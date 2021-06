Review : ซีรีส์เกาหลี “Move to Heaven” โศกซึ้ง ผูกผัน รัก ดาร์คไซด์ ผ่านบริษัทรับเก็บกวาดที่เกิดเหตุ

เป็นซีรีส์เรียกน้ำตาดราม่าสุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ สำหรับ ‘Move to Heaven’ เรื่องราวเกี่ยวกับความตายที่งดงามและน่าประทับใจสุดๆ จนเกิดกระแสคนเลิฟซีรีส์นี้ทั่วบ้านทั่วเมือง ส่งผลให้พุ่งทะยานติดท็อป 10 ใน Netflix ชั่วข้ามคืน ไม่ใช่แค่ปมชีวิตของผู้ตายในแต่ละตอนที่ทำเอาผู้ชมน้ำตาร่วงแทบหมดร่างหากแต่เป็นเรื่องราวความรัก ความผูกผัน ผสมผสานกับดาร์คไซด์ในสังคมเกาหลี ทั้งการกดขี่ชนชั้น เอารัดเอาเปรียบ การกีดกันชาวรักร่วมเพศ คดีฆาตกรรม การทอดทิ้งคนแก่ให้ตายอย่างโดดเดี่ยว ฯลฯ รวมถึงข้อความสุดท้ายที่คนตายไม่มีโอกาสแม้จะเอ่ยคำลา แต่ทิ้งร่องรอยเป็นภารกิจสุดท้ายให้ 2 พ่อลูกตระกูลฮันช่วยไขปริศนา...ที่คนตายอยากบอกคุณ!Move to Heaven เป็นซีรีส์ที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของ ‘คิมแซบยอล’ (Kim Sae-byul) ผู้ก่อตั้งบริษัท Bio Hazzard ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดที่เกิดเหตุ ผู้นำประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดลงในหนังสือชื่อ ‘Things Left Behind’ ก่อนนำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์ 10 ตอน ผลงานของผู้กำกับฯ คิมซองโฮ (Kim Sung-ho) และนักเขียน Yoon Ji-ryeon ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความตายผ่านบริษัทเก็บกวาดที่เกิดเหตุ ‘Move to Heaven’ โดยมีสองพ่อลูกจากตระกูลฮัน เป็นทั้งเจ้าของกิจการและพนักงานบริษัทเล็กๆ แห่งนี้บรรทัดจากนี้ เราขอพาคุณออกเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุ ผ่านคราบเลือด น้ำเหลือง หนอน กองข้าวของ และหยดน้ำตา...เพื่อการขนย้ายครั้งสุดท้ายไปกับการให้บริการที่น่าประทับใจไปกับบริษัท Move to Heavenซีรีส์เปิดฉากด้วยพรสวรรค์อันน่าทึ่งของฮันกือรู (รับบทโดย ทังจุนซัง นักแสดงดาวรุ่งที่แจ้งเกิดจากบทนายทหารหนุ่มจาก ปักหมุดรักฉุกเฉิน Crash Landing on You 2019) เด็กหนุ่มวัย 20 ปีที่มีอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) ซึ่งเป็นความบกพร่องพัฒนาการด้านสังคม เวลาคุยจึงไม่ค่อยสบตาผู้คน ทำอะไรซ้ำๆ เป็นคนเจ้าระเบียบ ไม่ยืดหยุ่น และมีความสนใจจำกัดเฉพาะเรื่องถึงขั้นหมกมุ่นกือรูเป็นเด็กหนุ่มช่างสังเกต จดจำทุกรายละเอียดและสังเกตความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยได้อย่างรวดเร็ว โดยมีฮันจองอู (รับบทโดย จีจินฮี) ผู้เป็นพ่อมองเห็นความพิเศษที่อยู่ในตัวของลูกชายมาตลอด และคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างฮันจองอูถ่ายทอดความเป็นคนอ่อนโยน พิถีพิถัน เคารพและให้เกียรติผู้ตายราวกับครอบครัว พร้อมฝึกฝนกือรูให้ทำความรู้จักตัวตนของผู้ตายและค้นหาปริศนาที่ซ่อนอยู่ในสิ่งของต่างๆ เพื่อส่งมอบข้อความที่คนตายไม่มีโอกาสบอกให้กับใครบางคนแต่อยู่ดีๆ พ่อที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบของกือรูก็จากไปตั้งแต่ต้นซีรีส์ ปล่อยให้ลูกชายและ Move to