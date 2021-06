Scoop : 7 นักแสดงจีนแคสติ้งไม่โดน แต่ซีรีส์ออนกลับปังปุริเย่!

ประเด็นเรื่อง ‘แคสติ้ง’ (คัดเลือก) นักแสดงให้กับรับบทบาทใดๆ เป็นประเด็นคลาสสิกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทุกยุค ทุกสมัย ไม่ว่าจะวงการบันเทิงไทย-เทศ หรือแม้แต่ในวงการซีรีส์จีนก็ตามที บางก็ว่าไม่ตรงคาแร็กเตอร์ตามท้องเรื่อง บางก็ไม่โดนใจผู้ชม หรือแม้แต่ไม่ถูกใจแฟนนิยาย จะด้วยเหตุผลเพราะนักแสดงที่ ‘ใช่’ คิวไม่ได้ หรือปัจจัยทางการตลาดก็ตามทีแต่บางทีการที่คัดนักแสดงมาแล้วไม่ตอบโจทย์ผู้ชมตอนฟิตติ้ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นยันต์การันตีว่าผลงานเรื่องนั้นจะ ‘พัง’ เสมอไปวันนี้เราขอรวม ‘ส่วนหนึ่ง’ ของนักแสดงจีนที่เคยโดยติว่าแคสติ้งพัง แต่พอผลงานฉายจริงกลับงานดีย์โดนตก กดไลก์กันรัวๆ กลายเป็นมาสเตอร์พีซ สร้างความจดจำ ประดับบารมีของนักแสดงคนนั้นไปเลยเริ่มต้นที่นางเอกหน้าเด็กอย่าง “ถานซงอวิ้น” ที่ดังเป็นพลุแตกจากบทมือปราบจอมกะล่อน ใน ‘องครักษ์เสื้อแพร’ (Under The Power 2019) และโดนป้ายยากันทั้งเอเชียจากบทน้องนุชสุดท้อง ‘หลี่เจียนเจียน’ ในซีรีส์แนวครอบครัว ‘ถักทอรักที่ปลายฟ้า’ (Go Ahead 2020)จากเรื่อง ‘ถักทอรักที่ปลายฟ้า’ เธอต้องเล่นเป็นเด็กวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 15 จนเติบโตเป็นหญิงสาวอายุ 25 และประกบพระเอกรุ่นน้องหล่อเว่อร์วังอย่าง ซงเว่ยหลง ซึ่งตอนที่ถานซงอวิ้นมารับบทนี้ เธออายุเกือบ 30 ปีแล้ว แถมยังอายุมากกว่าซงเว่ยหลงถึง 9 ปี ทำให้ตอนที่ทีมงานตัดสินใจเลือกเธอมารับบทนี้ มีหลายเสียงติงว่าเธออายุมากไปหรือเปล่า? จะเล่นแล้วอินเหรอเปล่า? จะไหวเหรอ?มาถึงวันนี้คงไม่ต้องบอกแล้วว่า เธอตีเนียนบทหลี่เจียนเจียนได้แตกขนาดไหน ทำเอาผู้ชมสุข เศร้า สนุก อมยิ้ม ไปกับบทบาทของเธอ เท่านั้นไม่พอจากเรื่องนี้ ทำให้ถานซงอวิ้นคว้ารางวัลด้านการแสดงมาล้นหลามถล่มทลาย กวาดรางวัลใหญ่เกือบทุกสถาบัน เรียกว่าช่วง 2 ปีมานี้ เธอตระเวนเดินพรมแดงรับรางวัลไม่ขาดสาย ถือเป็นอีกบทบาทที่ส่งให้ถานซงอวิ้นเลื่อนชั้นขึ้นมาติดหนึ่งในโผนางเอกแถวหน้าผู้ทรงอิทธิพลชนิดก้าวกระโดด เป็นอีกสเต็ปบนเส้นทางการแสดงของเธอเลยทีเดียวมากันที่หลัวชาติแห่งชาติอย่าง “หยางหยาง” ตี๋หล่อพรีเมี่ยม ที่ผ่านมาตั้งแต่บทสายละมุนจนถึงบทบู๊ เซอร์ แต่แนวที่มักถูกโฉลกกับหยางหยางเป็นพิเศษน่าจะเป็นแนวเกมเมอร์ ตั้งแต่ซีรีส์แจ้งเกิดของเขาที่ดังระดับเอเชียจาก ‘เวยเวย ยิ้มนี้โลกละลาย’ (Love O2O 2016) และล่าสุดที่เตรียมสตรีมมิ่งบน WeTV เร็วๆ นี้ คู่กับ ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ นางเอกสวยสะท้านในซีรีส์ ‘ดุจดวงดาวเกียรติยศ’ (You Are My Glory)แต่ก่อนหน้านี้หยางหยาง เคยรับบทนำใน ‘เทพยุทธ์เซียนกลอรี่’ (The King’s Avatar 2019) ซีรีส์แนวอีสปอร์ต ที่รับบทเป็น ‘เยี่ยซิว ยอดฝีมือแห่งวงการเกมส์กลอรี่’ ความที่ซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายสุดโด่งดังของนักเขียนหูเตี๋ยหลาน ก็มีคนต่อต้านและมีการทักท้วงจากแฟนนิยายว่า หยางหยางไม่เหมาะรับบทนี้ ด้วยเหตุผลว่า หล่อเกินไป!