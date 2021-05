“เป้-อารักษ์” แทคมือ “โม-มนชนก” ดราม่าไม่ยั้ง

“IN TIME WITH YOU ถึงห้ามใจก็จะรัก” ซีรีส์เวอร์ชั่นไทย ที่ อาร์ท้อป มีเดีย (ไทยแลนด์) ผู้ผลิตได้ขายไปถึง 13 ประเทศ แถมเมื่อออนแอร์กระแสดีมากๆ ทั้งที่ประเทศจีน , ฮ่องกง , สิงคโปร์, มาเก๊า, มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และยังกำลังจะออนแอร์เร็วๆ นี้ ก็จะมี ประเทศญี่ปุ่น, พม่า และกัมพูชา ส่วนในบ้านเราวันนี้ก็กำลังมาแรงแซงทางโค้งเดินทางมาถึง 4 ตอนสุดท้ายแล้ว เรื่องราวความรักเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แถมแอบมีน้ำตาซึมนิดๆ เพราะต่างลุ้นว่าพระนางของเราจะยอมเปิดเผยความรู้สึกลึกๆ ในใจ ที่ต่างฝ่ายต่างมีมากกว่าคำว่า “เพื่อน”ล่าสุดแฟนๆ ซีรีส์เตรียมกระดาษไว้ซับน้ำตาได้เลย เมื่อพระเอกของเรื่อง เป้-อารักษ์ รับบท “ภณ” เพื่อนที่แอบรักเพื่อน แต่ไม่กล้าบอกได้ตัดสินใจย้ายตัวเองไปทำงานที่ประเทศจีน หวังเลียแผลใจ เอ้ย..หวังตัดใจ และหนีใจตัวเองไปทำงานที่อื่น เพื่อที่จะได้ไม่เห็นและรับรู้เรื่องราวของเพื่อนรักอย่าง “พิม” (โม มนชนก) กับผู้ชายของเธอ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ภณ ไม่ได้รัก พิมเรื่องดราม่าปนน้ำตาแบบนี้ ทีมงานเซ็ทฉาก ภณ อยู่ที่สนามบิน และกำลังจะขึ้นเครื่อง พิม ก็ดีดตัวเองจากที่นอน เพื่อจะมาส่ง ภณ แต่กลับซ่อนตัวไม่ให้ภณเห็น พิมโทรหาภณเพื่อบอกลา จนน้ำตาก็ไหลออกมาแบบไม่รู้ตัว ทั้งคู่จึงจากกันแบบไม่เคลียร์ ทั้งๆ ที่ พิม ก็รู้ว่า ภณ คิดกับตนอย่างไร ส่วน ภณ ก็รู้แล้วว่าพิมรู้เรื่องที่ตนแอบรักแบบไม่ใช่เพื่อนอีกต่อไปแล้ว ฉากนี้ทีมงานใช้ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถานที่ถ่ายทำ และเซ็ตเป็นฉากในสนามบิน โดยมีนักแสดงสมทบร่วมเฟรมประหนึ่งว่ามารอขึ้นเครื่องที่สนามบิน หนุ่มเป้ มาในชุดจัดเต็มพร้อมกระเป๋าเป้ใบใหญ่เตรียมขึ้นเครื่องเต็มที่ ส่วนสาวโมก็มาพร้อมกับอารมณ์เศร้า ผู้กำกับฯ อ๊อด – บัณฑิต ทองดี สั่งแอ็คชั่นเมื่อทุกอย่างพร้อม สาวโม ค่อยๆ หยิบมือถือขึ้นมา แล้วพูดบางสิ่งกับหนุ่มภณ โดยที่ภณหารู้ไม่ว่า พิม ยืนอยู่ใกล้ๆแถวนั้น ทั้งคู่ใส่อารมณ์ไม่ยั้ง ดราม่ามาแบบจัดเต็ม เศร้าไปอีก! ฉากนี้ใช้เวลาไม่นาน เพราะทั้งหนุ่มเป้และสาวโมก็ทำการบ้านกันมาอย่างดีติดตามชมฉากเศร้า ซึ้ง กินใจ ดราม่าแบบนี้ได้ใน “IN TIME WITH YOU ถึงห้ามใจก็จะรัก” วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคมนี้ เวลา 21.30 – 22.45 น. ทางพีพีทีวี ช่อง 36