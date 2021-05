Scoop : ซูมอินซีรีส์หลังเตียงหัก! ของคู่รักซุป'ตาร์จีน “จ้าวลี่อิ่ง-เฝิงเส้าเฟิง”

เดือนที่ผ่านมาคงไม่มีข่าวไหนช็อกวงการบันเทิงจีน เท่ากับข่าวหย่าร้างของสองนักแสดงซูเปอร์สตาร์เบอร์ใหญ่จากจีนแผ่นดินใหญ่อย่าง ‘จ้าวลี่อิ่ง’ และ ‘เฝิงเส้าเฟิง’ ปิดฉากตำนานรักพระถังฯ-ราชินีเมืองแม่ม่าย (ฉายาที่ได้มาเนื่องจากทั้งคู่พบรักกันครั้งแรกจากการเล่นภาพยนตร์คู่กันในเรื่อง The Monkey King 3 ไซอิ๋ว 3 ตอน ศึกราชาวานรตะลุยเมืองแม่ม่าย เมื่อปี 2018)สำหรับข่าวแยกทางกันครั้งนี้เป็นการประกาศออกมายืนยันผ่านสตูดิโออย่างเป็นทางการของ ‘จ้าวลี่อิ่ง’ และ ‘เฝิงเส้าเฟิง’ บนเว่ยป๋อเมื่อวันที่ 23 เมษายน ซึ่งจากท่าทีและถ้อยแถลงการณ์ ไปจนถึงการโพสต์ข้อความบนเว่ยป๋อส่วนตัวของทั้งคู่ที่ให้กำลังใจกันและกัน แสดงให้เห็นถึงการจากกันด้วยดี กับชีวิตแต่งงานที่ปิดฉากไปเรียบร้อยภายในเวลาเพียง 3 ปี คงเหลือไว้แต่หน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกชายตัวน้อย ที่จะร่วมกันรับผิดชอบให้เติบโตมาด้วยความรักแม้การเลิกราครั้งนี้จะสร้างความหวอให้กับชาวเน็ตไม่น้อย เพราะที่ผ่านมาแฟนๆ ต่างเอาใจช่วยให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบแบบแฮปปี้ เอนดิ้ง เหมือนอย่างในละคร แต่เมื่อชีวิตจริงไม่เป็นเช่นนั้น ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป โดยทั้งคู่ยังคงความเป็นโปรเฟสชั่นแนลในฐานะนักแสดงมืออาชีพของวงการ ยังคงมีผลงานออกมาแจกความปังอย่างต่อเนื่อง ทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ที่จ่อคิวถ่าย รวมถึงรอออนแอร์อีกหลายต่อหลายเรื่อง เรียกว่าเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีผลต่อหน้าที่การงานในที่นี้ขอเอาใจคอซีรีส์ อัปเดตเฉพาะงานซีรีส์ก่อนปีที่ผ่านมาเรียกว่าคุณแม่จ้าวลี่อิ่ง สร้างกระแสถล่มทลายทั่วเอเชียจากการกลับมารับบทนางเอกได้อย่างสง่างาม ทั้งที่เพิ่งคลอดบุตรมาหมาดๆ ในซีรีส์เรื่อง นางโจร (Legend of Fei 2020) ประกบซูเปอร์สตาร์รุ่นน้องอย่าง หวังอี้ป๋อหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ จ้าวลี่อิ่งหันมาสนใจบทบาทที่เน้นไปที่การแสดงมากขึ้น สำหรับใครที่เป็น FC เหนียวแน่นของเธอคงพบทราบมาบ้างว่า ในอดีตจ้าวลี่อิ่งเคยประสบอุบัติเหตุจากการถ่ายทำฉากแอ็กชั่น ทำให้เธอพักการแสดงฉากโลดโผนไประยะหนึ่ง และแน่นอนว่าเหล่า FC เองก็ไม่อยากให้เธอใช้ร่างกายหนักจนเกินไปในวัยคุณแม่ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจ้าวลี่อิ่งจะเบนเข็มมารับบทที่ใช้ทักษะการแสดงมากขึ้นซีรีส์ที่คาดว่าจะได้ออนแอร์ในปี 2021 นี้ น่าจะเป็นเรื่อง The Story of Xing Fu ซีรีส์ดราม่าสู้ชีวิตแนวกฏหมาย เล่าการเดินทางของผู้หญิงตัวเล็กๆ ในหมู่บ้านห่างไกลมาเผชิญชีวิตในเมืองใหญ่ เพื่อหาเลี้ยงปากท้องและแสวงหาการได้รับการยอมรับในหน้าที่การงาน ผ่านเส้นทางชีวิตที่หล่อหลอมให้เธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเรื่องนี้ประกบคู่กับหลัวจิ้น พระเอกจากวีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน THE PRINCESS WEIYOUNG 2016 หวานใจตัวจริงของถังเยียน นางเอกหน้าสวยตัวท็อปของจีนด้วยพล็อตแนวหญิงสาวสู้ชีวิตอาจไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ แต่ที่น่าสนใจคือเรื่องราวคล้ายกับชีวิตจริงของจ้าวลี่อิ่ง เพราะเธอเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีพื้นเพมาจากเมืองเล็กและมาหาโอกาสในเมืองใหญ่ ไต่เต้าจากบทตัวประกอบเล็กๆ จนกลายมาเป็นอย่างวันนี้ แถมเรื่องนี้ยังได้ เจิ้งเสี่ยวหลง ผู้กำกับมือทองที่เป็นมือโปรในการสร้างซีรีส์แนวหญิงสาวยอดนักสู้อีกด้วย เคยฝากผลงานระดับมาสเตอร์พีซมาแล้วหลายเรื่อง โดยซีรีส์ที่คอละครชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดี อาทิ หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร, เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดินส่วนอีกเรื่องที่น่าจับตาไม่แพ้กัน และเป็นแนวที่เราไม่ค่อยได้เห็นจ้าวลี่อิ่งรับบททรงนี้เท่าไรนัก กับเรื่อง Light on Series : Who Is Murderer มินิซีรีส์ 12 ตอน ที่มาในแนวระทึกขวัญสืบสวนสอบสวน พอได้เห็นทีเซอร์แล้วให้อารมณ์กลิ่นอายหนังเกาหลี ถือเป็นอีกเรื่องที่จะได้เห็นความสามารถด้านการแสดงอีกด้านของจ้าวลี่อิ่งที่แฟนๆ จะไม่เคยเห็นมาก่อนมาต่อกันที่ฝ่ายชายกันบ้าง นับจากสร้างความปังในซีรีส์เรื่อง ตำนานหมิงหลัน (THE STORY OF MING LAN 2018) ที่เล่นคู่กับ (อดีต) ศรีภรรยาจ้าวลี่อิ่ง ‘เฮียเฝิง’ เฝิงเส้าเฟิงก็ห่างจากแนวโบราณไปหลายปี หันไปเล่นแนวสากลอยู่หลายเรื่อง ทั้งที่รอคิวฉายและอยู่ระหว่างการถ่ายทำแต่หลังจากนี้แฟนๆ จะได้เห็นเฮียเฝิงกลับมาฟาดในลุคย้อนยุคเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็ม ไม่ต่างจากตอนที่เฮียยังละอ่อน สมัยเล่นเรื่องศึกอาณาจักรน้ำแข็งมายา (Ice fantasy 2016) และ จอมทัพหลานหลิงหวาง (Prince of Lan Ling 2013) ในซีรีส์ฟอร์มใหญ่ถึง 2 เรื่อง ได้แก่ Novoland The Princess From Plateau และ The Imperial Ageสำหรับ Novoland The Princess From Plateau เป็นกระแสพูดถึงกันมาพักใหญ่แล้วตั้งแต่เริ่มเปิดกล้อง เพราะจะได้ประกบคู่กับนักแสดงดาวรุ่งรุ่นน้องอย่าง เผิงเสี่ยวหร่าน นางเอกหน้าเป๊ะที่โด่งดังพลุแตกจากซีรีส์ ตงกง ตำนานรักตำหนักบูรพา (Goodbye My Princess 2019) เรื่องนี้ไม่เพียงสร้างจากนิยายดังชื่อเดียวกันเท่านั้น แต่มีเนื้อหาและพล็อตคล้ายกับเรื่องตงกงที่เผิงเสี่ยวหร่านเคยเล่นอีกด้วย ทั้งกลิ่นอายชนเผ่าและการแต่งงานขององค์หญิงเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี โดย Novoland The Princess From Plateau มีฉากหลังในสมัยตอนต้นของราชวงศ์เฉา ที่มี 7 ชนเผ่าใหญ่ เล่าเรื่องราวขององค์หญิงที่ใฝ่หาเสรีภาพและความรักภายใต้โชคชะตาอันโหดร้าย ประมาณพล็อตเหมือนจะตอกย้ำความดังและเอาใจแฟนคลับเผิงเสี่ยวหร่านกันเข้าไปอีกส่วน The Imperial Age จะเป็นซีรีส์ประวัติศาสตร์ยุคหมิง เล่าเรื่องการไต่สู่บัลลังก์ของเยียนอ๋อง จูตี้ โอรสองค์ที่ 4 ของจักรพรรดิจูหยวนจางผู้สถาปนาราชวงศ์หมิง ภายใต้การสนับสนุนของตระกูลภรรยาและผู้ติดตาม หลังผ่านประสบการณ์ การนองเลือด และอุปสรรคมากมาย จูตี้สามารถปราบดาภิเษกขึ้นเป็นฮ่องเต้ เปลี่ยนรัชศกเป็นหย่งเล่อที่หนึ่ง กลายจักรพรรดิผู้สร้างคุณูปการและพาจีนเป็นมหาอำนาจทางทะเลแค่เรื่องย่อคงเดาได้ว่าเป็นแนวอิงประวัติศาสตร์จีน และระดับเฮียเฝิงมารับบทนำเอง โดยเล่นเป็นเยียนอ๋อง จูตี้ ตั้งแต่หนุ่มจนถึงวัยกลางคน ซึ่งต้องโชว์พัฒนาการตัวละครค่อนข้างสูงงานนี้บอกเลยว่าโปรดักชั่นเสื้อผ้าหน้าผมฉากพระราชวังจัดหนักจัดเต็ม งานประณีต เน้นสมจริง ยิ่งใหญ่แต่สวยงาม ระดมนักแสดงเจ้าบทบาทรุ่นใหญ่อีกเพียบ แถมท้ายให้สำหรับแฟนซีรีส์ร้อยรักปักดวงใจ (The Sword and the Brocade 2021) ที่ยังมูฟออนไม่ได้ตามมาส่องกันได้ เพราะนอกจากเป็นยุคสมัยเดียวกันแล้ว ยังได้ อิงเอ่อร์ นักแสดงผู้รับบท หลัวหยวนเหนียง (ภรรยาเอกของพระเอกสวีลิ่งอี๋) มารับบทนำคู่กับเฝิงเส้าเฟิงอีกด้วย แต่อาจจะปักหมุดรอกันนานหน่อย เพราะยังไม่มีกำหนดออกฉาย และเพิ่งจะมีข่าวปิดกล้องกันไป แต่เรามีตัวอย่างมาฝากกันเอาเป็นว่าถึงแฟนๆ จะเสียดายในความรักของทั้งคู่ แต่เรื่องงานคงไม่มีคำว่า ‘ผิดหวัง’ เตรียมปูเสื่อรอชมกันยาวๆ ได้เลยhttps://mydramalist.com