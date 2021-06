“WHO ARE YOU?” เปิดชีวิต “โอริเวอร์”

ถ้าพูดถึงผู้จัด และผู้กำกับละครแนวแอ็กชั่นระดับคุณภาพที่ถูกจับตามอง หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของ โอริเวอร์ บีเวอร์ นักแสดงชื่อดัง ที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ สร้างสรรค์ผลงานพิสูจน์ฝีมือ สร้างความประทับใจให้แฟนละคร ช่อง 7HD มาแล้วมากมาย ทั้ง เนตรนาคราช, ขุนกระทิง, มือเหนือเมฆ, เล็บครุฑ, กุหลาบเกราะเพชร, อินทรีแดง, ล่า ท้า ชน ล่าสุด คทาสิงห์ ที่กำลังออกอากาศ และยังมีละครเรื่อง เสาร์ 5 ซึ่งกำลังถ่ายทำแต่กว่าจะมาเป็นนักแสดง ผู้จัด และผู้กำกับ จนได้รับการยอมรับ เขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง งานนี้รายการออนไลน์สุดปัง WHO ARE YOU? พาไปเจาะลึกพูดคุยเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดตัวตน และมุมมองความคิดในการใช้ชีวิต ที่สร้างแรงบันดาลใจ ของเขามาให้รู้กัน โดย โอริเวอร์ เล่าว่า“ตอนแรกผมไม่มีความคิดทำงานในวงการ ผมเป็นแค่คนทำงานประจำ แต่พอ คุณวาเนสซ่า บีเวอร์ น้องสาวของผม เอารูปผมให้ คุณเจี๊ยบ (วัชระ ปานเอี่ยม) ดู เขาเลยสนใจ ติดต่อให้ผมลองแสดงหนังเรื่องแรกคือ วอนทั้งโลกโขกหัวเธอ จากนั้นจึงเริ่มมีค่ายละครติดต่อมา ผมก็เริ่มรับงานละครควบคู่กับงานประจำ แต่พอการทำงานประจำกับเป็นดารา รายได้มันเริ่มต่างกัน ผมเลยตัดสินใจออกจากงาน มาเป็นนักแสดงเต็มตัว ก็อยู่วงการบันเทิงมา ก็รัก ชอบแสดง ผมเคยนับละครที่ตัวเองเล่นด้วยนะ ประมาณ 300 กว่าเรื่อง คนเราได้ลงสนามบ่อย ๆ จะเกิดทักษะ เกิดพัฒนาการ ผมก็จะเรียนรู้จากตรงนั้นขึ้นไปเรื่อย ๆ ส่วนจุดพลิกผันจากการเป็นนักแสดง มาเป็นผู้จัด และผู้กำกับ ต้องย้อนไปเมื่อประมาณสัก 7 ปี ในวันที่ผมเป็นนักแสดง ได้เล่นบทบู๊บ่อย จนเริ่มสนใจปืนที่ใช้ถ่ายทำว่าเขาเอามาจากไหน ผมก็ไปศึกษาแล้วพบว่าส่วนใหญ่สั่งซื้อมาจากประเทศเยอรมัน ซึ่งคุณแม่ผมเป็นคนเยอรมัน ผมเลยเกิดไอเดียอยากนำเข้าอาวุธปืนที่ใช้สำหรับการแสดง ไปทำเรื่องขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จนได้เป็นคนแรกของประเทศ ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง เพื่อประกอบอาชีพนี้โดยเฉพาะ ผมก็เลยเริ่มทำ บวกกับน้องชายผมทำด้านเอฟเฟ็กต์ พอผมลงภาพธุรกิจในอินสตาแกรม แล้วทางช่อง 7HD เห็น ก็เลยมีการติดต่อพูดคุย แล้วให้โอกาสผมได้ลองมาทำละครแนวแอ็กชั่น ผมพร้อมเลย เพราะอยากทำอยู่แล้ว ผมจะทำหนังบนทีวี แอ็กชั่นที่คนอื่นไม่เคยทำ ผมจะทำ ก็เลยขอทำเรื่องแรกคือ เนตรนาคราช … ชีวิตคนมันต้องก้าวหน้า ถ้าตอบง่าย ๆ นักแสดงผมก็รัก ผู้จัดผมก็ชอบ ผู้กำกับผมก็ยินดี ซึ่งละครในค่ายที่ผมทำมักมีผมเองแสดงด้วย นั่นหมายความว่า 3 สิ่งมันไม่เคยขาดหายไปจากผมเลย และมันก็จะอยู่ในตัวผม วันนี้ผมก็ยังมีความเป็นนักแสดงอยู่ ก็คือกับค่ายของตัวเอง แล้วก็รักในทุกตำแหน่ง และรักในทุกบทบาทที่เป็นอยู่ จุดเด่นของค่ายคือทำอย่างไรก็ได้ให้คนดูละครแล้วสนุก สะใจ บู๊จริงในอรรถรส เราไม่หลอกคนดู”นอกจากนี้ผู้จัดละครคนดัง ยังเผยมุมความคิดที่น่าสนใจหลายเรื่องราว รวมถึงการให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นที่สุด และมีกฎประจำตัว เพื่อให้เกิดความอบอุ่นระหว่างกัน ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ติดตามคลิปสัมภาษณ์ฉบับเต็มแบบจุใจ ใน WHO ARE YOU? โอริเวอร์ บีเวอร์ ทาง Facebook Ch7HD : https://fb.watch/67Vl_A4LHX/ และ Youtube Ch7HD : https://www.youtube.com/watch?v=SGci-sgTQ-Aและติดตามชมความสนุกของละคร “คทาสิงห์” ได้ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และ Facebook Live : Ch7HD หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV