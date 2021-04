Scoop : ลุ้นนางเอกเคมีสาธารณะ “พัคโบยอง” เสกเรตติ้งปังๆ ให้ซีรีส์ “Doom at Your Service”

ทุกครั้งที่ “น้องสาวแห่งชาติ” ของแฟนๆ ซีรีส์เกาหลีอย่างนางเอกสาว “พัคโบยอง” ขยับตัวเตรียมมีผลงานเรื่องใหม่ออกอากาศ คาดเดาได้เลยว่า ความปังกำลังจะมารอแล้ว!แม้ดูเผินๆ เหมือนชื่อเสียงของนางเอกสาวร่างจิ๋ว เจ้าของส่วนสูงเพียง 158 ซม. คนนี้จะไม่พีคสุดขีด เป็นที่จดจำเทียบเท่ากับนักแสดงสาวท็อปสตาร์แดนกิมจิคนอื่นๆ หากแต่ถ้าให้มองย้อนกลับไปดูเรตติ้งและชื่อเสียงของผลงานการแสดงที่เธอเล่นในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมานั้น ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงแทบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพยนตร์หรือซีรีส์น้อยคนที่อาจจะรู้ว่า พัคโบยองนั้นได้รับค่าเหนื่อยในการแสดงสูงกว่านางเอกสาวคนดัง “พัคชินฮเย” ด้วยซ้ำ เธอถูกจัดอันดับให้เป็นนางเอกดีกรีค่าตัวสูงสุดติดท็อปเท็นของวงการนักแสดงเกาหลี ด้วยค่าเหนื่อยพุ่งสูงทะลุตอนละหนึ่งล้านบาท! เรียกได้ว่าเป็นสาวร่างเล็กที่ได้รับการประเมินศักยภาพทางการแสดงในระดับแนวหน้า ยืนหนึ่งในหัวแถวของตารางค่าตัว รองจากนางเอกรุ่นพี่ตัวแม่ๆ ที่การันตีเรตติ้งเปรี้ยงๆ ได้ทุกเรื่องอย่าง ฮา จีวอน, กงฮโยจิน, คิมแทฮี และ ชินมินอา เลยทีเดียวพัคโบยอง ถือเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงระดับคุณภาพของแวดวงบันเทิงเกาหลี เพราะเป็นอีกหนึ่งสาวที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงอย่าง มหาวิทยาลัยดันกุก โดยจบในสาขา Film and Theater โดยตรง จึงส่งผลให้เสน่ห์ความน่ารักและเป็นธรรมชาติทางการแสดงของเจ้าตัวโดดเด่นฉายแววออกมาให้ได้รับโอกาสประกบคู่กับพระเอกคนดังหลายต่อหลายคน ตั้งแต่หนุ่ม ชา แทฮยอน หรือพระเอกเจ้าของฉายา “นายเจี๋ยมเจี้ยม” ที่ชาวไทยต่างรู้จักกันดีในหนังแจ้งเกิดของพัคโบยองเรื่อง Scandal Makers, ได้แสดงร่วมกับอี มินโฮ ในเรื่อง Secret Campus ก่อนจะมาโด่งดังมากขึ้นจากการได้เป็นนางเอกประกบซูเปอร์สตาร์อย่างหนุ่ม ซงจุงกิ ในหนังเรื่อง A werewolf boy และประสบความสำเร็จอย่างมากจากการรับบทเชฟสาวสองบุคลิกเมื่อโดนผีสิงในซีรีส์Oh my Ghost เพราะสาวพัคโบยองเปลี่ยนลุคสาวหน้าใสไร้เดียงสาให้กลายเป็นบทผีสาวหื่นได้ชวนฟินกับเคมีทะลุจอคู่หนุ่มรุ่นพี่ โจจองซอก ได้แบบชวนกรี๊ดสุดๆสำหรับนางเอกร่างจิ๋วอย่างพัคโบยองแล้ว ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่า บทบาททางการแสดงในผลงานแต่ละเรื่องที่เธอได้รับนั้น เธอมักเลือกรับบทที่มีความท้าทายใหม่ๆ ให้ได้พัฒนาฝีมือตัวเองและสร้างความฮือฮาน่าติดตามในหมู่แฟนๆ ได้เสมอ แม้บทนั้นจะดูขัดกับบุคลิกและรูปร่างหน้าตาของตัวเองก็ตาม เห็นได้ชัดจากเมื่อครั้งที่เธอเลือกรับบทเป็นนางเอกเล็กพริกขี้หนูจอมพลังในซีรีส์เรื่อง สาวน้อยจอมพลัง โดบงซุน ที่นอกจากจะกวาดเรตติ้งถล่มทลายไปเมื่อปี 2560 ซีรีส์เรื่องนี้ยังสร้างประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในอันดับละครที่ฉายทางช่องเคเบิลทีวีที่ทำเรตติ้งได้สูงที่สุด ทุบสถิติเรตติ้งสูงที่สุดของละครที่ฉายทางช่อง JTBC ในช่วงเวลาออกอากาศ พร้อมกับส่งให้ชื่อของนักแสดงหนุ่ม พัคฮยองชิก พลิกผันกลายเป็นพระเอกแถวหน้าคิวทองของวงการบันเทิงเกาหลีไปอีกคนโดยเคมีทั้งสองคนเข้ากันมากจนถูกจับคู่จิ้นนอกจอ เพราะต่างคนต่างปลื้มในผลงานของกันและกันมาก่อนอยู่แล้วด้วยและหลังจากห่างหายจากจอแก้วไปนานร่วมสองปี