Heaven ตกอยู่ในมือของโจซังกู (รับบทโดย อีเจฮุน) น้องชายต่างพ่อผู้มีศักดิ์เป็นอาของกือรู โดยมีเงื่อนไขว่าโจซังกูจะต้องดูแลกือรูเป็นเวลาสามเดือนอย่างปลอดภัย และเข้ากันได้อย่างดีจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างวิถีชีวิตที่เคยสงบเงียบเป็นระเบียบของกือรู กลายเป็นความสับสนอลหม่าน เมื่อโจซังกูเข้ามาเป็นผู้ปกครองชั่วคราว และต้องร่วมดูแลกิจการรับเก็บกวาดที่เกิดเหตุไปด้วยกัน โดยมีเด็กสาวข้างบ้าน ยุนนามู (รับบทโดย ฮงซึนฮี) คอยปกป้องกือรูในฐานะเพื่อนสนิทเพียงคนเดียว ทั้งยังคอยจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของโจซังกูไม่ให้ทำร้ายกือรูอีกด้วยสุดท้ายเธอก็กลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของบริษัทไปโดยปริยาย ส่วนโจซังกูเองก็มีความลับเบื้องหลังการติดคุกของเขา ทำให้นามูไม่ไว้ใจและความสัมพันธ์สุดแสนจะวุ่นวายก็เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับเรื่องราวโศกซึ้งของเหล่าคนตายที่จะทำให้คุณน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวแม้บางตอนในเรื่องจะเต็มไปด้วยกองทัพหนอน คราบเลือด และน้ำเหลือง แต่เรื่องราวเบื้องหลังที่เกิดเหตุสุดสยองกลับ ‘งดงาม’ และ ‘โศกซึ้ง’ ในเวลาเดียวกันจะเห็นได้จากการตายของคุณยายสมองเสื่อม เปิดฉากด้วยห้องพักขนาดรูหนูกับคราบน้ำเหลืองบนพื้นห้อง เมื่อกือรูยกเสื่อขึ้นมาดูก็พบกับมรดกนับแสนวอนที่คุณยายเก็บสะสมให้ลูกชายมาตลอดหลายปี พร้อมกับภารกิจสุดท้ายที่คุณยายตั้งใจทำเพื่อลูกชายที่ทำเอาหลายคนน้ำตาแตกไปตามๆ กันเช่นเดียวกับคราบเลือดในที่เกิดเหตุ คดีฆาตกรรมครูสาวประจำโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ที่ความน่ารักของเธอจะตราตรึงจนคุณต้องร้องไห้ให้กับโศกนาฏกรรมชีวิตของเธอ แม้แต่ปมสุดท้ายระหว่างฮันจงอูและโจซังกูที่จะทำให้คุณตาบวมเพราะน้ำตาหมดร่างเรียกว่าเป็นซีรีส์ 10 ตอนที่ทำเอาผู้ชมต้องพกกระดาษทิชชู่ไว้ข้างตัวเป็นม้วนๆ เลยทีเดียว แม้แต่นักแสดงเองก็ได้รับข้อคิดดีๆ จากซีรีส์เรื่องนี้ อย่างอีเจฮุนที่บอกว่า“พอได้มาแสดงซีรีส์เรื่องนี้รู้เลยว่า ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน มันไม่ได้อยู่ตลอดไป สักวันหนึ่งก็ต้องเจอกับวินาทีแยกจากกัน แล้วตัวเราจะรับมือกับมันยังไง ผมคิดถึงเรื่องนี้เยอะมากทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดถึงอย่างลึกซึ้งเท่าไหร่ ทำให้ผมขอบคุณการมีลมหายใจอยู่ ณ ตอนนี้ ผมอยากจะพูดถ้อยคำดีๆ กับครอบครัวแม้เราจะไม่ได้เจอกันบ่อย แต่การติดต่อไปหาและพูดคุยกันเป็นสิ่งสำคัญมากครับ”ส่วนคนที่ได้รับเสียงชื่นชมท่วมท้นถึงขนาดผู้กำกับฯ ยังยกให้เป็นนักแสดงอัจฉริยะคงหนีไม่พ้นทังจุนซัง ที่ถ่ายทอดความเป็นแอสเพอร์เกอร์ออกมาได้อย่างน่าทึ่ง รวมถึงการจำบทยาวๆ และท่องออกมาได้อย่างลื่นไหลจนเราเชื่อว่าเขาเป็นกือรูจริงๆ เลยล่ะใครที่ไม่อยากตกขบวนเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง ต้องไม่พลาด Move to Heaven ซีรีส์ที่จะดึงให้คุณคิดถึงความรัก ความสัมพันธ์ ความหมายของการมีชีวิตอยู่ และความตายที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดhttps://www.netflix.com/th-en/https://mydramalist.com