realism) เพราะฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีแต่ด้านดีเสมอไป ในเมื่อความจริงเราต่างก็สีเทากันทั้งนั้น ทำให้โลกิเป็นหนึ่งใน Anti-Hero ที่มีแฟนคลับหลงรักไม่แพ้เหล่าซูเปอร์ฮีโร่เลยล่ะ รวมถึงความหล่อแสนดีและรอยยิ้มของหนุ่มทอม ฮิดเดิลสตัน ที่ทำเอาสาวๆ ใจบางทั้งโลกด้วยความนิยมล้นหลามในตัว ทอม ฮิดเดิลสตัน (Tom Hiddleston) จากการรับบท ‘โลกิ’ ทำให้โลกิรอดพ้นจากความตายมาหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งถ้าดูตอนแรกของซีรีส์ก็จะมีคำตอบว่า โลกิอาจจะตายจากไทม์ไลน์หนึ่งแล้วทะลุมาอีกมิติหนึ่งก็เป็นได้นะมาร์เวลจึงใช้เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านการเดินทางข้ามเวลาของโลกิต่อเนื่องจาก Avengers: Endgame (2019) ได้อย่างชาญฉลาด โดยมี The Tesseract (Space Stone) เป็นตัวช่วยในการหลบหนีจากไทม์ไลน์หลัก ซึ่งทำให้จักรวาลเกิดเรื่องวุ่นวายหลายสิ่งนำไปสู่การจับกุมตัวโลกิของ Time Variance Authority หรือ ‘TVA’ ในรอบปฐมทัศน์ของซีรีส์เรื่องนี้อธิบายกฎและข้อบังคับต่างๆ ของสถานที่แห่งนี้เรียบร้อยEp 1 ของซีรีส์จะทำให้เราถึงกับอึ้งไปกับอภิมหาอำนาจของ TVA องค์กรลับแห่งโลกอนาคต สร้างขึ้นโดยกิ้งก่าอวกาศยักษ์ 3 ตัวที่รู้จักกันในนาม ‘Time Keepers’ โดยองค์กรนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดเรื่องราวยุ่งเหยิงของไทม์ไลน์จากการเดินทางข้ามเวลา เพราะเมื่อไทม์ไลน์ปั่นป่วนจะแยกออกเป็นความเป็นจริงของตัวเอง ทำให้เรื่องราวต่างๆ ซับซ้อนขึ้น โลกิซึ่งหนีจาก Avengers ปี 2012 จึงตกเป็นอาชญากรเวลาที่ TVA ตามล่าและนำมาพิพากษาคดี ส่วนพนักงานของ TVA มีตั้งแต่ผู้พิพากษา ผู้บริหารระดับสูง พนักงานทั่วไป และผู้ตรวจสอบเวลา ด้วยเป็นองค์ลับที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ส่งผลให้พลังเทพของโลกิใช้ไม่ได้กับสถานที่แห่งนี้ เช่นเดียวกับ Infinity Stones ที่หาง่ายถึงขั้นกลายเป็นที่ทับกระดาษทำความเข้าใจก่อนว่าใน MCU โลกิเริ่มต้นจากการเป็นวายร้ายในภาพยนตร์ Thor (2011) และ The Avengers (2012) ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่และคืนดีกับพี่ชายใน Thor : Ragnarok แต่ทุกครั้งโลกิก็มักจะทรยศต่อธอร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนผู้ชมยากจะไว้วางใจในความดีของเขาเมื่อโลกิถูกควบคุมตัวมาที่ TVA สถานะของเขาจึงไม่ต่างอะไรกับนักโทษหรือ ‘วายร้าย’ (Valiant) นั่นล่ะ แต่ด้วยความช่วยเหลือของโอเว่น วิลสัน และยอมแพ้ต่อพลังมหาศาลขององค์ลับแห่งนี้ ทำให้โลกิต้องรับบทเป็น ‘ฮีโร่’ ออกตามล่าวายร้ายชื่อ ‘โลกิ’ หรือตัวเขาเองในอดีต เรื่องราวสนุกๆ ของการเดินทางข้ามเวลาจึงเริ่มต้นขึ้น เพราะชั่วโมงนี้จะมีใครเข้าใจเทพแห่งการหลอกลวงได้ดีกว่าตัวเขาเองกันล่ะ!แม้ซีรีส์เรื่องอื่นๆ ใน MCU เราจะเห็นการแท็คทีมของเหล่าตัวเอกใน Avengers อย่าง ‘The Falcon and The Winter Soldier’ ทว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมีแค่ใบหน้าหล่อเหลาของทอม ฮิดเดิลสตัน เป็นทหารผ่านศึกเพียงคนเดียวใน Avengers ที่มารับบทนำร่วมกับโอเว่น วิลสัน (Owen Wilson) รับบทเป็นผู้ดูแลระบบของ TVA ชื่อ ‘Mobius M. Mobius’ บอกเลยว่าการแสดงของสองคนนี้เคมีเข้ากันมากๆ แถมยังดูสนุกและชวนให้ติดตามว่า การร่วมทีมของทั้งสองคนจะส่งผลให้เกิดการผจญภัยสุดมันแค่ไหนส่วน Gugu Mbatha-Raw รับบทเป็น ผู้พิพากษา ‘Ravonna Renslayer’ รวมถึงทัพนักแสดงอีกเพียบ เช่น Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku และ Richard E. ชื่อเสียงของ Michael Waldron นักเขียนชาวอเมริกันโด่งดังจากการดัดแปลงบทประพันธ์ 'The Old Man and The Sea' รับหน้าที่หัวหน้าทีมเขียนบทซีรีส์ 'Loki' รวมถึง Doctor Strange in the Multiverse of Madness และโปรเจ็กต์ใหม่ในอาณาจักร Star Wars เขาร่วมงานกับ Kate Herron ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับฯ ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยกำกับฯ เรื่อง 'Sex Education' และ 'Daybreak' มาแล้วนอกจากนี้ Loki ยังมี Easter Egg หลายใบที่ซ่อนไว้ในซีรีส์ ที่ทำให้เหล่าสาวกต้องเก็บรายละเอียดและตั้งคำถามว่า นี่อาจเป็นการเริ่มต้นปริศนาใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวบางอย่างในจักรวาลมาร์เวลก็เป็นได้ รวมถึงภาพของ Lady Loki (อย่างที่รู้ว่าโลกิแปลงร่างเป็นใครก็ได้ และในคอมมิกส์เคยกล่าวว่าเขาตั้งท้องได้ด้วย) ทำเอาสาวกถึงกับตั้งทฤษฎีใหม่กันมากมาย และหลายคนอาจถึงขั้นตามไปย้อนกลับไปดู Avengers กันอีกรอบ