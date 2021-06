Review : “ภารกิจลับ ภารกิจรัก” ซีรีส์จีนแนวหมอ-ทหาร อารมณ์ “ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ”

จุดนี้เราสรุปมาให้เน้นๆ แบบไม่มีสปอยล์ ในฐานะคนแอบส่องมาแล้ว

ปูเสื่อรอกันมาร่วมปี ในที่สุด My Dear Guardian 2021 หรือในชื่อไทยว่า ‘ภารกิจลับ ภารกิจรัก’ ซีรีส์จีนโรแมนติกแอ็กชั่นแนวอาชีพหมอ-ทหาร ออริจินัลคอนเทนต์ของค่ายอ้ายฉีอี้ (iQIYI) ก็ลงจอซะที บนแอปฯ iQIYI และ Mango TV ที่เมืองจีน (รวมถึงออนแอร์พร้อมกันที่ไทยด้วย เมื่อ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา)แม้ว่าก่อนหน้านี้ของการปล่อยโปสเตอร์โปรโมทหลังได้ทีมนักแสดงหลักอย่าง หวงจิ่งอวี๋ รับบท พันตรีเหลียงมู่เจ๋อ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการสายฟ้า และ หลี่ชิ่น มารับบท แพทย์ประจำบ้านเซี่ยชู จะมีเสียงแตก บ้างก็ถูกใจ บ้างก็ไม่ปลื้มกับลุคในเครื่องแบบแต่ที่สุดซีรีส์ฟอร์มดีเรื่องนี้ก็ไม่ทำให้เหล่าคอซีรีส์ผิดหวัง สมดั่งรอคอย เพราะทันทีที่ออนแอร์ก็ได้กระแสถล่มทลายติดเทรนด์เวยป๋อตั้งแต่วันแรกและต่อเนื่องรัวๆ อีกหลายวัน ในไทยเองก็ติดอันดับท็อป 4 บนแอปฯ iQIYI Thailand (อัพเดตเมื่อ 11 มิ.ย.) และไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆส่วนเหตุผลว่าทำไม ‘ภารกิจลับ ภารกิจรัก’ (My Dear Guardian 2021) กลายเป็นกระแสรุ่งพุ่งแรงอย่างรวดเร็ว และส่งให้เป็นซีรีส์ดูเพลินชวนติดหนึบ ไม่ว่าจะเพราะโดนป้ายยาของคุณหมอเซี่ยชู หรือโดนลูกเตะของพันตรีเหลียงมู่เจ๋อฟาดเข้าอย่างจังหรือเปล่า?: ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง Round Fingers Under Military Uniforms จากปลายปากกาของเจ๋อจื่อหม๋าอี่ ที่ได้ชื่อว่าเป็น Descendants of the sun หรือ ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ เวอร์ชั่นจีน โดยในเวอร์ชั่นเกาหลีน่าจะพอจำกันได้ว่าดังไปทั่วเอเชียจากการนำแสดงโดย (อดีต) คู่จิ้นอย่างซงจุงกิและซองเฮเคียว เพียงแค่นี้ก็ทำให้ ‘ภารกิจลับ ภารกิจรัก’ (My Dear Guardian 2021) กลายเป็นกระแสให้พูดถึง ยังไม่นับรวมกระแสซีรีส์เชิดชูวงการแพทย์ ซึ่งกำลังเป็นนิยมหลังจีนเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิด: แม้ ‘ภารกิจลับ ภารกิจรัก’ จะเล่าเรื่องราวโรแมนติกระหว่างพันตรีเหลียงมู่เจ๋อ (รับบทโดย หวงจิ่งอวี๋) ผู้มีอนาคตไกลของกองพลพิเศษ จนมาพบกับ เซี่ยชู (รับบทโดย หลี่ชิ่น) แพทย์ทหารประจำบ้านจากทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ในต่างแดน