จนเจ้าของบทประพันธ์ต้องออกมาชี้แจงว่า เขาไม่เคยเขียนว่าเยี่ยซิวไม่หล่อ แล้วทำไมพระเอกจะหล่อไม่ได้…ทำให้ประเด็นเบาบางลง ซึ่งหลังซีรีส์เรื่องนี้ออกฉายก็ยังคงได้รับความนิยมและได้รับกระแสตอบรับที่ดีสำหรับคอซีรีส์จีนยุคนี้ ไม่มีใครไม่รู้จักซีรีส์ขึ้นหิ้งระดับตำนานอย่าง ‘สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่’ Eternal Love (2017) แต่รู้ไหม? ว่า "หยางมี่​-จ้าอโหย่วถิง" พระนางของเรื่องก็ต้องฝ่าด่านเคราะห์ก่อนมารับบทนำของซีรีส์เรื่องนี้เช่นกันเนื่องจากซีรีส์ดัดแปลงมาจากนิยายดังถล่มทลายโดยผู้เขียนถังชีกงจื่อ ฐานแฟนนิยายเหนียวแน่นมาก จนครั้งประกาศรายชื่อนักแสดงนำ 'หยางมี่' ที่จะมารับบท 'ไป๋เฉี่ยน ราชินีชิงชิว' และ 'จ้าวโหย่วถิง' มารับบท 'เยี่ยหัว ไท่จื่อเผ่าสวรรค์' ทำเอาแฟนนิยายบ่นเป็นเสียงด้วยว่า ทั้งสองสวย-หล่อไม่พอ ไม่สมศักดิ์ศรีราชินีจิ้งจอกและรัชทายาทเผ่าสวรรค์ โดยให้เหตุผลว่าในนิยายมโนความสวยหล่อระดับไอดอลต้องอาย เทพสวรรค์เห็นแล้วต้องตะลึงนี่ขนาดตอนนั้นหยางมี่ ถือเป็นตัวแม่เบอร์ต้นๆ ของวงการแล้ว ยังไม่วายโดนวิจารณ์ แต่ท้ายสุดทีมงานก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวแสดงแต่ประการใด จนซีรีส์ออนแอร์และได้รับการชื่นชมในบทบาทการแสดงและออร่าความเทพ เดินสายรับรางวัลกันเป็นปี กลายเป็นซีรีส์ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมการผลิตซีรีส์จีนและโด่งดังระดับเอเชีย การันตีด้วยยอดวิวมากกว่า 5 หมื่นล้านวิว ในแบบที่ไม่มีใครล่มสถิตินี้ได้ไม่เพียงแต่บทนำเท่านั้น แต่แม้บทรอง-บทสมทบก็ยังเคยโดนผู้ชมค่อนแคะเช่นกัน ส่วนใหญ่จะเกิดกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ระดับตำนาน อย่างที่กลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ล่าสุด ไม่พ้น "โจวไห่เหม่ย" นักแสดงรุ่นใหญ่ชาวฮ่องกงที่คอหนังจีนคุ้นหน้าเธอเป็นอย่างดี ด้วยโลดแล่นในวงการมานานกว่า 30 ปี เจ้าของฉายา ชาลอน สโตนแห่งเอเชีย ที่มารับบทแม่ชีมิกจ้อ ในซีรีส์ดาบมังกรหยก เวอร์ชั่นรีเมก 2019 (Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019)ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเจ๊โจวลุคไม่ได้ แต่อยู่ที่เจ๊สวยเกินไป! เกินกว่าจะมารับบทแม่ชีมิกจ้อผู้อํามหิต จนใครๆ ก็พูดว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แม่ชีมิกจ้อสวยที่สุดเท่าที่มีการสร้างมาจุดนี้ต้องบอกก่อนว่าทีมสร้างดัดแปลงคาแร็กเตอร์แม่ชีมิกจ้อให้ต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆ เล็กน้อย โดยเสริมบทที่ให้เหตุผลว่าทำไมแม่ชีมิกจ้อจึงเกลียดฝ่ายอธรรมแบบหัวชนฝา จนลำเอียง และทำให้ตัวละครตัวนี้มีอ่อนโยนขึ้น มีที่มาที่ไปของความโหดเหี้ยมนั่นจึงเลือกนักแสดงที่มีความอ่อนโยนและดูดุดันในคนๆ เดียว แถมโจวไห่เหม่ยก็เคยรับบทจิวจี้เยียก ศิษย์คนโปรดของแม่ชีมิกจ้อในเวอร์ชั่นเมื่อปี 1994 มาแล้ว ดังนั้นผู้สร้างจึงเชื่อมั่นว่าเจ๊โจวจะถ่ายทอดมิกจ้อซือไท่ในมุมมองที่แตกต่างออกมาได้ดี แถมเป็นการช่วยโปรโมทดึงฐานแฟนกำลังภายในรุ่นเก่าอีกด้วย ซึ่งเธอก็แสดงออกมาได้ดี สมดีกรีรุ่นใหญ่จริงๆอีกคนที่โดนเหตุผลว่าสวยเกินไปอีก….