ล่าสุดโผละครใหม่ของช่อง TvN ระบุออกมาแล้วว่า ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ แฟนๆ จะได้ดูผลงานการแสดงของสาวพัคโบยองอีกครั้ง ในซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีเรื่อง Doom at Your Service ทุกวันจันทร์-อังคาร อีกทั้งยังถือเป็นการคัมแบ็คสู่จอแก้วอีกครั้งในรอบ 3 ปีของหนุ่ม “ซออินกุก” นักร้องและนักแสดงหนุ่มที่มีผลงานโดดเด่นจากซีรีส์ Reply 1977 โดยเรื่องนี้ ซออินกุกได้รับบทเด่นเป็นพระเอกเต็มตัว ซึ่งทีมงานถึงกับการันตีเองตั้งแต่เพิ่งเริ่มถ่ายทำว่า ซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้หัวใจของคนดูเต้นแรงอย่างแน่นอน!ว่ากันว่า เคมีของพระเอกคนใหม่ เจ้าของความสูง 180 ซม. กับนางเอกเล็กพริกขี้หนู “พัคโบยอง” นั้น รับส่งบทกันได้ดีสุดๆ ตั้งแต่วันซ้อมอ่านสคริปต์ร่วมกันวันแรกเลยทีเดียว แม้พัคโบยองจะออกตัวว่า ค่อนข้างเป็นกังวลพอสมควรกับการรีเทิร์นกลับมาเล่นละครในครั้งนี้ แต่ด้วยความเป็นคนมีของเพียงมาเข้าฉากในช่วงแรกปุ๊บ สาวพัคโบยองก็ผ่อนคลายและแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติไหลลื่นตามประสานักแสดงมากฝีมือส่วนหนุ่มซออินกุกนั้น ทีมงานเชื่อมั่นว่า บทบาทแฟนตาซีที่เค้าได้รับในเรื่องนี้ จะดึงเสน่ห์ที่ไม่เคยมีใครเห็นของเจ้าตัวออกมาได้ดีสุดๆ เพราะการรับบทเป็นหนุ่มที่มีพลังพิเศษในบทของ “มยอลมัง” หรือชายหนุ่มผู้เป็นจอมทำลายล้าง เพียงแค่เค้าสัมผัสกับสิ่งใดก็ตาม เป็นบทใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครแสดงมาก่อนสำหรับทางพัคโบยองนั้น เธอจะมาสวมบทเป็น ทักดงคยอง บรรณาธิการสำนักพิมพ์นิยายออนไลน์ เธอใช้ชีวิตแบบธรรมดาปกติมานานกว่า 6 ปี กระทั่งจู่ๆ ต้องมาพบกับโชคชะตาแปลกประหลาด ที่ส่งผลให้ชีวิตและความรักของเธอต้องมาจ่อปากเหว ชีวิตและเส้นทางความรักของเธอนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทว่าพระเอกหนุ่มซออินกุกจะรับบทเป็น ‘จอมทำลายล้าง’ ผู้ยินยอมทำสัญญา100 วันแห่งการเปลี่ยนโชคชะตาให้กับทักดงคยอง เมื่อเขาได้ประสบกับชะตาอันแปลกประหลาด เขาจึงเลือกที่จะมอบความรักของเขา ยอมเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะช่วยชีวิตเธอเอาไว้ซีรีส์เรื่องนี้แต่งโดยอิมเมอารี นักเขียนจากซีรีส์รอมคอมเนื้อหาสนุกอย่าง “Beauty Inside” และกำกับการแสดงโดย ควอนยองอิล ที่เคยมีผลงานกำกับเรื่อง “My Unfamiliar Family” ทำให้ Doom at your service เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ล่าเรตติ้งของช่อง TvN ตั้งแต่ซีรีส์ได้รับการตอบตกลงเข้าร่วมงานจากอีกสามนักแสดงมีชื่ออย่าง อีซูฮยอก, คังแทโอ และ ชินโดฮยอน มาร่วมสร้างสีสันผสานความความดราม่าในซีรีส์เรื่องนี้ในรูปแบบของรักสามเศร้า เราสามคนด้วยนอกจากนี้ แฟนๆ ชาวไทยตั้งตารอกรี๊ดดังๆ ในโรงหนังล่วงหน้าได้เลย เพราะเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้มีการนัดอ่านบทภาพยนตร์เรื่องใหม่ของสาวพัคโบยอง เรื่อง Concrete Utopia ซึ่งเจ้าตัวจะรับบทบาทอดีตพยาบาลสาว ภรรยาของพระเอกสุดฮอตขวัญใจสาวไทยอีกคนอย่าง “พัคซอจุน” โดยทั้งคู่แสดงนำคู่กันครั้งแรกในหนังทริลเลอร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวหลังการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในกรุงโซล ที่ผู้รอดชีวิตจากพิบัติภัยครั้งใหญ่ต่างต้องพากันหนีตายมาใช้ชีวิตอยู่ที่อพาร์ทเมนต์เพียงแห่งเดียวในเมืองหลวงที่รอดพ้นจากการถล่มพังจากแผ่นดินไหว