ด้วยภาระหน้าที่ทำให้ทั้งสองได้รู้จักกัน รักกัน และร่วมกันเอาชนะผู้ก่อการร้ายลักพาตัว ทำลายแก๊งอาชญากรที่ขโมยความลับทางทหารเรียกว่าเรื่องย่อเหมือน Descendants of the sun เป๊ะ หากถ้าใครไปส่องตัวซีรีส์มาต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘ภารกิจลับ ภารกิจรัก’ มีการดัดแปลงคาแร็กเตอร์ตัวละคร และเติมเนื้อเรื่องให้สนุกสนานมีโทนเรื่องแตกต่าง ดูสบาย มีสีสันมาขึ้นตามสไตล์ซีรีส์จีนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในช่วงแรกระหว่างเหลียงมู่เจ๋อ VS เซี่ยชูที่ประหนึ่งเหมือนลิ้นกับฟัน เจอกันเป็นต้องปะทะฝีปาก ต่างจากเวอร์ชั่นเกาหลีที่นางเอกจะแพ้ทางความกวนของพระเอกตลอด รวมทั้งให้ทั้งคู่ต้องจำใจมาร่วมชายคาบ้านเดียวกัน เพราะแม่ๆ ของเหลียงมู่เจ๋อและเซี่ยชู ทำตัวเป็นแม่สื่อให้ทั้งคู่ จนเหลียงมู่เจ๋อต้องขอให้เซี่ยชูสวมรอยเป็นแฟนปลอมๆ เพื่อหลอกแม่ตัวเองแม้แต่คาแร็กเตอร์ตัวละครอย่าง เหลียงมู่เจ๋อ พระเอกของเรื่องก็ดีไซน์ให้เป็นคนโผงผาง ขวานผ่าซาก มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และมีปมในอดีต ส่วนเซี่ยชูก็เป็นคนตีฝีปาก ตรงไปตรงมา จิตใจดี ชอบช่วยเหลือ อ่อนไหวง่าย ไม่ได้โก๊ะๆ เหมือนเวอร์ชั่นเกาหลี ไปจนถึงการเสริมบทมือที่สามอย่างจั๋วหราน อดีตคนรักเก่าของเซี่ยชู ผู้มีเบื้องหลังน่าสงสัยตามมาขอคืนดีฉะนั้นการชมซีรีส์ ‘ภารกิจลับ ภารกิจรัก’ จึงได้อรรถรสต่างจาก ‘ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ’ อยู่มาก แต่ครบรส ทั้งโรแมนติก แอคชั่น ซาบซึ้ง และความจิ้นมโน: เรื่องนี้เป็นการโคจรพบกันครั้งแรกของ หวงจิ่งอวี๋ หลัวแห่งชาติจากเรื่อง ‘จะกี่พันปี หัวใจก็ยังเป็นเธอ’ (Moonshine and Valentine 2018) และ ‘ออกแบบรักฉบับพิเศษ’ (Love Designer 2020) และหลี่ชิ่น นางเอกสวยโนศัลย์จาก ‘หมาป่าจอมราชันย์’ (The Wolf 2020) และ ‘หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร’ (Joy of Life 2019) ซึ่งสำหรับใครที่เป็นสายจิกหมอนอาจต้องรอนานหน่อย เพราะกว่าจะเข้าฉากฟินก็ปาเข้าไปหลายตอน แต่ยังการันตีความหนุกหนานกับลีลาแลกฝีปากของทั้งคู่ที่มีความสูสีชนิดไม่มีใครยอมใคร จนถึงช่วงที่ทั้งคู่เริ่มมีความรู้สึกดีๆ ให้กันและกันแล้ว รับรองว่ากรี๊ดสลบ: จุดนี้ต้องยกเครดิตทีมโลเกชั่นและทีมเซ็ทอัพที่จัดมาได้สวยงามตระการตามากแบบแย่งซีนกันเห็นๆ แต่ละฉากคือทุ่มทุน ปังปุริเย่ แค่ฉากเปิดเรื่องก็บินไปถ่ายกันถึงอิตาลี ซึ่งถ้าใครได้ดูใน EP แรก แค่ศูนย์การแพทย์อิซายาก็สวยปังเหมือนโบสถ์โบราณมากกว่าจะเป็นโรงพยาบาลเสียอีก