แถมสวยเกินนางเอกของเรื่องอีกต่างหาก คือ "จางซินอวี้" ในบท ลีมกโช้ว จากซีรีส์มังกรหยกภาค 2 เวอร์ชั่น 2014 (The Romance of the Condor Heroes 2014) ซีรีส์เรื่องนี้ได้มาฉายในไทยอย่างถูกลิขสิทธิ์ด้วย โดยช่วงฉายเรียลไทม์ที่เมืองจีน ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย ไหนจะเรื่องการแต่งเติมบทประพันธ์จนเกินเหตุ หรือการแคสนักแสดงเพื่อให้เป็นกระแสโปรโมทสำหรับจางซินอวี้ ในเวลานั้นเธอเป็นนักแสดงสายเซ็กซี่ การมารับบทลีมกโช้ว ศิษย์พี่ของนางเอกเซียวเหล่งนึ่ง ผู้ช้ำรักจนแปรเปลี่ยนกลายเป็นนางมารของยุทธภพ ถือเป็นพลิกลุคของเธอ และทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำในวงกว้างปิดท้ายด้วย "หลิวซือซือ" นางเอกสาวหน้าซึ้ง ช่วงนี้ไม่มีผลงานปังๆ ออกมาให้สอยเท่าไร แต่ขอเอ่ยถึงซีรีส์ที่เธอเคยโดนจวกว่าแคสไม่โดนใจคนดู เพราะซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานที่สร้างปรากฏการณ์ ทำให้ผู้ชมทั้งเอเชียกลับมาเสพซีรีส์จีนอีกครั้ง จากเรื่อง 'ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์' หรือ 'เจาะมิติพิชิตบัลลังก์' (Scarlet Heart 2011 ชื่อภาษาไทยอาจจะมีหลายชื่อ) หรือในอีกชื่อ 'ปู้ปู้จิงซิน'ในเรื่องหลิวซือซือรับบทเป็นหญิงสาวข้ามภพ จากปัจจุบันกลับไปยังสมัยราชวงศ์ชิง และเข้าไปอยู่ในร่างของหมาเอ่อร์ไท่ รั่วซี แน่นอนว่าซีรีส์สร้างจากนิยายขายดี จึงเกิดการเปรียบเทียบรั่วซีในนิยายกับซีรีส์ โดยหลิวซือซือโดนวิจารณ์ว่า ไม่สวยพอมารับบทรั่วซี ถึงขนาดบางเสียงบอกว่าน่าจะเอานักแสดงที่รับบทพี่สาวของเธอในเรื่องมาเล่นเป็นนางเอกดีกว่า…โถแต่หลิวซือซือก็ได้ใช้ทักษะการแสดง ตีบทโศกได้แตกกระจุย ใครดูเรื่องนี้มีแต่เสียงชื่นชม นอกจากบทดราม่าเข้มข้นล้ำเลิศแล้ว หลิวซือซือยังได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เธอมีดีพอ เรียกว่าแฟนๆ ที่ดูเรื่องนี้ต่างต้องเตรียมทิชชู่รอหน้าจอกันเลยทีเดียว ความสำเร็จของเรื่องนี้ยังไปเข้าตาเกาหลีนำมารีเมคเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีอีกด้วยส่วนหนึ่งต้องขอบคุณทีมผู้คัดเลือกหลิวซือซือให้มารับบทนี้ หนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน คือ อู๋ฉีหลง พระเอกของเรื่อง ผู้รับบทองค์ชายสี่ นั่นเอง! โดยปัจจุบันหลิวซือซือและอู๋ฉีหลง ก็กลายมาเป็นคู่ชีวิตให้คนอิจฉากันทั้งประเทศสำหรับหลิวซือซือเล่นเรื่องนี้ ถือว่าคุ้มสองต่อ ได้ทั้งเงินทั้งคำชม และได้พระเอกมาเป็นคู่ชีวิตอีกด้วยนี่แค่คัดมาส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้ามาเยอะกว่านี้จะดราม่าระดับไหน ไม่อยากจะนึก…