“นับสิบจะจูบ” อันซีน “ตอนพิเศษ” ดูที่เดียวในโลกทาง WeTV

กดไลก์รัวๆ ให้กับซีรีส์หวานเอาใจสายจิ้น “นับสิบจะจูบ” ที่ได้รับความนิยมอย่างมากบนโลกออนไลน์ งานนี้ถึงแม้ซีรีส์จะจบไปแล้ว แต่ความฟินยังไม่มีวันหมดอายุ การันตีได้จากยอดวิวถล่มถลายโดนใจกันทั้งประเทศและระดับอินเตอร์ ณ จุดนี้ We TV ไม่รอช้า ขอเอาใจแฟนๆซีรีส์เรื่องนี้ เสิร์ฟตอนพิเศษสุดฟินพา “นับสิบ” (เก้า-นพเก้า เดชาพัฒนคุณ) และ “คุณจีน”(อัพ ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง) กลับมาสาดความหวาน ความสนุกและชวนทุกคนร่วมลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของเค้าทั้งคู่อีกครั้งใน “ นับสิบจะจูบ ตอนพิเศษ | 2 Years later 2 gether or not ? ” ที่เปิดให้รับชมได้แล้ววันนี้ทาง WeTV เท่านั้นซีรีส์เรื่องนับสิบจะจูบ หรือ Lovely Writer เป็นซีรีส์บอยเลิฟแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ WeTV ในปี 2564 ประพันธ์โดย วาฬกลิ้ง กำกับการแสดงโดย ตี๋ บัณฑิต สินธนภารดี ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนคลับผู้ชื่นชอบซีรีส์แนวบอยเลิฟจากทั่วทุกทวีป นับเป็นความสำเร็จในการรุกตลาดซีรีส์วายในทุก ๆ พื้นที่ทั่วโลกแต่ความสำเร็จของซีรีส์นับสิบจะจูบยังไม่หมดเพียงแค่นั้น กระแสความฮิตของซีรีส์เรื่องนี้ยังถูกการันตีทุก EP ที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 และ 2 ในประเทศไทย รวมทั้ง Hashtag ตอนจบ #NubsibTheEnd ที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่ง 1 ของไทย และติดเทรนด์อันดับ 3 ของโลก โดยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในหลายพื้นที่ทั่วภูมิภาคเอเชีย “นับสิบจะจูบ” เป็นซีรีส์วายที่ไม่ได้ขายแค่ฉากจิ้น หรือเคมีสุดฟินของสองนักแสดงนำเท่านั้น แต่ยังเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์วายน้ำดีที่ได้รับการยอมรับทั้งเรื่องคุณภาพของบท การแสดง และการผลิต นอกจากนี้ยังช่วยขับเคลื่อนสังคมทั้งในประเด็น LGBTQ+ และการ Come out ตีแผ่วงการวาย รวมทั้งสอดแทรกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคมที่ถ่ายทอดออกมาในหลากหลายมุมมองโดยซีรีส์ “นับสิบจะจูบ ตอนพิเศษ” นี้ มีความเข้มข้นเหนือความคาดหมาย โดยตอนพิเศษนี้จะเล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของนับสิบและจีนใน 2 ปีต่อมา จีน อดีตนักเขียนนิยายวายที่ได้กลับมาเขียนนิยายแฟนตาซีสยองขวัญตามความต้องการของตัวเอง และนับสิบ ผู้ละทิ้งวงการบันเทิงผันตัวเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แม้ความรักของทั้งคู่ยังคงอยู่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป บางอย่างในความสัมพันธ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลง นับสิบจึงเริ่มแผนการกระชับและฟื้นฟูความสัมพันธ์ แต่แผนการครั้งนี้กลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด เพราะทั้งคู่ต้องเจอกับเรื่องลึกลับที่อาจเกี่ยวพันถึงชีวิต เกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ ความรักของสิบจีนจะยังคงเดิมหรือไม่ นับสิบและจีนจะกลับมาทำให้ทุกคนสมหวังและฟินไปมากกว่าเดิม หรือต้องผิดหวังจนน้ำตาไหลพรากไปด้วยกัน ตอนพิเศษที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดแม้แต่วินาทีเดียว ร่วมลุ้นและให้กำลังใจนับสิบกับจีนไปพร้อม ๆ กันได้แล้วทั่วโลก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางWeTV( ตัวอย่างตอนพิเศษ: https://www.youtube.com/watch?v=WDnPQPY7Yxc )แฟนๆ ซีรีส์นับสิบจะจูบ สามารถรับชมตอนพิเศษ ผ่านทางแอปพลิเคชัน WeTV และ เว็บไซต์ www.WeTV.vip เท่านั้นสำหรับสมาชิก WeTV VIP รับชมในราคา 89 บาท และสมาชิกทั่วไปรับชมในราคา 199 บาทสมัครรับชมตอนพิเศษได้ที่: http://bit.ly/LovelyWriterSpecialEp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดียของ WeTV Thailand และ Facebook Official Page: LovelyWriter.Official และ Twitter Official: LovelyWriter_S