นี่ยังไม่รวมทิวทัศน์ทั้งซิตี้วิวที่จีน วิวหมู่บ้านในต่างแดน และทะเลทรายสุดลูกหูลูกตา คัดภาพมาเป็นอาหารตาให้ได้อิ่มวิว ดูแก้เบื่อในช่วงที่ใครๆ ต่างพากันเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้เที่ยวต่างประเทศกันมานาน เพราะลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิดได้พอดิบพอดี: ความที่ตัวละครหลักเป็นทหารกองพลพิเศษและแพทย์ทหาร งานนี้ทีมงานจัดเต็ม มาหมดทั้งฉากปฏิบัติการกู้ตัวประกัน สาดกระสุน ระเบิดรถ โรยตัว ขับรถถัง ยิงเฮลิคอปเตอร์ ถึงจะไม่ได้มีฉากแอ็กชั่นมาให้เห็นกันทุก EP แต่ทุกซีนของฉากบู๊ ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ฉับไว ตื่นเต้น บู๊กระจาย แม้แต่องค์ประกอบ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ เรียกว่าจัดหนัก ทุ่มทุน สมจริง ล้ำสมัย: ต่อเนื่องจากประเด็นที่แล้ว อย่างที่บอกซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวอาชีพหมอ-ทหาร ซึ่งทั้งสองพระนาง หวงจิ่งอวี๋และหลี่ชิ่น ถ่ายทอดความมุ่งมั่น มานะ อุดมการณ์ และความยึดมั่นในวิชาชีพออกมาได้เป็นอย่างดีลงตัว ไม่ดูเครียดจนเกินไป แต่ยังรู้สึกได้ถึงพลังความเสียลสละรักชาติ ถือเป็นซีรีส์น้ำดีอีกเรื่องที่ใครเป็น FC ของนักแสดงคู่นี้ ไม่ควรพลาดมาเช็คลิสต์ด่วน!: เป็นอีกหนึ่งสีสันของเรื่อง และจอมขโมยซีนเล็กๆ กับเจ้าแมวน้อยที่นางเอกของเราเก็บมาเลี้ยง ทีมสร้างเติมความน่ารักให้กับซีรีส์ โดยให้ผู้ชมได้ยินความคิดของเจ้าเหมียวแสนเอาแต่ใจตัวนี้ไปตลอดทั้งเรื่อง มีหลายฉากหลายซีนมันทำท่าทีน่าเอ็นดู น่าหมั่นไส้ไปพร้อมๆ กัน ช่วยยิงมุกขายขำ เรียกเสียงฮา เอาคนดูได้อยู่หมัดทีเดียว งานนี้ทาสแมวต้องมาดูเอง: บอกเลยว่า ถ้าใครเคยติดตามผลงานของหวงจิ่งอวี๋ จะเห็นว่าเขารับบทมาแล้ว ทั้งงานสายละมุนและสายบู๊ ความดีย์งามของหนุ่มตี๋พรีเมี่ยมคนนี้ คือ ความฟิตของบอดี้ โดยเรื่องนี้ก็ถือโอกาสโชว์เนื้อขาวๆ กล้ามอกแน่นๆ ซิกแพ็คล้ำๆ กันแบบให้สาวๆ ปากสั่นกันเล่นๆ แถมไม่โชว์เปล่า ยังมาพร้อมลีลาออกกำลังกายและโชว์ฉากแอคชั่น ที่แสดงให้เห็นว่าหนุ่มคนนี้เขาดูแลตัวเองจริงจังเบอร์แรงแถมตามบทในเรื่องแม้เป็นคนปากดี ขวานผ่าซาก เอ่ยปากไล่นางเอกออกจากบ้านอยู่ตลอดๆ แต่กลับสวนทางกับการกระทำที่แสดงออกว่ารักหนักมาก ใช้ความเป็นสุภาพบุรุษ ดูแลนางเอกดีย์เว่อร์เกินสถานะรูมเมท จะอะไรยังไงแค่ไหน มีฉากเล็กๆ มาฝากกันให้ชุ่มชื่นใจสำหรับเรื่องนี้ชาวติ่งไม่ต้องดำน้ำ ดูบรรยายไทยถูกลิขสิทธิ์กันได้ที่ iQIYI ความยาว 40 ตอนจบhttps://www.iq.com/https://mydramalist.com