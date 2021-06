คู่จิ้นต่างวัย “หูอี้เทียน-จางหยุนหลง” งานนี้ นางเอกไม่มีที่ยืน!

เป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับคอซีรีส์จีนไม่น้อยเลยก็ว่าได้! เมื่อ“MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ส่งซีรีส์จีนแนวสืบสวน-คอมเมดี้ “My Roommate is a Detective ลู่เหยา อัจฉริยะยอดนักสืบ” มาให้ได้ชมกันเต็มๆ ทั้งเสียงพากย์ไทยและซับไทย ที่ได้ 2 หนุ่มพระเอกสุดฮอตแดนมังกรอย่าง “หูอี้เทียน” และ “จางหยุนหลง” มาแสดงในบทคู่หูนักสืบหนุ่มและสารวัตรหนุ่ม! ถึงแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะไม่ใช่ซีรีส์สายวาย แต่ด้วยเคมีความน่ารักในบทบาทและการแสดงของ 2 หนุ่ม ทำให้แฟนๆ ซีรีส์ฟินและอินจนจับ “หูอี้เทียน-จางหยุนหลง” เป็นคู่จิ้นทั้งในจอและนอกจอ แถมตั้งฉายา “สองเชอร์ล็อคโฮมแห่งเซี่ยงไฮ้” จนแทบทำเอานางเอกสาว “เซี่ยวเยี่ยน” ไม่มีที่ยืนไปซะแล้ว! ว่าแล้วมาส่องความน่ารักของสองคู่หูหนุ่มคู่นี้กันดีกว่า!“หูอี้เทียน” เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 1993 ที่เมืองหางโตว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ปัจจุบันอายุ 28 ปี สูง 188 ซม. น้ำหนัก 60 กก. จบการศึกษาจาก Zhejiang Huace Film & TV คณะการออกแบบภูมิทัศน์ โดยซีรีส์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาก็คือบทของหนุ่มมาดนิ่งจากซีรีส์เรื่อง A Love So Beautifull ที่สามารถขโมยหัวใจสาวๆ ชาวจีนไปได้อย่างสำเร็จและมีผลงานตามมาให้สาวๆ คลั่งไคล้มากมาย ซึ่งบทบาทที่ “หูอี้เทียน” ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มหล่อมาดขรึมจนกระทั่ง “หูอี้เทียน” ได้มาแสดงในซีรีส์ “My Roommate is a Detective ลู่เหยา อัจฉริยะยอดนักสืบ” กับบท ลู่เหยาชายหนุ่มไฮโซมาดกวน ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์จากแคมบริดจ์ ได้งานทำเป็นผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์ธนาคารแซสซูน แต่วันหนึ่งเขากลับตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง เขาเลยต้องโชว์ความสามารถในการไขคดีจนจับตัวคนร้ายได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นการสลัดภาพของ “หูอี้เทียน” จากพ่อหนุ่มมาดขรึมกลายเป็นนักสืบหนุ่มขี้เล่น มาดกวนและทะเล้นไม่น้อย!อีกหนึ่งหนุ่มคู่หูของ ลู่เหยา ในเรื่องนั่นก็คือ สารวัตรเฉียว ที่ได้พระเอกหนุ่มสุดฮอตแดนมังกรอย่าง “จางหยุนหลง” มาร่วมแสดงจนได้รับกระแสไม่น้อยเช่นกัน! “จางหยุนหลง” เกิดวันที่ 2 มีนาคม 1988 ที่เมืองต้าหลียน ประเทศจีน ปัจจุบันอายุ 33 ปี สูง 185 ซม. น้ำหนัก 83 กก. จบการศึกษาจาก Beijing Film Academy มีผลงานให้ชาวจีนคุ้นหน้าคุ้นตาออกมาในหลายๆ ซีรีส์ แต่ที่เป็นกระแสเห็นจะหนีไม่พ้นบทของ เฉียวฉู่เซิง หรือ สารวัตรเฉียว เจ้าหน้าที่หนุ่มอายุน้อยแต่ได้ตำแหน่งเป็นถึงสารวัตรใหญ่ของสถานีตำรวจเขตสัมปทาน นิสัยสงบเยือกเย็น ยืนหยัดในความยุติธรรมเสมอ จนกระทั่งได้พบ ลู่เหยา ในคดีฆาตกรรมคดีแรกที่เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบและได้เห็นแววนักสืบในตัว ลู่เหยา จึงชักชวนมาร่วมทีมสืบสวนด้วยกัน จนกลายเป็นคู่หูสุดหล่อของนักสืบมาดกวน ลู่เหยา และถูกแฟนๆ ซีรีส์จับคู่จิ้นไปโดยปริยาย!ติดตามความสามารถและการจิ้นฟินๆ ของสองหนุ่มหล่อ “หูอี้เทียน” และ “จางหยุนหลง” ได้ในซีรีส์จีน “My Roommate is a Detective ลู่เหยา อัจฉริยะยอดนักสืบ” ผ่านทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) ดูครบ จบทุกตอน!